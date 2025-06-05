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Прогноз на точный счёт матча Ирландия – Сенегал: Товарищеский матч, 6 июня 2025

05 июня 2025 11:25
Ирландия - Сенегал
06 июн. 2025, пятница 21:45 | Товарищеские матчи. Сборные
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6.50
Точный счёт 0:2 в пользу Сенегала
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6 июня в Дублине на стадионе «Авива» сборная Ирландии проведeт товарищеский матч против команды Сенегала. Встреча станет интересным испытанием для обеих сторон – европейская команда с нестабильной формой примет одного из лучших представителей африканского футбола, не проигрывающего на протяжении 14 матчей. Противостояние обещает быть напряжeнным, а для Ирландии – особенно показательным в плане оборонительной работы.

Ирландия

Ирландцы чередуют хорошие отрезки с провальными: в последних пяти матчах команда одержала три победы (над Болгарией дважды и Финляндией), но также проиграла Греции и Англии, пропустив в сумме семь мячей. Главная проблема – нестабильность в обороне, особенно против команд, умеющих играть флангами и использовать быстрые переходы в атаку. В среднем ирландцы пропускают по 1.8 мяча за игру, что делает их уязвимыми против соперников с организованной атакой.

Сенегал

Сборная Сенегала – одна из самых стабильных команд Африки. За последние пять матчей команда пропустила всего один гол, забив при этом восемь. Четыре победы подряд в товарищеских матчах и 14 матчей без поражений – впечатляющий показатель. Сенегал отлично организован тактически: мощная оборона, быстрые фланги, качественные стандарты и опытные исполнители в атаке. Команда умеет закрывать пространство и использовать редкие моменты с максимальной эффективностью.

Факты о командах

Ирландия

  • Победы в 3 из 5 последних матчей
  • Пропускает в среднем 1.8 гола за матч
  • Забивает в среднем 1.0 гол за игру
  • 3 поражения за 5 последних матчей

Сенегал

  • Не проигрывает 14 матчей подряд
  • Победы в 4 последних товарищеских встречах
  • Пропускает в среднем 0.2 гола за игру
  • Забивает в среднем 1.6 гола за матч
  • Не пропускает в 4 последних товарищеских матчах

Личные встречи
0% (0)
100% (1)
0% (0)
1
Забитых мячей
1
1
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
Самая крупная ничья:  1:1
Товарищеские матчи. Сборные,
Ирландия
1 : 1
06.06.2025
Сенегал

Прогноз на матч «Ирландия» – «Сенегал»

С учeтом текущей формы команд, Сенегал выглядит явным фаворитом. Ирландия не может стабилизировать игру в защите и против таких соперников, как Сенегал, это особенно опасно. При этом команда способна навязать борьбу, особенно на своeм поле. Тем не менее, африканцы действуют хладнокровно и надeжно в обороне, а в атаке обладают достаточно ресурса, чтобы взломать ирландскую защиту хотя бы один-два раза. Мы ожидаем осторожную игру с акцентом на результативность Сенегала, при минимальных шансах Ирландии отличиться.

Прогноз на точный счeт: 0:2 в пользу Сенегала

Рекомендованные ставки:

  • Победа Сенегала – коэффициент 2.40
  • Точный счeт 0:2 – коэффициент 6.50
  • Индивидуальный тотал Сенегала больше 1.5 – коэффициент 2.75
  • Ирландия не забьeт – коэффициент 2.20

6.50
Точный счёт 0:2 в пользу Сенегала
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Автор: Орлов Максим
Товарищеские матчи. Сборные Сенегал Ирландия
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