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«Фламенго» – «Челси»: прогноз и ставки на матч 20 июня 2025 с коэффициентом 1.90

19 июня 2025 13:11
Фламенго - Челси
20 июн. 2025, пятница 21:00 | Клубный чемпионат мира, группа D, 2 тур
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2.45
Победа «Фламенго»
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20 июня на стадионе Lincoln Financial Field в рамках 2-го тура Клубного чемпионата мира сразятся мощный представитель Бразилии «Фламенго» и набравший форму лондонский «Челси». Обе команды уверенно стартовали в турнире, одержав победы с одинаковым счeтом 2:0, и теперь столкнутся в борьбе за лидерство в группе. Встреча обещает быть напряжeнной и насыщенной тактическими ходами с обеих сторон.

«Фламенго»

Бразильцы находятся в потрясающей форме: пять побед подряд, 14 забитых мячей и всего 2 пропущенных. Особенно впечатляют оборонительные показатели – команда не пропускает уже четыре матча подряд. При этом атакующая линия действует смело и эффективно.

Форма команды:

  • Победы в 5 последних матчах;
  • 2.8 гола в среднем за игру;
  • 0.4 пропущенных гола за игру;
  • Серия из 4 матчей без пропущенных мячей;
  • Забивает в 5 матчах подряд.

«Фламенго» умеет контролировать ход матча и доминировать как в позиционных атаках, так и на контратаках. Команда предельно сбалансирована в обоих направлениях.

«Челси»

Подопечные Энцо Марески также показывают прогресс – четыре победы в последних матчах, включая уверенный старт в турнире против «Лос-Анджелеса». Однако при всей надeжности обороны, атакующие действия не столь впечатляющи по сравнению с «Фламенго».

Перед матчем:

  • Победы в 4 последних матчах;
  • 1.6 забитого гола за игру;
  • 0.6 пропущенных гола за игру;
  • Забивает в 4 матчах подряд;
  • Лишь 3 пропущенных мяча в 5 матчах.

«Челси» играет прагматично и не увлекается атакой, делая ставку на строгую структуру и быстрые переходы. Против команды с такой же плотной обороной это может стать проблемой.

Ключевые факты перед матчем

  • «Фламенго» забивает в 5 матчах подряд, не пропускает в 4 последних играх.
  • В 5 последних матчах: 14 голов и 2 пропущенных (в среднем 2.8 и 0.4).
  • «Челси» выиграл 4 матча подряд, в 5 играх: 8 забитых и 3 пропущенных.
  • Оба клуба показывают минималистичный футбол в защите.
  • Игра обещает быть тактической и напряжeнной.

Анализ и прогноз

Судя по текущей форме, «Фламенго» демонстрирует более яркий и убедительный футбол. Команда уверенно чувствует себя в атаке и при этом надeжна у своих ворот. «Челси» стабилен, но заметно скромнее в создании голевых моментов. В такой ситуации именно атакующая мощь южноамериканцев может стать определяющим фактором.

Матч вряд ли будет результативным – обе команды много внимания уделяют обороне. Однако по совокупности параметров «Фламенго» выглядит предпочтительнее. Учитывая текущий уровень реализации, именно бразильцы могут склонить чашу весов в свою пользу.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Фламенго» – коэффициент 2.45
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.90
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85

2.45
Победа «Фламенго»
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Автор: Ланьков Роман
Клубный чемпионат мира Челси Фламенго
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