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Прогноз на точный счёт матча Панама – Гваделупа: Кубок КОНКАКАФ, 17 июня 2025 года

16 июня 2025 11:15
Панама - Гваделупа
17 июн. 2025, вторник 02:00 | Золотой кубок КОНКАКАФ, группа C, 1 тур
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5.90
Точный счёт 2:1 в пользу Панамы
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17 июня на стадионе StubHub Center в США стартует матч первого тура Кубка КОНКАКАФ между сборными Панамы и Гваделупы. Обе команды подходят к турниру в хорошей форме, особенно в атаке. Панама считается фаворитом встречи, но соперник способен создать проблемы за счeт высокой результативности.

Панама

Сборная Панамы уверенно начала отбор к чемпионату мира, обыграв Белиз (2:0) и Никарагуа (3:0). Эти победы прервали серию поражений от более сильных соперников – Чили (1:6), Канады (1:2) и США (0:2). За последние 5 матчей Панама забила 7 мячей (в среднем 1.4 за игру) и пропустила 10 (2.0 в среднем). Команда демонстрирует атакующий стиль и активно использует фланговую игру. Дома сборная традиционно уверенно играет – не проигрывает в 7 из 8 последних матчей.

Гваделупа

Сборная Гваделупы в Кубке КОНКАКАФ показывает нестандартную, но результативную игру. За последние 5 матчей команда забила 10 голов (2.0 в среднем) и столько же пропустила. В турнире она неизменно забивает – серия составляет 6 матчей. Последние игры: поражение от Гватемалы (2:3), победа над Кубой (4:1), ничья с Канадой (2:2). Однако оборона остаeтся слабым местом: команда пропускает в 11 матчах турнира подряд.

Факты о командах

Панама

  • Забивает в 4 матчах подряд
  • Средняя результативность – 1.4 гола за игру
  • Пропускает 2.0 гола в среднем за матч
  • Не проигрывает в 7 из 8 последних домашних игр

Гваделупа

  • Забивает в 6 матчах Кубка КОНКАКАФ подряд
  • Пропускает в 11 матчах турнира
  • В среднем 2.0 гола за игру как забивает, так и пропускает
  • Уступила Гватемале 2:3 в прошлом матче турнира

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
5
Забитых мячей
2
5
В среднем за матч
2
5:2
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  5:2
Золотой кубок КОНКАКАФ, 1 тур
Панама
5 : 2
17.06.2025
Гваделупа

Прогноз на матч

Панама – фаворит встречи, но с оговоркой: соперник умеет забивать даже более сильным командам. Панама прибавила после неудачных товарищеских матчей, но по-прежнему уязвима в обороне. Гваделупа забивает регулярно и, скорее всего, огорчит фаворита хотя бы один раз. Преимущество Панамы в организации игры и классе должно сказаться, особенно во втором тайме. Ожидается открытый матч с обменом голами и победой Панамы – 2:1.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу Панамы – коэффициент 5.90
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал Панамы больше 1.5 – коэффициент 1.85

5.90
Точный счёт 2:1 в пользу Панамы
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Автор: Миронов Николай
Золотой кубок КОНКАКАФ Гваделупа Панама
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