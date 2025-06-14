15 июня во Владивостоке пройдeт центральный матч 18-го тура Второй лиги А, в котором «Динамо Владивосток» встретится с молодeжной командой столичного клуба – «Динамо-2 Москва». Обе команды ведут борьбу за верхние строчки таблицы, но подходят к игре в разном эмоциональном состоянии и с отличающимися подходами к атаке и обороне.

«Динамо Владивосток»

Команда из Приморья занимает шестое место с 22 очками и продолжает набирать очки стабильным темпом. В последних пяти турах «Динамо Владивосток» не проигрывает четыре раза, в том числе одержал волевую победу над «Авангардом» (2:1) и свeл вничью матчи с «Калугой» и «Текстильщиком». Команда неплохо действует в атаке – 6 голов за 5 матчей, но нестабильна в защите: 6 пропущенных мячей за тот же отрезок. На своeм поле владивостокцы выступают уверенно, не проигрывая в 5 из 7 последних домашних матчей. Основная сила команды – дисциплина и умение играть на результат, особенно в напряжeнных концовках.

«Динамо-2 Москва»

Молодeжная команда из Москвы демонстрирует атакующий и скоростной футбол. За последние пять туров «Динамо-2» забило 11 мячей – лучший показатель в лиге на этом отрезке. Однако при всей результативности столичная команда нестабильна: два поражения и три победы в последних пяти матчах. Особенно яркими стали матчи против «Форте» (5:2) и «Мурома» (3:2), где московские футболисты продемонстрировали атакующую мощь. Вместе с тем команда много пропускает – в среднем по голу за игру за последние пять туров. Проблемной зоной остаeтся оборона при стандартах и переходе в позиционную защиту.

Факты о командах:

«Динамо Владивосток»

Не проигрывает 4 матча подряд

В среднем 1.20 гола за матч в атаке (последние 5 игр)

В среднем 1.20 пропущенных за игру

Забивает в 5 из 7 последних матчей

Пропускает в 6 из 8 последних матчей

«Динамо-2 Москва»

Забивает в 7 из 9 последних матчей

В среднем 2.20 гола за матч (последние 5 игр)

Пропускает в среднем 1.00 гол за матч

Победа над «Авангардом» (1:0) в последнем туре

3 победы в последних 5 турах

Личные встречи 100% (1) 0% (0) 0% (0) 4 Забитых мячей 1 4 В среднем за матч 1 4:1 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 1:4 Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур Динамо-2 1 : 4 Динамо Вл

Прогноз на матч «Динамо Владивосток» – «Динамо-2 Москва»

Обе команды подходят к матчу с разной философией игры: «Динамо Владивосток» делает ставку на надeжность и стабильность, а «Динамо-2 Москва» – на атакующий напор. Столичная молодeжка явно более результативна, но подвержена колебаниям по ходу матчей. Хозяева, напротив, не форсируют игру, но выжимают максимум на фоне усталости соперника. С учeтом атакующего потенциала гостей и уязвимости обороны хозяев, вероятен обмен голами. Впрочем, фактор дальнего выезда может сыграть не в пользу москвичей. Ожидаем упорный матч с преимуществом в атаке у гостей, но забьют обе стороны.

Прогноз на точный счeт: 2:2.

Рекомендованные ставки: