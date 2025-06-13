14 июня в рамках 18-го тура Второй лиги А «Волга» примет «Кубань». Команды находятся в разных частях турнирной таблицы и подходят к игре с разной мотивацией и игровыми показателями. «Волга» борется за лидерство, а «Кубань» стремится не отпасть окончательно от середины таблицы.

«Волга»

Коллектив из Ульяновска демонстрирует отличную форму. В последних пяти матчах команда не проигрывает, набрав при этом 11 очков и забив 11 голов. Особенно уверенно «Волга» действует в атаке – в среднем 2.20 мяча за игру. Защита также на уровне – лишь 4 пропущенных за те же 5 туров (0.80 в среднем). В недавней выездной встрече с «Ленинградцем» подопечные подтвердили статус одного из претендентов на повышение, обыграв соперника со счeтом 3:1. На домашнем поле «Волга» играет стабильно, что создаeт весомое преимущество перед предстоящей встречей.

«Кубань»

Краснодарцы показывают нестабильные результаты. В последних пяти играх они выиграли дважды, дважды проиграли и один раз сыграли вничью. Атака работает умеренно – 5 голов за 5 матчей, что даeт среднее значение в 1.00 гола за игру. Зато оборона улучшилась: также 4 пропущенных, как и у соперника. Однако результаты «Кубани» часто зависят от домашнего статуса – в гостях команда теряет уверенность и уступает даже равным по уровню оппонентам. Несмотря на недавнюю победу над «Родиной-2» (3:2), уровень сопротивления в Ульяновске будет существенно выше.

Факты о командах

«Волга»

Не проигрывает в 5 последних матчах.

11 голов за 5 матчей – в среднем 2.20 за игру.

Пропускает в среднем 0.80 гола за матч.

«Кубань»

5 голов за 5 матчей – в среднем 1.00 за игру.

Пропускает также в среднем 0.80 гола.

Занимает лишь 8 место с 17 очками после 17 туров.

Прогноз на матч

«Волга» – фаворит встречи как по текущей форме, так и по игровым показателям. Она стабильна в атаке, хорошо организована в обороне и уверенно выступает дома. «Кубань» же хоть и прибавила, но испытывает проблемы в матчах с командами из верхней части таблицы. С учeтом средней результативности обеих команд, ожидается умеренно результативная встреча. Учитывая атакующую мощь хозяев и нестабильную форму гостей, наиболее вероятен исход – победа «Волги» с разницей в один мяч.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Волги».

Рекомендованные ставки: