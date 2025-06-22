23 июня на стадионе Мерседес-Бенц Стэдиум состоится матч второго тура Клубного чемпионата мира между «Манчестер Сити» и «Аль-Айном». «Манчестер Сити» продолжает выступать на высоком уровне, в то время как «Аль-Айн» стремится наверстать упущенное после тяжелого поражения в первом матче турнира.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» уверенно набрал форму и выглядит фаворитом этого матча. В последнем поединке турнира Сити сыграл 1:1 с «Аль-Хилалом», но в целом команда продолжает демонстрировать стабильность в атаке и обороне. За последние 5 матчей «Сити» забивает в среднем 2 гола за игру, а в обороне пропускает всего 0.4 гола. Команда демонстрирует уверенность в атакующих действиях, несмотря на редкие неудачи. Дома «Манчестер Сити» по-прежнему остается крайне опасным соперником.

«Аль-Айн»

«Аль-Айн» пережил неудачу в первом матче турнира, проиграв «Ювентусу» с разгромным счетом 0:5. В последних 5 играх «Аль-Айн» забивает 6 голов, но и пропускает столько же, что указывает на слабую оборону. Команда имеет определенные проблемы в атаке, что сделает их задачу еще сложнее в матче против одного из сильнейших клубов мира. Несмотря на сильные соперничества в своем чемпионате, «Аль-Айн» будет бороться, но их возможности в защите и атаке, скорее всего, не позволят им справиться с мощью «Манчестер Сити».

Факты о командах

«Манчестер Сити»

Побеждает в 3 из 5 последних матчей

В среднем 2.00 гола за матч в атаке, 0.40 – в защите

Забивает в 11 из 13 последних матчей

В последних 5 играх: 3 победы, 1 ничья, 1 поражение

«Аль-Айн»

Пропускает в 3 последних матчах

В среднем 1.20 гола за матч в атаке, 1.20 – в защите

В последних 5 играх: 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения

Забивает в 4 из 5 последних матчей

Личные встречи 100% (1) 0% (0) 0% (0) 3 Забитых мячей 0 3 В среднем за матч 0 3:0 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 0:3 Товарищеские матчи, Аль-Айн 0 : 3 Манчестер Сити

Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Аль-Айн»

«Манчестер Сити» является явным фаворитом, особенно с учетом их мощной атаки и солидной обороны. Несмотря на слабости «Аль-Айна», они способны создать несколько моментов в атаке, но в целом ожидается доминирование Сити на поле. «Манчестер Сити» имеет все шансы на уверенную победу в этом матче.

Прогноз на точный счeт: 3:0 в пользу «Манчестер Сити».

Рекомендованные ставки