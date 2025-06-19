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Прогноз на точный счёт матча «Фламенго» – «Челси»: Клубный чемпионат мира, 20 июня 2025

19 июня 2025 10:28
Фламенго - Челси
20 июн. 2025, пятница 21:00 | Клубный чемпионат мира, группа D, 2 тур
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6.50
Точный счёт 1:0 в пользу «Фламенго»
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20 июня в рамках второго тура Клубного чемпионата мира на стадионе Lincoln Financial Field состоится встреча между «Фламенго» и «Челси». Обе команды подошли к матчу после побед на старте турнира и демонстрируют отличную форму. «Фламенго» впечатляет атакующим футболом, а «Челси» делает ставку на надeжность в обороне и прагматизм в атаке.

«Фламенго»

Бразильский гранд проводит выдающийся отрезок: 5 побед подряд, 14 забитых голов и всего 2 пропущенных. В предыдущем матче команда без особых проблем обыграла «Эсперанс» со счeтом 2:0, и это при том, что могли забивать больше. Атака «Фламенго» находится в идеальной форме: в среднем 2.80 гола за матч за последние 5 встреч. Особенно выделяется умение вскрывать оборону даже самых закрытых соперников. При этом защита также радует: в четырeх последних играх ворота остались на замке.

«Челси»

Команда из Лондона также находится в хорошей форме и побеждает в 4 матчах подряд, включая стартовую победу над «Лос-Анджелесом» (2:0). «Челси» набрал 8 голов за последние 5 игр при скромных 3 пропущенных. Команда показывает сдержанный, но эффективный стиль, строя игру от обороны. В среднем «синие» забивают по 1.60 мяча за игру и пропускают по 0.60. При этом важно отметить, что в четырeх последних матчах они неизменно забивают.

Факты о командах

«Фламенго»

  • Победа в 5 последних матчах

  • В среднем 2.80 гола за матч, пропускает 0.40

  • Забивает в 5 последних играх

  • Не пропускает в 4 последних матчах

«Челси»

  • Победа в 4 последних матчах
  • В среднем 1.60 гола за матч, пропускает 0.60
  • Забивает в 4 последних встречах
  • Сухая победа в стартовом матче турнира

Прогноз на матч «Фламенго» – «Челси»

Ожидается равная и плотная игра. «Фламенго» выглядит мощнее в атаке, но «Челси» умеет нейтрализовать ярких соперников за счeт компактной игры в обороне. Тем не менее, динамика игры и форма бразильцев дают им небольшое преимущество. Высока вероятность, что матч получится упорным, с ограниченным количеством голов, где решающим может стать один удачный момент.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Фламенго».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:0 в пользу «Фламенго» – коэффициент 6.50
  • Индивидуальный тотал «Фламенго» меньше 2.5 – коэффициент 1.60
  • Победа «Фламенго» в один мяч – коэффициент 3.90

6.50
Точный счёт 1:0 в пользу «Фламенго»
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Автор: Ланьков Роман
Клубный чемпионат мира Челси Фламенго
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