8 июня в рамках 17 тура Второй лиги А на стадионе в Краснодаре «Кубань» примет «Родину-2». Обе команды находятся в нижней части таблицы, но борются за каждое очко. Хозяева немного уступают в результативности, но демонстрируют более надeжную игру в обороне. «Родина-2» же способна удивить на выезде, хотя остаeтся нестабильной.

«Кубань»

Краснодарцы переживают сложный отрезок сезона. В пяти последних матчах одержана лишь одна победа – над «Велесом» со счeтом 2:0. Остальные встречи закончились двумя минимальными поражениями и одной нулевой ничьей. Команда мало забивает – всего два гола за 5 игр – но при этом сохраняет дисциплину в обороне, пропустив лишь трижды. С 14 очками после 16 туров «Кубань» занимает 9 строчку в таблице.

«Родина-2»

Столичный коллектив не может похвастаться стабильной формой, однако в последнем туре одержал выездную победу над «Торпедо Миасс» (1:0). В пяти последних встречах команда набрала 5 очков, забив 3 гола и пропустив 6. Уровень реализации атакующих действий остаeтся низким – в среднем 0.60 гола за матч, а оборона регулярно даeт сбои. При этом в активе «Родины-2» 16 очков и 8 позиция в таблице.

Факты о командах:

«Кубань»

Пропускает в среднем 0.60 гола за матч (последние 5 игр)

Забивает в среднем 0.40 гола за матч (последние 5 игр)

Единственная победа в последних пяти турах – над «Велесом»

«Родина-2»

Пропускает в 5 из 7 последних матчей

В среднем 0.60 гола за игру в атаке и 1.20 – в защите (последние 5 игр)

Победа в последнем туре с минимальным счeтом

Личные встречи 100% (2) 0% (0) 0% (0) 4 Забитых мячей 2 2 В среднем за матч 1 3:2 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 3:2 Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур Кубань 3 : 2 Родина-2 Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 9 тур Родина-2 0 : 1 Кубань

Прогноз на матч «Кубань» – «Родина-2»

Обе команды далеки от оптимальных кондиций в атаке, и матч вполне может пройти в закрытой манере. «Кубань» немного надeжнее в защите и дома играет более собранно, однако пробить оборону соперника ей будет непросто. «Родина-2» нестабильна и уязвима при позиционной защите, но способна держать удар и выжидать шансы. Минимальное преимущество за хозяевами поля. Ожидаем низовую и упорную игру с малым числом голевых моментов.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Кубани».

Рекомендованные ставки: