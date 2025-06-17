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«Реал» – «Аль-Хиляль»: прогноз и ставки на матч 18 июня 2025 с коэффициентом 1.65

17 июня 2025 12:00
Реал - Аль-Хиляль
18 июн. 2025, среда 22:00 | Клубный чемпионат мира, группа H, 1 тур
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1.65
победа Реала
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18 июня на «Хард Рок Стэдиум» в Майами в 1-м туре Клубного чемпионата мира встретятся мадридский «Реал» и один из сильнейших клубов Азии – саудовский «Аль-Хиляль». Обе команды проводят результативные серии, демонстрируя яркую атакующую игру, но при этом обе подвержены ошибкам в обороне. Встреча обещает стать настоящим шоу с голами и напряжением до финального свистка.

«Реал»

Мадридцы завершили сезон тремя победами подряд в Ла Лиге и подходят к турниру в хорошем тонусе. В последних пяти матчах «Реал» забил 12 голов (в среднем 2.4 за игру), включая уверенные победы над «Севильей» (2:0) и «Сосьедадом» (2:0). При этом оборона команды выглядела нестабильно – 7 пропущенных мячей, из них 4 в матче с «Барселоной». В атаке команда играет первым номером, действует через фланги и регулярно создает давление на чужие ворота.

Ключевые цифры:

  • 3 победы подряд;
  • 2.4 забитого и 1.4 пропущенного мяча в среднем за игру;
  • 10 матчей подряд с забитыми голами.

Сильной стороной «Реала» остаются креатив полузащиты и реализация при стандартных положениях.

«Аль-Хиляль»

Саудовский клуб подходит к матчу с мощной серией – 5 матчей без поражений, в которых команда забила 16 голов. Средний показатель результативности – 3.2 мяча за игру. В атаке доминируют темповые нападающие и поддержка из глубины. Однако в обороне команда уязвима: 7 пропущенных голов в последних 5 матчах, а в 6 из 8 последних встреч «Аль-Хиляль» позволил сопернику отличиться.

Показатели перед матчем:

  • 16 голов за 5 матчей (в среднем 3.2);
  • 1.4 пропущенного мяча за игру;
  • серия из 14 матчей с забитыми мячами.

Клуб будет делать ставку на скорость, особенно в зонах за спинами крайних защитников «Реала».

Ключевые факты перед матчем

  • «Реал» забивает в 10 матчах подряд и в среднем 2.4 гола за игру.
  • «Аль-Хиляль» забивает в 14 матчах подряд, 3.2 гола в среднем.
  • Оба клуба пропускают в среднем по 1.4 мяча за 5 последних встреч.
  • «Аль-Хиляль» не проигрывает в 5 матчах, «Реал» – побеждает в 3 последних.
  • Высокая результативность обеих команд делает матч потенциально зрелищным.

Анализ и прогноз

Противостояние обещает быть открытым и ярким – обе команды сильны в атаке и регулярно забивают. У «Реала» выше класс, глубина состава и опыт игры на крупнейших турнирах, и это даeт им заметное преимущество. Однако «Аль-Хиляль» способен создавать моменты и против сильнейших соперников – тем более, что у мадридцев есть проблемы при позиционных потерях мяча.

Ожидается активное начало от обеих команд. «Реал» постарается забить первым и захватить контроль, но «Аль-Хиляль» обязательно ответит – слишком результативна их атакующая линия. Самый вероятный сценарий – победа фаворита в ярком матче с обменом голами.

Рекомендованные ставки

  • победа Реала – коэффициент 1.65
  • обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
  • тотал больше 3 – коэффициент 1.95

1.65
победа Реала
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Автор: Миронов Николай
Клубный чемпионат мира Аль-Хиляль Реал
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