Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Прогноз на точный счет матча «Волга» – «Кубань»: Вторая лига А, 14 июня 2025 года

13 июня 2025 8:55
Волга - Кубань
14 июн. 2025, суббота 13:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Перейти в онлайн матча
6.50
Точный счёт 2:1 в пользу «Волги»
Сделать ставку

14 июня в рамках 18-го тура Второй лиги А «Волга» примет «Кубань». Команды находятся в разных частях турнирной таблицы и подходят к игре с разной мотивацией и игровыми показателями. «Волга» борется за лидерство, а «Кубань» стремится не отпасть окончательно от середины таблицы.

«Волга»

Коллектив из Ульяновска демонстрирует отличную форму. В последних пяти матчах команда не проигрывает, набрав при этом 11 очков и забив 11 голов. Особенно уверенно «Волга» действует в атаке – в среднем 2.20 мяча за игру. Защита также на уровне – лишь 4 пропущенных за те же 5 туров (0.80 в среднем). В недавней выездной встрече с «Ленинградцем» подопечные подтвердили статус одного из претендентов на повышение, обыграв соперника со счeтом 3:1. На домашнем поле «Волга» играет стабильно, что создаeт весомое преимущество перед предстоящей встречей.

«Кубань»

Краснодарцы показывают нестабильные результаты. В последних пяти играх они выиграли дважды, дважды проиграли и один раз сыграли вничью. Атака работает умеренно – 5 голов за 5 матчей, что даeт среднее значение в 1.00 гола за игру. Зато оборона улучшилась: также 4 пропущенных, как и у соперника. Однако результаты «Кубани» часто зависят от домашнего статуса – в гостях команда теряет уверенность и уступает даже равным по уровню оппонентам. Несмотря на недавнюю победу над «Родиной-2» (3:2), уровень сопротивления в Ульяновске будет существенно выше.

Факты о командах

«Волга»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах.
  • 11 голов за 5 матчей – в среднем 2.20 за игру.
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за матч.

«Кубань»

  • 5 голов за 5 матчей – в среднем 1.00 за игру.
  • Пропускает также в среднем 0.80 гола.
  • Занимает лишь 8 место с 17 очками после 17 туров.

Прогноз на матч

«Волга» – фаворит встречи как по текущей форме, так и по игровым показателям. Она стабильна в атаке, хорошо организована в обороне и уверенно выступает дома. «Кубань» же хоть и прибавила, но испытывает проблемы в матчах с командами из верхней части таблицы. С учeтом средней результативности обеих команд, ожидается умеренно результативная встреча. Учитывая атакующую мощь хозяев и нестабильную форму гостей, наиболее вероятен исход – победа «Волги» с разницей в один мяч.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Волги».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Волги» – коэффициент 6.50
  • Победа «Волги» – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Волги» больше 1.5 – коэффициент 2.00

6.50
Точный счёт 2:1 в пользу «Волги»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна Кубань Волга
Другие прогнозы
Матч завершен
0 : 2
5.75
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Гомель - Арсенал
Точный счёт 2:0 в пользу «Гомеля»
Матч завершен
0 : 1
7.50
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Молодечно - Динамо-Брест
Точный счёт 1:3 в пользу «Динамо-Брест»
Матч завершен
2 : 0
6.50
Бразилия. Серия А, 12 тур
Атлетико Минейро - Интернасьонал
Точный счёт 2:1 в пользу «Атлетико Минейро»
Матч завершен
1 : 3
7.10
Бразилия. Серия А, 12 тур
Сан-Паулу - Васко да Гама
Точный счёт 2:1 в пользу «Сан-Паулу»
Матч завершен
4 : 0
9.00
США. МЛС, 26 тур
Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед
Точный счёт 2:2
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 