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Прогноз на точный счёт матча «Челябинск» – «Машук-КМВ»: Вторая лига А, 14 июня 2025 года

13 июня 2025 8:43
Челябинск - Машук-КМВ
14 июн. 2025, суббота 13:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
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6.80
Точный счёт 1:1
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В 18-м туре Второй лиги А 14 июня «Челябинск» на своeм поле встретится с «Машуком-КМВ». Обе команды ведут борьбу за лидирующие позиции: хозяева занимают третью строчку с 26 очками, гости идут пятыми, отставая на два очка. Встреча обещает быть напряжeнной и может существенно повлиять на турнирную расстановку.

«Челябинск»

Уральцы показывают неоднозначные результаты: в пяти последних матчах они одержали три победы, дважды проиграв. На домашнем поле команда чувствует себя уверенно, не проигрывая в 6 из 8 последних матчей и стабильно отличаясь голами – забивали в тех же шести встречах. Тем не менее, оборона остаeтся проблемной: 9 пропущенных голов за 5 матчей (в среднем 1.80), что делает «Челябинск» уязвимым против организованных соперников. В атаке команда не блещет результативностью – 5 голов за 5 игр (1.00 в среднем), но способна использовать слабые места в защите соперника, если они есть.

«Машук-КМВ»

Пятигорская команда приятно удивляет стабильностью в обороне: всего 2 пропущенных мяча за 5 последних матчей (0.40 в среднем). «Машук-КМВ» не проигрывает в трeх турах подряд и демонстрирует сбалансированную игру. При этом атакующие показатели остаются на достойном уровне – 6 забитых мячей за тот же отрезок (1.20 в среднем). Коллектив уверенно действует как дома, так и на выезде, грамотно выстраивая оборону и умея подстраиваться под соперника. Ничейные результаты в последних турах подчeркивают характер команды и еe умение гасить давление.

Факты о командах

«Челябинск»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних домашних матчей.
  • Забивает в 6 из 8 последних игр.
  • В среднем пропускает 1.80 мяча за матч.
  • Средняя результативность – 1.00 гола за игру.

«Машук-КМВ»

  • Три ничьи подряд.
  • В среднем забивает 1.20 мяча за матч.
  • Пропускает в среднем лишь 0.40 мяча за игру.
  • Один из лучших показателей по обороне в лиге.

Прогноз на матч

Игра обещает быть упорной, с небольшим количеством голевых моментов. «Челябинск» будет искать своe преимущество за счeт домашнего поля, но наткнeтся на грамотно организованную оборону «Машука». В такой ситуации многое будет решать реализация моментов и игра на стандартах. Вероятен сценарий, при котором команды обменяются голами, но победитель так и не определится.

Прогноз на точный счeт: 1:1.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:1 – коэффициент 6.80
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.15
  • Ничья – коэффициент 3.30
  • Индивидуальный тотал «Машука-КМВ» больше 0.5 – коэффициент 1.70

6.80
Точный счёт 1:1
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Автор: Гроховский Сергей
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна Машук-КМВ Челябинск
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