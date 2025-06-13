В 18-м туре Второй лиги А 14 июня «Челябинск» на своeм поле встретится с «Машуком-КМВ». Обе команды ведут борьбу за лидирующие позиции: хозяева занимают третью строчку с 26 очками, гости идут пятыми, отставая на два очка. Встреча обещает быть напряжeнной и может существенно повлиять на турнирную расстановку.
«Челябинск»
Уральцы показывают неоднозначные результаты: в пяти последних матчах они одержали три победы, дважды проиграв. На домашнем поле команда чувствует себя уверенно, не проигрывая в 6 из 8 последних матчей и стабильно отличаясь голами – забивали в тех же шести встречах. Тем не менее, оборона остаeтся проблемной: 9 пропущенных голов за 5 матчей (в среднем 1.80), что делает «Челябинск» уязвимым против организованных соперников. В атаке команда не блещет результативностью – 5 голов за 5 игр (1.00 в среднем), но способна использовать слабые места в защите соперника, если они есть.
«Машук-КМВ»
Пятигорская команда приятно удивляет стабильностью в обороне: всего 2 пропущенных мяча за 5 последних матчей (0.40 в среднем). «Машук-КМВ» не проигрывает в трeх турах подряд и демонстрирует сбалансированную игру. При этом атакующие показатели остаются на достойном уровне – 6 забитых мячей за тот же отрезок (1.20 в среднем). Коллектив уверенно действует как дома, так и на выезде, грамотно выстраивая оборону и умея подстраиваться под соперника. Ничейные результаты в последних турах подчeркивают характер команды и еe умение гасить давление.
Факты о командах
«Челябинск»
- Не проигрывает в 6 из 8 последних домашних матчей.
- Забивает в 6 из 8 последних игр.
- В среднем пропускает 1.80 мяча за матч.
- Средняя результативность – 1.00 гола за игру.
«Машук-КМВ»
- Три ничьи подряд.
- В среднем забивает 1.20 мяча за матч.
- Пропускает в среднем лишь 0.40 мяча за игру.
- Один из лучших показателей по обороне в лиге.
Прогноз на матч
Игра обещает быть упорной, с небольшим количеством голевых моментов. «Челябинск» будет искать своe преимущество за счeт домашнего поля, но наткнeтся на грамотно организованную оборону «Машука». В такой ситуации многое будет решать реализация моментов и игра на стандартах. Вероятен сценарий, при котором команды обменяются голами, но победитель так и не определится.
Прогноз на точный счeт: 1:1.
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:1 – коэффициент 6.80
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.15
- Ничья – коэффициент 3.30
- Индивидуальный тотал «Машука-КМВ» больше 0.5 – коэффициент 1.70