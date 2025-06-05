6 июня в Дублине на стадионе «Авива» сборная Ирландии проведeт товарищеский матч против команды Сенегала. Встреча станет интересным испытанием для обеих сторон – европейская команда с нестабильной формой примет одного из лучших представителей африканского футбола, не проигрывающего на протяжении 14 матчей. Противостояние обещает быть напряжeнным, а для Ирландии – особенно показательным в плане оборонительной работы.

Ирландия

Ирландцы чередуют хорошие отрезки с провальными: в последних пяти матчах команда одержала три победы (над Болгарией дважды и Финляндией), но также проиграла Греции и Англии, пропустив в сумме семь мячей. Главная проблема – нестабильность в обороне, особенно против команд, умеющих играть флангами и использовать быстрые переходы в атаку. В среднем ирландцы пропускают по 1.8 мяча за игру, что делает их уязвимыми против соперников с организованной атакой.

Сенегал

Сборная Сенегала – одна из самых стабильных команд Африки. За последние пять матчей команда пропустила всего один гол, забив при этом восемь. Четыре победы подряд в товарищеских матчах и 14 матчей без поражений – впечатляющий показатель. Сенегал отлично организован тактически: мощная оборона, быстрые фланги, качественные стандарты и опытные исполнители в атаке. Команда умеет закрывать пространство и использовать редкие моменты с максимальной эффективностью.

Факты о командах

Ирландия

Победы в 3 из 5 последних матчей

Пропускает в среднем 1.8 гола за матч

Забивает в среднем 1.0 гол за игру

3 поражения за 5 последних матчей

Сенегал

Не проигрывает 14 матчей подряд

Победы в 4 последних товарищеских встречах

Пропускает в среднем 0.2 гола за игру

Забивает в среднем 1.6 гола за матч

Не пропускает в 4 последних товарищеских матчах

Личные встречи 0% (0) 100% (1) 0% (0) 1 Забитых мячей 1 1 В среднем за матч 1 Крупнейшая победа Самая крупная ничья: 1:1 Товарищеские матчи. Сборные, Ирландия 1 : 1 Сенегал

Прогноз на матч «Ирландия» – «Сенегал»

С учeтом текущей формы команд, Сенегал выглядит явным фаворитом. Ирландия не может стабилизировать игру в защите и против таких соперников, как Сенегал, это особенно опасно. При этом команда способна навязать борьбу, особенно на своeм поле. Тем не менее, африканцы действуют хладнокровно и надeжно в обороне, а в атаке обладают достаточно ресурса, чтобы взломать ирландскую защиту хотя бы один-два раза. Мы ожидаем осторожную игру с акцентом на результативность Сенегала, при минимальных шансах Ирландии отличиться.

Прогноз на точный счeт: 0:2 в пользу Сенегала

Рекомендованные ставки: