20 июня в рамках второго тура Клубного чемпионата мира на стадионе Lincoln Financial Field состоится встреча между «Фламенго» и «Челси». Обе команды подошли к матчу после побед на старте турнира и демонстрируют отличную форму. «Фламенго» впечатляет атакующим футболом, а «Челси» делает ставку на надeжность в обороне и прагматизм в атаке.

«Фламенго»

Бразильский гранд проводит выдающийся отрезок: 5 побед подряд, 14 забитых голов и всего 2 пропущенных. В предыдущем матче команда без особых проблем обыграла «Эсперанс» со счeтом 2:0, и это при том, что могли забивать больше. Атака «Фламенго» находится в идеальной форме: в среднем 2.80 гола за матч за последние 5 встреч. Особенно выделяется умение вскрывать оборону даже самых закрытых соперников. При этом защита также радует: в четырeх последних играх ворота остались на замке.

«Челси»

Команда из Лондона также находится в хорошей форме и побеждает в 4 матчах подряд, включая стартовую победу над «Лос-Анджелесом» (2:0). «Челси» набрал 8 голов за последние 5 игр при скромных 3 пропущенных. Команда показывает сдержанный, но эффективный стиль, строя игру от обороны. В среднем «синие» забивают по 1.60 мяча за игру и пропускают по 0.60. При этом важно отметить, что в четырeх последних матчах они неизменно забивают.

Факты о командах

«Фламенго»

Победа в 5 последних матчах

В среднем 2.80 гола за матч, пропускает 0.40

Забивает в 5 последних играх

Не пропускает в 4 последних матчах

«Челси»

Победа в 4 последних матчах

В среднем 1.60 гола за матч, пропускает 0.60

Забивает в 4 последних встречах

Сухая победа в стартовом матче турнира

Прогноз на матч «Фламенго» – «Челси»

Ожидается равная и плотная игра. «Фламенго» выглядит мощнее в атаке, но «Челси» умеет нейтрализовать ярких соперников за счeт компактной игры в обороне. Тем не менее, динамика игры и форма бразильцев дают им небольшое преимущество. Высока вероятность, что матч получится упорным, с ограниченным количеством голов, где решающим может стать один удачный момент.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Фламенго».

Рекомендованные ставки: