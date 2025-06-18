19 июня на стадионе Audi Field в Вашингтоне в рамках 1-го тура Клубного чемпионата мира встретятся действующий чемпион ОАЭ «Аль-Айн» и один из грандов Серии А – «Ювентус». Обе команды подходят к матчу в превосходной форме, не проигрывая в последних турах и демонстрируя стабильность как в атаке, так и в обороне.

«Аль-Айн»

«Аль-Айн» завершил сезон в чемпионате ОАЭ уверенно и ярко. Команда не проигрывает в 7 матчах подряд, пропустив за этот период всего 1 гол. Причeм в последних трeх турах «Аль-Айн» и вовсе не позволил соперникам отличиться, оформив две уверенные победы над «Аль-Насром» (2:0) и «Аль-Шарджей» (3:0), а также сыграв вничью с «Аджманом» (0:0).

В среднем за 5 последних игр команда забивает 1.8 гола за матч и пропускает всего 0.2, что делает еe одной из самых надeжных команд на старте турнира. Тактическая гибкость, быстрая реакция на изменения в игре и плотная оборона – сильные стороны «Аль-Айна», особенно в матчах против фаворитов.

«Ювентус»

«Ювентус» проводит концовку сезона без поражений: 5 матчей без неудач, включая победы над «Удинезе» (2:0) и «Венецией» (3:2), а также ничьи с «Лацио» и «Болоньей». Туринцы стабильно забивают (в среднем 1.8 мяча за игру), при этом демонстрируя крепкую защиту – всего 4 пропущенных гола за 5 встреч.

Команда показывает рациональный футбол: надeжная оборона, акцент на стандартные положения, а также контроль темпа игры. «Ювентус» не стремится к агрессивному наступлению, предпочитая выжидать ошибки соперника и наказывать их максимально эффективно.

Факты о командах:

«Аль-Айн»

Не проигрывает в 7 матчах подряд

Пропускает в среднем 0.2 гола за игру

Забивает в среднем 1.8 гола за матч

Не пропускает в 3 последних матчах

«Ювентус»

Не проигрывает в 5 матчах подряд

Забивает в 5 играх кряду

В среднем 1.8 гола за матч, 0.8 – пропущенных

Победы в 2 из 3 последних игр с «сухим» счeтом

Прогноз на матч «Аль-Айн» – «Ювентус»

Матч обещает быть плотным и тактически выверенным. Оба клуба играют организованно, не раскрываются без нужды и не дают сопернику свободного пространства. «Ювентус» будет доминировать территориально, но «Аль-Айн» – один из немногих, кто умеет сдерживать давление и реализовывать немногочисленные моменты. Вероятен сценарий с минимальным преимуществом итальянского клуба в закрытой игре.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Ювентуса».

Рекомендованные ставки: