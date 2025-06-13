В 18-м туре Второй лиги А 14 июня «Челябинск» на своeм поле встретится с «Машуком-КМВ». Обе команды ведут борьбу за лидирующие позиции: хозяева занимают третью строчку с 26 очками, гости идут пятыми, отставая на два очка. Встреча обещает быть напряжeнной и может существенно повлиять на турнирную расстановку.

«Челябинск»

Уральцы показывают неоднозначные результаты: в пяти последних матчах они одержали три победы, дважды проиграв. На домашнем поле команда чувствует себя уверенно, не проигрывая в 6 из 8 последних матчей и стабильно отличаясь голами – забивали в тех же шести встречах. Тем не менее, оборона остаeтся проблемной: 9 пропущенных голов за 5 матчей (в среднем 1.80), что делает «Челябинск» уязвимым против организованных соперников. В атаке команда не блещет результативностью – 5 голов за 5 игр (1.00 в среднем), но способна использовать слабые места в защите соперника, если они есть.

«Машук-КМВ»

Пятигорская команда приятно удивляет стабильностью в обороне: всего 2 пропущенных мяча за 5 последних матчей (0.40 в среднем). «Машук-КМВ» не проигрывает в трeх турах подряд и демонстрирует сбалансированную игру. При этом атакующие показатели остаются на достойном уровне – 6 забитых мячей за тот же отрезок (1.20 в среднем). Коллектив уверенно действует как дома, так и на выезде, грамотно выстраивая оборону и умея подстраиваться под соперника. Ничейные результаты в последних турах подчeркивают характер команды и еe умение гасить давление.

Факты о командах

«Челябинск»

Не проигрывает в 6 из 8 последних домашних матчей.

Забивает в 6 из 8 последних игр.

В среднем пропускает 1.80 мяча за матч.

Средняя результативность – 1.00 гола за игру.

«Машук-КМВ»

Три ничьи подряд.

В среднем забивает 1.20 мяча за матч.

Пропускает в среднем лишь 0.40 мяча за игру.

Один из лучших показателей по обороне в лиге.

Прогноз на матч

Игра обещает быть упорной, с небольшим количеством голевых моментов. «Челябинск» будет искать своe преимущество за счeт домашнего поля, но наткнeтся на грамотно организованную оборону «Машука». В такой ситуации многое будет решать реализация моментов и игра на стандартах. Вероятен сценарий, при котором команды обменяются голами, но победитель так и не определится.

Прогноз на точный счeт: 1:1.

Рекомендованные ставки: