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Прогноз на точный счёт матча «Родина-2» – «Волгарь»: Вторая лига А, 14 июня 2025 года

13 июня 2025 8:46
Родина-2 - Волгарь
14 июн. 2025, суббота 13:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
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6.50
Точный счёт 1:2 в пользу «Волгаря»
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14 июня в рамках 18-го тура Второй лиги А в Москве встретятся «Родина-2» и «Волгарь». Обе команды выступают нестабильно, но находятся в разных частях таблицы. Хозяева идут на 9-м месте, имея 16 очков, гости с 24 баллами занимают 4-ю строчку. На первый взгляд, «Волгарь» выглядит фаворитом, но статистика подсказывает, что матч не будет однозначным.

«Родина-2»

Резервы «Родины» продолжают балансировать между серединой и подвалом таблицы. Команда не может выиграть дома уже пять матчей подряд, а оборонительные проблемы делают еe уязвимой – в последних пяти турах пропущено 7 мячей, средний показатель – 1.40 за игру. Однако в атаке «Родина-2» оживилась: голы были в трeх матчах подряд, в том числе в последней игре против «Кубани» (2:3). В последних пяти турах команда забила 5 мячей, что говорит о прогрессе в созидании, пусть и на фоне уязвимой обороны соперников.

«Волгарь»

Астраханский клуб по-прежнему входит в группу лидеров, хотя и нестабилен: две победы, две ничьи и одно поражение в последних пяти играх. В атаке «Волгарь» забивает в среднем 1.00 гола за игру, не показывая сверхрезультативности. Однако победа над «Торпедо Миасс» (2:0) в последнем туре демонстрирует способность команды решать задачи и использовать слабости соперника. Пропускает «Волгарь» также нечасто – в среднем 1.00 гола за матч, что делает его достаточно сбалансированным коллективом по меркам Второй лиги А.

Факты о командах

«Родина-2»

  • Не выигрывает дома в 5 последних матчах.
  • Пропускает в 6 из 8 последних игр.
  • В среднем забивает 1.00 гола за игру.
  • В последних 3 матчах обязательно забивает.

«Волгарь»

  • Победа в последнем туре со счeтом 2:0.
  • Забивает и пропускает в среднем по 1.00 мячу за игру.
  • 4 место в таблице и 24 очка после 17 туров.

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
0
Забитых мячей
1
0
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  1:0
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Волгарь
1 : 0
02.03.2025
Родина-2

Прогноз на матч

Форма «Родины-2» не позволяет говорить о высоких шансах на победу, особенно с учeтом слабых результатов на своeм поле. Тем не менее, атакующая активность москвичей в последних турах позволяет ожидать минимум одного гола от хозяев. «Волгарь» – команда более организованная и сбалансированная, с хорошей дисциплиной в обороне и достаточной силой в атаке, чтобы увезти три очка. Скорее всего, матч получится не самым результативным, но обмен голами возможен. Фаворитом остаeтся «Волгарь».

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Волгаря».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:2 в пользу «Волгаря» – коэффициент 6.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
  • Победа «Волгаря» – коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал «Родины-2» больше 0.5 – коэффициент 1.60

6.50
Точный счёт 1:2 в пользу «Волгаря»
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Автор: Мещеряков Денис
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна Волгарь Родина-2
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