17 июня на стадионе «Хард Рок Стэдиум» состоится матч 1-го тура Клубного чемпионата мира между аргентинским клубом «Бока Хуниорс» и португальской «Бенфикой». Команды представляют разные стили футбола и находятся в разной турнирной и игровой форме, что делает встречу особенно интересной в контексте первого тура турнира.

«Бока Хуниорс»

«Бока» не демонстрирует яркой результативности: всего 4 забитых мяча за последние пять матчей и столько же пропущено. Аргентинцы традиционно делают ставку на оборонительную организацию, что подтверждается средними показателями – 0.8 гола как в атаке, так и в защите за игру. Дома команда играет надeжно: не проиграла в 5 из последних 7 матчей. Однако в недавних встречах «Бока» уступила «Индепендьенте» и «Ривер Плейт», сыграла вничью с «Тигре» и «Ланусом» и победила лишь «Эстудиантес». Стабильности не хватает, но в матчах с командами, стремящимися играть первым номером, «Бока» может использовать пространство и дисциплину в защите.

«Бенфика»

«Бенфика» подходит к турниру в гораздо более яркой форме: 11 голов за 5 последних матчей, и при этом серия из 15 игр подряд с забитыми мячами. Даже против сильных соперников в Примейре и Кубке португальцы продолжают атаковать и забивать. В среднем команда забивает 2.2 гола и пропускает 1.2 за игру. При этом в 4 последних матчах она неизменно пропускает, что указывает на возможные слабости в обороне. Тем не менее, команда не проигрывает в 12 из 14 последних игр, сохраняя высокий уровень стабильности, а результативная ничья против «Спортинга» (1:1) и разгром «АВС» (6:0) показывают потенциал в атаке.

Факты о командах:

«Бока Хуниорс»

В 5 последних матчах: 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения.

В среднем забивает 0.8 и пропускает 0.8 гола за игру.

Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей.

«Бенфика»

В 5 последних матчах: 2 победы, 2 ничьи, 1 поражение.

Забивает в среднем 2.2 и пропускает 1.2 гола за игру.

Не проигрывает в 12 из 14 последних матчей.

Забивает в 15 матчах подряд.

Личные встречи 0% (0) 100% (1) 0% (0) 2 Забитых мячей 2 2 В среднем за матч 2 Крупнейшая победа Самая крупная ничья: 2:2 Клубный чемпионат мира, 1 тур Бока Хуниорс 2 : 2 Бенфика

Прогноз на матч «Бока Хуниорс» – «Бенфика»

Матч обещает стать противостоянием прагматичной обороны «Боки» и атакующего потенциала «Бенфики». Аргентинцы будут стараться сдержать темп, но у португальцев есть качество, чтобы взломать даже хорошо организованную защиту. С высокой вероятностью «Бенфика» сумеет забить и удержать преимущество. В то же время «Бока» способна зацепиться за результат, но еe шансы выглядят более призрачными на фоне формы соперника.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Бенфики».

Рекомендованные ставки: