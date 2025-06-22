23 июня на стадионе Роуз Боул состоится матч третьего тура Клубного чемпионата мира между командами «Атлетико» и «Ботафого». Обе команды продемонстрировали хорошую форму на этом турнире, но «Атлетико» смотрится более мощно, особенно в атаке, в то время как «Ботафого» будет стремиться к достойному выступлению.

«Атлетико»

«Атлетико» входит в этот матч с хорошей атакой, забив 11 голов в последних 5 играх, но при этом не без уязвимостей в обороне, пропустив 8 голов. Тем не менее, команда показывала хорошую игру в атаке, а также добилась значительных побед, таких как победа над «Сиэтл Саундерс» (3:1) в последнем матче турнира. В домашнем матче «Атлетико» побеждает в 4 из последних 5 матчей, что делает их фаворитом в этой встрече.

«Ботафого»

«Ботафого» выглядит сильной командой в атаке, забив 8 голов за последние 5 матчей. Однако в обороне команда может сталкиваться с трудностями, пропустив 3 гола за последние 5 игр. Последняя победа над «ПСЖ» (1:0) в рамках Клубного чемпионата мира доказала, что команда готова бороться с сильными противниками. Несмотря на хорошие результаты, «Ботафого» не всегда удается стабильно держать высокую форму.

Факты о командах

«Атлетико»

В последних 5 играх забивает в среднем 2.20 гола за матч

В последних 5 играх пропускает в среднем 1.60 гола

Побеждает в 4 последних домашних матчах

Забивает в 11 последних матчах

«Ботафого»

В последних 5 играх забивает в среднем 1.60 гола за матч

В последних 5 играх пропускает в среднем 0.60 гола

Побеждает в 5 последних матчах

Забивает в 5 последних матчах

Прогноз на матч «Атлетико» – «Ботафого»

«Атлетико» выглядит фаворитом встречи благодаря своей атакующей мощи и хорошей форме на домашнем стадионе. «Ботафого», несмотря на свою стойкость и уверенность в атаке, может столкнуться с трудностями в защите, что приведет к неприятным последствиям против команды с такими звездами, как «Атлетико». Мы ожидаем результативный матч с победой испанцев.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Атлетико».

Рекомендованные ставки