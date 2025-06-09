10 июня на стадионе Gradski stadion Dubočica сборная Сербии сыграет с Андоррой в рамках 4-го тура квалификации чемпионата мира. Одна из самых устойчивых команд турнира встретится с коллективом, который уже фактически лишeн шансов на выход из группы. Фаворит встречи очевиден, но вопрос в том, насколько убедительно сербы реализуют своe преимущество.

Сербия

Сербия подходит к матчу с хорошей формой. В трeх играх квалификации команда набрала 5 очков, удерживая уверенные позиции в группе. В последнем туре сербы сыграли вничью с Албанией (0:0), до этого разгромили Австрию (2:0) в Лиге наций и удержали ничью с Англией (1:1). В пяти последних матчах команда пропустила всего два мяча, в среднем – 0.40 за игру. В атаке показатели скромнее – 4 забитых мяча (0.80 за матч), но наличие такого бомбардира как Александар Митрович, забившего 8 мячей в 18 играх, говорит о потенциале взломать оборону соперника, особенно слабой, как у Андорры.

Андорра

Андорра проиграла все три матча квалификации, уступив Латвии (0:1), Албании (0:3) и Англии (0:1). Несмотря на минимальные поражения, команда остаeтся одной из слабейших в Европе. В последних пяти матчах сборная не забила ни одного мяча. Средний показатель пропущенных голов – 1.20 за игру. При этом команда забивает крайне редко: в 11 из последних 13 встреч Андорра уходила с поля без гола. Даже несмотря на формальную статистику «забивают в трeх последних матчах отбора», в реальности в последних встречах (включая Лигу наций) результативность нулевая.

Факты о командах

Сербия

Не проигрывает в 5 последних матчах.

Пропускает всего 0.40 гола за игру.

Забивает 0.80 гола за матч.

Один из лучших бомбардиров квалификации – Александар Митрович.

Последние матчи: 0:0 с Албанией, 2:0 с Австрией, 1:1 с Австрией.

Андорра

Проиграла все 3 матча квалификации ЧМ.

Забила 0 голов в последних 5 играх.

Пропускает в среднем 1.20 мяча за матч.

Не забивает в 11 из последних 13 игр.

Последние матчи: 0:1 от Англии, 0:3 от Албании, 0:1 от Латвии.

Личные встречи 100% (1) 0% (0) 0% (0) 3 Забитых мячей 0 3 В среднем за матч 0 3:0 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 3:0 Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 4 тур Сербия 3 : 0 Андорра

Прогноз на матч

Сербия – явный фаворит встречи. Команда стабильно играет в обороне и редко допускает ошибки против слабых соперников. Несмотря на невысокую результативность, Сербия располагает гораздо более квалифицированным составом и способна контролировать ход матча. Учитывая слабейшую атаку Андорры и плохую форму команды в целом, даже одного-двух точных ударов сербам может хватить для победы. Основной сценарий – минимальная, но уверенная победа хозяев без пропущенных мячей.

Точный счeт: 2:0 в пользу Сербии

Рекомендованные ставки: