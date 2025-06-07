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Прогноз на точный счёт матча «Кубань» – «Родина-2»: Вторая лига А, 8 июня 2025

07 июня 2025 11:35
Кубань - Родина-2
08 июн. 2025, воскресенье 18:30 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
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6.00
Точный счёт 1:0 в пользу «Кубани»
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8 июня в рамках 17 тура Второй лиги А на стадионе в Краснодаре «Кубань» примет «Родину-2». Обе команды находятся в нижней части таблицы, но борются за каждое очко. Хозяева немного уступают в результативности, но демонстрируют более надeжную игру в обороне. «Родина-2» же способна удивить на выезде, хотя остаeтся нестабильной.

«Кубань»

Краснодарцы переживают сложный отрезок сезона. В пяти последних матчах одержана лишь одна победа – над «Велесом» со счeтом 2:0. Остальные встречи закончились двумя минимальными поражениями и одной нулевой ничьей. Команда мало забивает – всего два гола за 5 игр – но при этом сохраняет дисциплину в обороне, пропустив лишь трижды. С 14 очками после 16 туров «Кубань» занимает 9 строчку в таблице.

«Родина-2»

Столичный коллектив не может похвастаться стабильной формой, однако в последнем туре одержал выездную победу над «Торпедо Миасс» (1:0). В пяти последних встречах команда набрала 5 очков, забив 3 гола и пропустив 6. Уровень реализации атакующих действий остаeтся низким – в среднем 0.60 гола за матч, а оборона регулярно даeт сбои. При этом в активе «Родины-2» 16 очков и 8 позиция в таблице.

Факты о командах:

«Кубань»

  • Пропускает в среднем 0.60 гола за матч (последние 5 игр)
  • Забивает в среднем 0.40 гола за матч (последние 5 игр)
  • Единственная победа в последних пяти турах – над «Велесом»

«Родина-2»

  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей
  • В среднем 0.60 гола за игру в атаке и 1.20 – в защите (последние 5 игр)
  • Победа в последнем туре с минимальным счeтом

Личные встречи
100% (2)
0% (0)
0% (0)
4
Забитых мячей
2
2
В среднем за матч
1
3:2
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  3:2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Кубань
3 : 2
08.06.2025
Родина-2
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Родина-2
0 : 1
23.04.2025
Кубань

Прогноз на матч «Кубань» – «Родина-2»

Обе команды далеки от оптимальных кондиций в атаке, и матч вполне может пройти в закрытой манере. «Кубань» немного надeжнее в защите и дома играет более собранно, однако пробить оборону соперника ей будет непросто. «Родина-2» нестабильна и уязвима при позиционной защите, но способна держать удар и выжидать шансы. Минимальное преимущество за хозяевами поля. Ожидаем низовую и упорную игру с малым числом голевых моментов.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Кубани».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:0 в пользу «Кубани» – коэффициент 6.00
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.55
  • Победа «Кубани» – коэффициент 2.40

6.00
Точный счёт 1:0 в пользу «Кубани»
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Автор: Воронцов Егор
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна Родина-2 Кубань
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