31 мая в Витебске на стадионе ЦСК «Витебский» состоится дерби между лидером чемпионата «МЛ Витебск» и его земляками из «Витебска». Обе команды результативны и мотивированы, что делает встречу одной из самых интригующих в туре. «МЛ Витебск» лидирует в таблице и показывает стабильность, а «Витебск» обладает боевым настроем и регулярно забивает. Болельщиков ждeт противостояние команд с разными стилями, но схожей атакующей философией.

«МЛ Витебск»

Команда уверенно возглавляет чемпионат с 26 очками после 10 туров. За этот отрезок «МЛ Витебск» одержал 8 побед и лишь дважды терял очки. Коллектив находится на ходу и победил в четырeх последних матчах, в том числе над «Минском» и «БАТЭ».Лучшая разница мячей в турнире (+13) говорит об эффективности как в атаке, так и в защите. В последних 5 матчах команда забила 7 мячей (1.40 в среднем), пропустив только 3 (0.60). Никита Глушков остаeтся лучшим бомбардиром с 4 голами и регулярно создаeт угрозу у ворот соперника. Команда уверенно использует быстрые атаки и хорошо чувствует себя при владении мячом.

«Витебск»

«Витебск» располагается в середине таблицы, на 10-й позиции с 14 очками. Команда нестабильна, но обладает яркой атакой – 8 голов за 5 последних матчей. Однако оборона даeт сбои: 7 пропущенных мячей за тот же период, что отражает средний показатель в 1.40.Лучшим снайпером остаeтся Александр Ксенофонтов, на счету которого 4 гола. Команда забивает в 9 матчах подряд и имеет характер, позволяющий отыгрываться даже при неудачном старте. Проблемой остаются действия в обороне, особенно в матчах против команд из топ-5. «Витебск» пропускает в 4 последних турах, включая домашнее поражение 1:3 от «Динамо Брест».

Факты о командах:

«МЛ Витебск»

Побеждает в 4 последних матчах

В среднем 1.40 гола за матч в атаке, 0.60 – в защите

Забивает в 10 матчах подряд

«Витебск»

В среднем 1.60 гола за матч в атаке, 1.40 – в защите (последние 5 игр)

Пропускает в 4 последних турах

Забивает в 9 матчах подряд

Прогноз на матч «МЛ Витебск» – «Витебск»

Команды находятся на разных полюсах таблицы, но оба коллектива стабильно забивают и демонстрируют атакующий футбол. «МЛ Витебск» более сбалансирован и уверенно играет дома, но «Витебск» способен доставить проблемы любой защите. Ожидается открытая игра с опасными моментами у обеих ворот. Ставка на обмен голами и победу хозяев выглядит логичной.Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «МЛ Витебска».

Рекомендованные ставки: