6 июня на стадионе «Лужники» в Москве состоится товарищеский матч между сборными России и Нигерии. Несмотря на статус контрольной встречи, обе команды подойдут к игре с серьезным настроем. Россия уверенно разносит соперников одного за другим, а Нигерия продолжает серию без поражений и показывает боеспособный атакующий футбол.

Россия

Сборная России в последние месяцы буквально доминирует в товарищеских матчах. Восемь побед подряд, при этом с впечатляющей разницей мячей: 28 забитых голов за 5 последних игр и ни одного пропущенного. Коллектив демонстрирует высокий класс игры в атаке – 5.6 гола в среднем за матч – и надежность в обороне. Да, соперники не самого высокого уровня, но уровень подготовки, сыгранность и эффективность реализаций подчеркивают стабильность.Особенно выделяется мощь в домашних матчах – уверенные разгромы Сирии, Гренады, Замбии и других, где Россия сразу доминирует и не позволяет сопернику навязать игру. Возвращение основных игроков, а также форма нападающих делает команду одним из самых стабильных коллективов среди сборных в товарищеских встречах.

Нигерия

Сборная Нигерии находится в хорошей форме: не проигрывает в шести матчах подряд, регулярно забивает – 10 голов в пяти последних играх. Команда мобильна в атаке, действует смело и креативно. Однако ключевая проблема – оборона. Нигерия пропускает в каждом из последних семи матчей, а в среднем – по одному голу за игру. Это делает их уязвимыми против атакующего давления, которое Россия способна оказать с первых минут.С учeтом того, что соперники нигерийцев были менее мощными, чем Россия, уровень вызова возрастает. В выездных матчах команда не всегда выглядит уверенно в защите, особенно на фоне высокоинтенсивной игры хозяев.

Факты о командах

Россия

Побеждает в 8 последних матчах

Забивает в среднем 5.6 гола за игру

Не пропускает в последних 5 матчах

Забивает в 15 матчах подряд

Уверенная форма на домашнем стадионе

Нигерия

Не проигрывает в 6 матчах подряд

Забивает в среднем 2.0 гола за игру

Пропускает в каждом из последних 7 матчей

В 3 последних играх подряд пропускает минимум по 1 голу

Личные встречи 0% (0) 100% (1) 0% (0) 1 Забитых мячей 1 1 В среднем за матч 1 Крупнейшая победа Самая крупная ничья: 1:1 Товарищеские матчи. Сборные, Россия 1 : 1 Нигерия

Прогноз на матч «Россия» – «Нигерия»

Россия сейчас на пике формы и просто не замечает соперников. Голевые показатели, структура игры и мотивация даже в товарищеских матчах – всe говорит в пользу команды Карпина. Нигерия способна доставить проблемы за счeт скорости и креатива, но уровень дисциплины в обороне у африканцев оставляет вопросы.Ожидается динамичная игра с преимуществом России, особенно во втором тайме, где проявится превосходство в физике и сыгранности. Нигерия может забить, но едва ли сможет избежать поражения.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу России.

Рекомендованные ставки: