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Прогноз на точный счёт матча «Аль-Айн» – «Ювентус»: Клубный чемпионат мира, 19 июня 2025

18 июня 2025 9:26
Аль-Айн - Ювентус
19 июн. 2025, четверг 04:00 | Клубный чемпионат мира, группа G, 1 тур
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6.50
Точный счёт 1:0 в пользу «Ювентуса»
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19 июня на стадионе Audi Field в Вашингтоне в рамках 1-го тура Клубного чемпионата мира встретятся действующий чемпион ОАЭ «Аль-Айн» и один из грандов Серии А – «Ювентус». Обе команды подходят к матчу в превосходной форме, не проигрывая в последних турах и демонстрируя стабильность как в атаке, так и в обороне.

«Аль-Айн»

«Аль-Айн» завершил сезон в чемпионате ОАЭ уверенно и ярко. Команда не проигрывает в 7 матчах подряд, пропустив за этот период всего 1 гол. Причeм в последних трeх турах «Аль-Айн» и вовсе не позволил соперникам отличиться, оформив две уверенные победы над «Аль-Насром» (2:0) и «Аль-Шарджей» (3:0), а также сыграв вничью с «Аджманом» (0:0).

В среднем за 5 последних игр команда забивает 1.8 гола за матч и пропускает всего 0.2, что делает еe одной из самых надeжных команд на старте турнира. Тактическая гибкость, быстрая реакция на изменения в игре и плотная оборона – сильные стороны «Аль-Айна», особенно в матчах против фаворитов.

«Ювентус»

«Ювентус» проводит концовку сезона без поражений: 5 матчей без неудач, включая победы над «Удинезе» (2:0) и «Венецией» (3:2), а также ничьи с «Лацио» и «Болоньей». Туринцы стабильно забивают (в среднем 1.8 мяча за игру), при этом демонстрируя крепкую защиту – всего 4 пропущенных гола за 5 встреч.

Команда показывает рациональный футбол: надeжная оборона, акцент на стандартные положения, а также контроль темпа игры. «Ювентус» не стремится к агрессивному наступлению, предпочитая выжидать ошибки соперника и наказывать их максимально эффективно.

Факты о командах:

«Аль-Айн»

  • Не проигрывает в 7 матчах подряд
  • Пропускает в среднем 0.2 гола за игру
  • Забивает в среднем 1.8 гола за матч
  • Не пропускает в 3 последних матчах

«Ювентус»

  • Не проигрывает в 5 матчах подряд
  • Забивает в 5 играх кряду
  • В среднем 1.8 гола за матч, 0.8 – пропущенных
  • Победы в 2 из 3 последних игр с «сухим» счeтом

Прогноз на матч «Аль-Айн» – «Ювентус»

Матч обещает быть плотным и тактически выверенным. Оба клуба играют организованно, не раскрываются без нужды и не дают сопернику свободного пространства. «Ювентус» будет доминировать территориально, но «Аль-Айн» – один из немногих, кто умеет сдерживать давление и реализовывать немногочисленные моменты. Вероятен сценарий с минимальным преимуществом итальянского клуба в закрытой игре.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Ювентуса».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:0 в пользу «Ювентуса» – коэффициент 6.50
  • Победа «Ювентуса» всухую – коэффициент 2.40
  • Индивидуальный тотал «Ювентуса» меньше 2.5 – коэффициент 1.65

6.50
Точный счёт 1:0 в пользу «Ювентуса»
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Автор: Воронцов Егор
Клубный чемпионат мира Ювентус Аль-Айн
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