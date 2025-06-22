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Прогноз на точный счет матча «Манчестер Сити» – «Аль-Айн»: Клубный чемпионат мира, 23 июня 2025

22 июня 2025 10:12
Манчестер Сити - Аль-Айн
23 июн. 2025, понедельник 04:00 | Клубный чемпионат мира, группа G, 2 тур
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6.50
Точный счёт 3:0 в пользу «Манчестер Сити»
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23 июня на стадионе Мерседес-Бенц Стэдиум состоится матч второго тура Клубного чемпионата мира между «Манчестер Сити» и «Аль-Айном». «Манчестер Сити» продолжает выступать на высоком уровне, в то время как «Аль-Айн» стремится наверстать упущенное после тяжелого поражения в первом матче турнира.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» уверенно набрал форму и выглядит фаворитом этого матча. В последнем поединке турнира Сити сыграл 1:1 с «Аль-Хилалом», но в целом команда продолжает демонстрировать стабильность в атаке и обороне. За последние 5 матчей «Сити» забивает в среднем 2 гола за игру, а в обороне пропускает всего 0.4 гола. Команда демонстрирует уверенность в атакующих действиях, несмотря на редкие неудачи. Дома «Манчестер Сити» по-прежнему остается крайне опасным соперником.

«Аль-Айн»

«Аль-Айн» пережил неудачу в первом матче турнира, проиграв «Ювентусу» с разгромным счетом 0:5. В последних 5 играх «Аль-Айн» забивает 6 голов, но и пропускает столько же, что указывает на слабую оборону. Команда имеет определенные проблемы в атаке, что сделает их задачу еще сложнее в матче против одного из сильнейших клубов мира. Несмотря на сильные соперничества в своем чемпионате, «Аль-Айн» будет бороться, но их возможности в защите и атаке, скорее всего, не позволят им справиться с мощью «Манчестер Сити».

Факты о командах

«Манчестер Сити»

  • Побеждает в 3 из 5 последних матчей
  • В среднем 2.00 гола за матч в атаке, 0.40 – в защите
  • Забивает в 11 из 13 последних матчей
  • В последних 5 играх: 3 победы, 1 ничья, 1 поражение

«Аль-Айн»

  • Пропускает в 3 последних матчах
  • В среднем 1.20 гола за матч в атаке, 1.20 – в защите
  • В последних 5 играх: 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения
  • Забивает в 4 из 5 последних матчей

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
3
Забитых мячей
0
3
В среднем за матч
0
3:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  0:3
Товарищеские матчи,
Аль-Айн
0 : 3
15.05.2014
Манчестер Сити

Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Аль-Айн»

«Манчестер Сити» является явным фаворитом, особенно с учетом их мощной атаки и солидной обороны. Несмотря на слабости «Аль-Айна», они способны создать несколько моментов в атаке, но в целом ожидается доминирование Сити на поле. «Манчестер Сити» имеет все шансы на уверенную победу в этом матче.

Прогноз на точный счeт: 3:0 в пользу «Манчестер Сити».

Рекомендованные ставки

  • Точный счeт 3:0 в пользу «Манчестер Сити» – коэффициент 6.50
  • Оба тайма: победа «Манчестер Сити» – коэффициент 2.25
  • Индивидуальный тотал «Манчестер Сити» больше 2.5 – коэффициент 1.95

6.50
Точный счёт 3:0 в пользу «Манчестер Сити»
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Автор: Бестужев Павел
Клубный чемпионат мира Аль-Айн Манчестер Сити
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