Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Прогноз на точный счет матча Россия – Нигерия: Товарищеские матчи, 6 июня 2025

05 июня 2025 11:33
Россия - Нигерия
06 июн. 2025, пятница 20:00 | Товарищеские матчи. Сборные
Перейти в онлайн матча
8.00
Точный счёт 3:1 в пользу России
Сделать ставку

6 июня на стадионе «Лужники» в Москве состоится товарищеский матч между сборными России и Нигерии. Несмотря на статус контрольной встречи, обе команды подойдут к игре с серьезным настроем. Россия уверенно разносит соперников одного за другим, а Нигерия продолжает серию без поражений и показывает боеспособный атакующий футбол.

Россия

Сборная России в последние месяцы буквально доминирует в товарищеских матчах. Восемь побед подряд, при этом с впечатляющей разницей мячей: 28 забитых голов за 5 последних игр и ни одного пропущенного. Коллектив демонстрирует высокий класс игры в атаке – 5.6 гола в среднем за матч – и надежность в обороне. Да, соперники не самого высокого уровня, но уровень подготовки, сыгранность и эффективность реализаций подчеркивают стабильность.Особенно выделяется мощь в домашних матчах – уверенные разгромы Сирии, Гренады, Замбии и других, где Россия сразу доминирует и не позволяет сопернику навязать игру. Возвращение основных игроков, а также форма нападающих делает команду одним из самых стабильных коллективов среди сборных в товарищеских встречах.

Нигерия

Сборная Нигерии находится в хорошей форме: не проигрывает в шести матчах подряд, регулярно забивает – 10 голов в пяти последних играх. Команда мобильна в атаке, действует смело и креативно. Однако ключевая проблема – оборона. Нигерия пропускает в каждом из последних семи матчей, а в среднем – по одному голу за игру. Это делает их уязвимыми против атакующего давления, которое Россия способна оказать с первых минут.С учeтом того, что соперники нигерийцев были менее мощными, чем Россия, уровень вызова возрастает. В выездных матчах команда не всегда выглядит уверенно в защите, особенно на фоне высокоинтенсивной игры хозяев.

Факты о командах

Россия

  • Побеждает в 8 последних матчах
  • Забивает в среднем 5.6 гола за игру
  • Не пропускает в последних 5 матчах
  • Забивает в 15 матчах подряд
  • Уверенная форма на домашнем стадионе

Нигерия

  • Не проигрывает в 6 матчах подряд
  • Забивает в среднем 2.0 гола за игру
  • Пропускает в каждом из последних 7 матчей
  • В 3 последних играх подряд пропускает минимум по 1 голу

Личные встречи
0% (0)
100% (1)
0% (0)
1
Забитых мячей
1
1
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
Самая крупная ничья:  1:1
Товарищеские матчи. Сборные,
Россия
1 : 1
06.06.2025
Нигерия

Прогноз на матч «Россия» – «Нигерия»

Россия сейчас на пике формы и просто не замечает соперников. Голевые показатели, структура игры и мотивация даже в товарищеских матчах – всe говорит в пользу команды Карпина. Нигерия способна доставить проблемы за счeт скорости и креатива, но уровень дисциплины в обороне у африканцев оставляет вопросы.Ожидается динамичная игра с преимуществом России, особенно во втором тайме, где проявится превосходство в физике и сыгранности. Нигерия может забить, но едва ли сможет избежать поражения.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу России.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 3:1 в пользу России – коэффициент 8.00
  • Победа России и обе забьют – коэффициент 3.90
  • Индивидуальный тотал России больше 2.5 – коэффициент 1.90

8.00
Точный счёт 3:1 в пользу России
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Товарищеские матчи Нигерия Россия
Другие прогнозы
Матч завершен
0 : 2
5.75
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Гомель - Арсенал
Точный счёт 2:0 в пользу «Гомеля»
Матч завершен
0 : 1
7.50
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Молодечно - Динамо-Брест
Точный счёт 1:3 в пользу «Динамо-Брест»
Матч завершен
2 : 0
6.50
Бразилия. Серия А, 12 тур
Атлетико Минейро - Интернасьонал
Точный счёт 2:1 в пользу «Атлетико Минейро»
Матч завершен
1 : 3
7.10
Бразилия. Серия А, 12 тур
Сан-Паулу - Васко да Гама
Точный счёт 2:1 в пользу «Сан-Паулу»
Матч завершен
4 : 0
9.00
США. МЛС, 26 тур
Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед
Точный счёт 2:2
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 