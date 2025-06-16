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Прогноз на точный счет матча «Бока Хуниорс» – «Бенфика»: Клубный чемпионат мира, 17 июня 2025 года

16 июня 2025 10:28
Бока Хуниорс - Бенфика
17 июн. 2025, вторник 01:00 | Клубный чемпионат мира, группа C, 1 тур
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8.00
Точный счёт 2:1 в пользу «Бенфики»
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17 июня на стадионе «Хард Рок Стэдиум» состоится матч 1-го тура Клубного чемпионата мира между аргентинским клубом «Бока Хуниорс» и португальской «Бенфикой». Команды представляют разные стили футбола и находятся в разной турнирной и игровой форме, что делает встречу особенно интересной в контексте первого тура турнира.

«Бока Хуниорс»

«Бока» не демонстрирует яркой результативности: всего 4 забитых мяча за последние пять матчей и столько же пропущено. Аргентинцы традиционно делают ставку на оборонительную организацию, что подтверждается средними показателями – 0.8 гола как в атаке, так и в защите за игру. Дома команда играет надeжно: не проиграла в 5 из последних 7 матчей. Однако в недавних встречах «Бока» уступила «Индепендьенте» и «Ривер Плейт», сыграла вничью с «Тигре» и «Ланусом» и победила лишь «Эстудиантес». Стабильности не хватает, но в матчах с командами, стремящимися играть первым номером, «Бока» может использовать пространство и дисциплину в защите.

«Бенфика»

«Бенфика» подходит к турниру в гораздо более яркой форме: 11 голов за 5 последних матчей, и при этом серия из 15 игр подряд с забитыми мячами. Даже против сильных соперников в Примейре и Кубке португальцы продолжают атаковать и забивать. В среднем команда забивает 2.2 гола и пропускает 1.2 за игру. При этом в 4 последних матчах она неизменно пропускает, что указывает на возможные слабости в обороне. Тем не менее, команда не проигрывает в 12 из 14 последних игр, сохраняя высокий уровень стабильности, а результативная ничья против «Спортинга» (1:1) и разгром «АВС» (6:0) показывают потенциал в атаке.

Факты о командах:

«Бока Хуниорс»

  • В 5 последних матчах: 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения.
  • В среднем забивает 0.8 и пропускает 0.8 гола за игру.
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей.

«Бенфика»

  • В 5 последних матчах: 2 победы, 2 ничьи, 1 поражение.
  • Забивает в среднем 2.2 и пропускает 1.2 гола за игру.
  • Не проигрывает в 12 из 14 последних матчей.
  • Забивает в 15 матчах подряд.

Личные встречи
0% (0)
100% (1)
0% (0)
2
Забитых мячей
2
2
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
Самая крупная ничья:  2:2
Клубный чемпионат мира, 1 тур
Бока Хуниорс
2 : 2
17.06.2025
Бенфика

Прогноз на матч «Бока Хуниорс» – «Бенфика»

Матч обещает стать противостоянием прагматичной обороны «Боки» и атакующего потенциала «Бенфики». Аргентинцы будут стараться сдержать темп, но у португальцев есть качество, чтобы взломать даже хорошо организованную защиту. С высокой вероятностью «Бенфика» сумеет забить и удержать преимущество. В то же время «Бока» способна зацепиться за результат, но еe шансы выглядят более призрачными на фоне формы соперника.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Бенфики».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Бенфики» – коэффициент 8.00
  • Победа «Бенфики» – коэффициент 2.05
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Бенфики» больше 1.5 – коэффициент 2.20

8.00
Точный счёт 2:1 в пользу «Бенфики»
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Автор: Бестужев Павел
Клубный чемпионат мира Бенфика Бока Хуниорс
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