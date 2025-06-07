8 июня в рамках 17-го тура Второй лиги А «Машук-КМВ» на своeм поле примет лидера чемпионата – «Спартак Кострома». Обе команды идут в верхней части таблицы и показывают стабильные результаты, но подходят к матчу с разными игровыми акцентами: одни делают ставку на крепкую оборону, другие – на агрессивное нападение.

«Машук-КМВ»

Пятигорская команда удивляет своей надeжной игрой в обороне и неплохой серией – 7 матчей без поражений. После 16 туров «Машук» занимает 5-е место с 23 очками. В последних пяти турах команда забила 6 голов (в среднем 1.20 за игру), но особенно впечатляет защита – всего 2 пропущенных мяча за тот же отрезок, то есть 0.40 гола за матч. В последних играх команда выглядит прагматично: три ничьих и две минимальные победы, включая уверенный выездной успех над «Родиной-2» (1:0). Соперникам сложно вскрыть организованную оборону «Машука», особенно на домашнем поле.

«Спартак Кострома»

Гости уверенно лидируют в таблице, набрав 35 очков после 16 туров. Команда выдала мощную атакующую серию – в 19 матчах подряд «Спартак» обязательно забивает. В последних пяти турах костромичи отличились 11 раз (в среднем 2.20 гола за игру) и пропустили только 3 мяча (0.60 за игру). Команда играет в активный атакующий футбол: 5:1 с «Челябинском», 2:0 над «Торпедо Миасс», но есть и осечки – поражение от «Велеса» в крайнем туре (1:2) показало, что защита не безупречна. Тем не менее, командная форма остаeтся высокой.

Факты о командах:

«Машук-КМВ»

Не проигрывает в 7 матчах подряд

В среднем забивает 1.20 гола за матч

В среднем пропускает 0.40 гола за матч

2 «сухих» ничьи в последних турах

«Спартак Кострома»

Не проигрывает в 11 из 13 последних матчей

Забивает в 19 матчах подряд

В среднем 2.20 гола за матч в последних 5 играх

В среднем пропускает 0.60 гола за матч

Личные встречи 0% (0) 25% (1) 75% (3) 2 Забитых мячей 6 0.5 В среднем за матч 1.5 Крупнейшая победа 2:0 Самый результативный матч: 2:1 Самая крупная ничья: 1:1 Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур Машук-КМВ 1 : 1 Спартак К Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 9 тур Спартак К 2 : 1 Машук-КМВ Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур Машук-КМВ 0 : 2 Спартак К Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 9 тур Спартак К 1 : 0 Машук-КМВ

Прогноз на матч

Обе команды находятся в хорошей форме: «Машук-КМВ» не проигрывает, а «Спартак Кострома» стабильно забивает. Исход матча будет определяться противостоянием организованной обороны хозяев и атакующего напора гостей. С учeтом текущей статистики, ожидается упорная борьба. «Машук» способен навязать вязкую игру, но атакующая мощь «Спартака» должна сработать. Однако разгрома ждать не стоит – хозяева сыграют осторожно, поэтому сценарий с минимальной победой гостей или ничьeй – наиболее вероятен.

Прогноз на точный счeт: 0:1 в пользу «Спартака Кострома».

Рекомендованные ставки: