10 июня на стадионе Gradski stadion Dubočica сборная Сербии сыграет с Андоррой в рамках 4-го тура квалификации чемпионата мира. Одна из самых устойчивых команд турнира встретится с коллективом, который уже фактически лишeн шансов на выход из группы. Фаворит встречи очевиден, но вопрос в том, насколько убедительно сербы реализуют своe преимущество.
Сербия
Сербия подходит к матчу с хорошей формой. В трeх играх квалификации команда набрала 5 очков, удерживая уверенные позиции в группе. В последнем туре сербы сыграли вничью с Албанией (0:0), до этого разгромили Австрию (2:0) в Лиге наций и удержали ничью с Англией (1:1). В пяти последних матчах команда пропустила всего два мяча, в среднем – 0.40 за игру. В атаке показатели скромнее – 4 забитых мяча (0.80 за матч), но наличие такого бомбардира как Александар Митрович, забившего 8 мячей в 18 играх, говорит о потенциале взломать оборону соперника, особенно слабой, как у Андорры.
Андорра
Андорра проиграла все три матча квалификации, уступив Латвии (0:1), Албании (0:3) и Англии (0:1). Несмотря на минимальные поражения, команда остаeтся одной из слабейших в Европе. В последних пяти матчах сборная не забила ни одного мяча. Средний показатель пропущенных голов – 1.20 за игру. При этом команда забивает крайне редко: в 11 из последних 13 встреч Андорра уходила с поля без гола. Даже несмотря на формальную статистику «забивают в трeх последних матчах отбора», в реальности в последних встречах (включая Лигу наций) результативность нулевая.
Факты о командах
Сербия
- Не проигрывает в 5 последних матчах.
- Пропускает всего 0.40 гола за игру.
- Забивает 0.80 гола за матч.
- Один из лучших бомбардиров квалификации – Александар Митрович.
- Последние матчи: 0:0 с Албанией, 2:0 с Австрией, 1:1 с Австрией.
Андорра
- Проиграла все 3 матча квалификации ЧМ.
- Забила 0 голов в последних 5 играх.
- Пропускает в среднем 1.20 мяча за матч.
- Не забивает в 11 из последних 13 игр.
- Последние матчи: 0:1 от Англии, 0:3 от Албании, 0:1 от Латвии.
Прогноз на матч
Сербия – явный фаворит встречи. Команда стабильно играет в обороне и редко допускает ошибки против слабых соперников. Несмотря на невысокую результативность, Сербия располагает гораздо более квалифицированным составом и способна контролировать ход матча. Учитывая слабейшую атаку Андорры и плохую форму команды в целом, даже одного-двух точных ударов сербам может хватить для победы. Основной сценарий – минимальная, но уверенная победа хозяев без пропущенных мячей.
Точный счeт: 2:0 в пользу Сербии
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:0 в пользу Сербии – коэффициент 6.20
- Победа Сербии с сухим счeтом – коэффициент 1.75
- Индивидуальный тотал Сербии больше 1.5 – коэффициент 1.60
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.45