17 июня на стадионе StubHub Center в США стартует матч первого тура Кубка КОНКАКАФ между сборными Панамы и Гваделупы. Обе команды подходят к турниру в хорошей форме, особенно в атаке. Панама считается фаворитом встречи, но соперник способен создать проблемы за счeт высокой результативности.

Панама

Сборная Панамы уверенно начала отбор к чемпионату мира, обыграв Белиз (2:0) и Никарагуа (3:0). Эти победы прервали серию поражений от более сильных соперников – Чили (1:6), Канады (1:2) и США (0:2). За последние 5 матчей Панама забила 7 мячей (в среднем 1.4 за игру) и пропустила 10 (2.0 в среднем). Команда демонстрирует атакующий стиль и активно использует фланговую игру. Дома сборная традиционно уверенно играет – не проигрывает в 7 из 8 последних матчей.

Гваделупа

Сборная Гваделупы в Кубке КОНКАКАФ показывает нестандартную, но результативную игру. За последние 5 матчей команда забила 10 голов (2.0 в среднем) и столько же пропустила. В турнире она неизменно забивает – серия составляет 6 матчей. Последние игры: поражение от Гватемалы (2:3), победа над Кубой (4:1), ничья с Канадой (2:2). Однако оборона остаeтся слабым местом: команда пропускает в 11 матчах турнира подряд.

Факты о командах

Панама

Забивает в 4 матчах подряд

Средняя результативность – 1.4 гола за игру

Пропускает 2.0 гола в среднем за матч

Не проигрывает в 7 из 8 последних домашних игр

Гваделупа

Забивает в 6 матчах Кубка КОНКАКАФ подряд

Пропускает в 11 матчах турнира

В среднем 2.0 гола за игру как забивает, так и пропускает

Уступила Гватемале 2:3 в прошлом матче турнира

Личные встречи 100% (1) 0% (0) 0% (0) 5 Забитых мячей 2 5 В среднем за матч 2 5:2 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 5:2 Золотой кубок КОНКАКАФ, 1 тур Панама 5 : 2 Гваделупа

Прогноз на матч

Панама – фаворит встречи, но с оговоркой: соперник умеет забивать даже более сильным командам. Панама прибавила после неудачных товарищеских матчей, но по-прежнему уязвима в обороне. Гваделупа забивает регулярно и, скорее всего, огорчит фаворита хотя бы один раз. Преимущество Панамы в организации игры и классе должно сказаться, особенно во втором тайме. Ожидается открытый матч с обменом голами и победой Панамы – 2:1.

Рекомендованные ставки: