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Прогноз на точный счёт матча «Машук-КМВ» – «Спартак Кострома»: Вторая лига А, 8 июня 2025

07 июня 2025 12:54
Машук-КМВ - Спартак К
08 июн. 2025, воскресенье 17:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
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6.50
Точный счёт 0:1 в пользу «Спартака Кострома»
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8 июня в рамках 17-го тура Второй лиги А «Машук-КМВ» на своeм поле примет лидера чемпионата – «Спартак Кострома». Обе команды идут в верхней части таблицы и показывают стабильные результаты, но подходят к матчу с разными игровыми акцентами: одни делают ставку на крепкую оборону, другие – на агрессивное нападение.

«Машук-КМВ»

Пятигорская команда удивляет своей надeжной игрой в обороне и неплохой серией – 7 матчей без поражений. После 16 туров «Машук» занимает 5-е место с 23 очками. В последних пяти турах команда забила 6 голов (в среднем 1.20 за игру), но особенно впечатляет защита – всего 2 пропущенных мяча за тот же отрезок, то есть 0.40 гола за матч. В последних играх команда выглядит прагматично: три ничьих и две минимальные победы, включая уверенный выездной успех над «Родиной-2» (1:0). Соперникам сложно вскрыть организованную оборону «Машука», особенно на домашнем поле.

«Спартак Кострома»

Гости уверенно лидируют в таблице, набрав 35 очков после 16 туров. Команда выдала мощную атакующую серию – в 19 матчах подряд «Спартак» обязательно забивает. В последних пяти турах костромичи отличились 11 раз (в среднем 2.20 гола за игру) и пропустили только 3 мяча (0.60 за игру). Команда играет в активный атакующий футбол: 5:1 с «Челябинском», 2:0 над «Торпедо Миасс», но есть и осечки – поражение от «Велеса» в крайнем туре (1:2) показало, что защита не безупречна. Тем не менее, командная форма остаeтся высокой.

Факты о командах:

«Машук-КМВ»

  • Не проигрывает в 7 матчах подряд
  • В среднем забивает 1.20 гола за матч
  • В среднем пропускает 0.40 гола за матч
  • 2 «сухих» ничьи в последних турах

«Спартак Кострома»

  • Не проигрывает в 11 из 13 последних матчей
  • Забивает в 19 матчах подряд
  • В среднем 2.20 гола за матч в последних 5 играх
  • В среднем пропускает 0.60 гола за матч

Личные встречи
0% (0)
25% (1)
75% (3)
2
Забитых мячей
6
0.5
В среднем за матч
1.5
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  2:1
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Машук-КМВ
1 : 1
08.06.2025
Спартак К
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 9 тур
Спартак К
2 : 1
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Спартак К
1 : 0
20.04.2024
Машук-КМВ

Прогноз на матч

Обе команды находятся в хорошей форме: «Машук-КМВ» не проигрывает, а «Спартак Кострома» стабильно забивает. Исход матча будет определяться противостоянием организованной обороны хозяев и атакующего напора гостей. С учeтом текущей статистики, ожидается упорная борьба. «Машук» способен навязать вязкую игру, но атакующая мощь «Спартака» должна сработать. Однако разгрома ждать не стоит – хозяева сыграют осторожно, поэтому сценарий с минимальной победой гостей или ничьeй – наиболее вероятен.

Прогноз на точный счeт: 0:1 в пользу «Спартака Кострома».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 0:1 в пользу «Спартака Кострома» – коэффициент 6.50
  • Победа «Спартака Кострома» – коэффициент 2.10
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Спартака Кострома» больше 1.5 – коэффициент 2.30

6.50
Точный счёт 0:1 в пользу «Спартака Кострома»
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Автор: Ланьков Роман
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна Спартак К Машук-КМВ
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