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«ПСЖ» – «Атлетико»: прогноз и ставки на матч 15 июня 2025 с коэффициентом 1.95

14 июня 2025 12:52
ПСЖ - Атлетико
15 июн. 2025, воскресенье 22:00 | Клубный чемпионат мира, группа B, 1 тур
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1.95
Победа «ПСЖ»
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15 июня на «Роуз Боул» в рамках 1-го тура Клубного чемпионата мира сыграют чемпион Франции «ПСЖ» и один из ведущих клубов Ла Лиги – «Атлетико». Обе команды находятся в отличной форме: парижане подходят к матчу с серией из 5 побед подряд, мадридцы выиграли 4 из 5 последних встреч. Противостояние обещает быть насыщенным и с тактической, и с результативной стороны.

Актуальная форма команд

«ПСЖ»

Парижане выдали мощную концовку сезона, завершив еe уверенной победой над «Интером» со счeтом 5:0 в финале Лиги чемпионов. За последние 5 матчей команда забила 17 голов (в среднем 3.4 за игру) и пропустила лишь трижды.Впечатляют также:

  • серия из 18 матчей подряд с забитыми мячами;

  • 5 побед к ряду;

  • оборона: всего 0.6 пропущенного гола в среднем.

Учитывая атакующий стиль игры и глубину состава, «ПСЖ» выступает фаворитом против любого соперника на данном этапе.

«Атлетико»

«Атлетико» демонстрирует менее яркий, но не менее эффективный футбол. Команда забила 12 голов в последних 5 матчах, пропустив при этом только 3 (в среднем – 0.6 за игру). Особенно выделяются разгромные победы над «Жироной» (4:0) и «Бетисом» (4:1).

Показатели перед матчем:

  • 5 из 7 последних матчей без поражений;

  • 2.4 гола в среднем за игру;

  • стабильность в атаке и надeжность в обороне.

Мадридцы всегда опасны своей организованной игрой, но против сверхмотивированного «ПСЖ» им придeтся выдержать серьeзное давление.

Ключевые факты перед матчем

  • «ПСЖ» забивает в 18 матчах подряд.

  • В 5 последних матчах ПСЖ: 17 забитых, 3 пропущенных (в среднем 3.4 и 0.6 соответственно).

  • «Атлетико» забивает в 3 последних матчах подряд и не проигрывает в 5 из 7 последних игр.

  • В 5 последних матчах Атлетико: 12 забитых, 3 пропущенных (в среднем 2.4 и 0.6).

  • Обе команды в отличной форме и пропускают крайне мало.

Анализ и прогноз

И «ПСЖ», и «Атлетико» демонстрируют надeжность в обороне и высокую результативность в атаке. Однако форма парижан выглядит внушительнее: они не только громят соперников, но и делают это уверенно, без потери концентрации. Их атакующая линия сейчас практически безупречна.

«Атлетико» способен сопротивляться, но в матчах против команд, обладающих высоким темпом и скоростью (как у «ПСЖ»), у мадридцев часто возникают проблемы. Сценарий игры предполагает давление со стороны французов и преимущество по владению, что при текущем уровне реализации атак должно привести к победе команды Луиса Энрике.

Рекомендованные ставки

  • Победа ПСЖ – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал ПСЖ больше 1.5 – коэффициент 2.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80

1.95
Победа «ПСЖ»
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Автор: Миронов Николай
Клубный чемпионат мира Атлетико ПСЖ
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