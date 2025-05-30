Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций Клубный ЧМ АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Прогноз на точный счёт матча «Торпедо-БелАЗ» – «БАТЭ»: Высшая лига, 31 мая 2025

30 мая 2025 16:14
Торпедо-БелАЗ - БАТЭ
31 мая 2025, суббота 14:00 | Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Перейти в онлайн матча
6.00
Точный счёт 1:1
Сделать ставку

31 мая в Жодино на стадионе «Торпедо» состоится матч 11-го тура Высшей лиги Беларуси. Встречаются команды, набравшие по 14 очков после 10 туров – «Торпедо-БелАЗ» и «БАТЭ». Обе находятся в середине таблицы и не могут похвастаться стабильностью. Хозяева проиграли три последних встречи, а гости не побеждают уже три тура. Ожидается упорная борьба без явного фаворита, с ошибками в обороне и шансами с обеих сторон.

«Торпедо-БелАЗ»

«Торпедо-БелАЗ» после уверенного старта сбавил обороты. Сейчас команда занимает 9-е место с 14 очками, но проиграла три последних матча подряд – два в чемпионате и один в Кубке. При этом в последних пяти встречах клуб забил всего 4 мяча (0.80 в среднем), а пропустил 5 (1.00 в среднем), что говорит о спаде в атакующих действиях и нестабильности в защите.Наиболее заметной фигурой остаeтся Павел Седько, оформивший 3 гола в 10 матчах. Однако атакующий потенциал команды ограничен, и в последнее время «Торпедо-БелАЗ» не может найти стабильность. Тем не менее, дома коллектив обычно играет агрессивнее, и в 3 последних матчах на всех турнирах обязательно забивал, даже несмотря на поражения.

«БАТЭ»

БАТЭ сейчас тоже переживает не лучший отрезок: команда на 8-м месте, не выигрывает три тура подряд и пропускает в каждом из них. За последние 5 матчей клуб забил 8 голов (в среднем 1.60 за игру), но и пропустил столько же – оборона работает нестабильно.Среди ключевых игроков – Александр Свирепа, лучший бомбардир команды с 2 голами. Однако БАТЭ компенсирует отсутствие явного лидера атак хорошей работой флангов и вариативностью. Команда неизменно забивает в 6 последних турах, даже против организованных соперников. Оборонительные проблемы сказываются – в среднем 1.60 пропущенных голов за игру – но атакующий стиль позволяет сохранять шансы на очки.

Факты о командах:

«Торпедо-БелАЗ»

  • Проиграл 3 последних матча

  • В среднем 0.80 гола за матч в атаке, 1.00 – в защите (последние 5 игр)

  • Забивает в 3 последних матчах подряд

«БАТЭ»

  • Не побеждает в 3 турах

  • В среднем 1.60 гола за матч в атаке, 1.60 – в защите (последние 5 игр)

  • Забивает в 6 матчах подряд, но также и пропускает в 3 последних

Прогноз на матч «Торпедо-БелАЗ» – «БАТЭ»

Обе команды подходят к игре не в лучшем состоянии, но при этом регулярно забивают. «БАТЭ» выглядит ярче в атаке, но теряет очки из-за провалов в обороне. «Торпедо-БелАЗ» испытывает трудности с результатом, но способен дать бой дома, особенно при грамотной контратакующей игре. Сценарий встречи предполагает активный обмен моментами и голами. Вряд ли кто-то добьeтся уверенной победы – матч может завершиться боевой ничьей. Прогноз на точный счeт: 1:1.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:1 – коэффициент 6.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 2.05
  • Х – ничья в матче – коэффициент 3.30

6.00
Точный счёт 1:1
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Беларусь. Высшая лига БАТЭ Торпедо-БелАЗ
Другие прогнозы
Матч завершен
3 : 1
7.00
Саудовская Аравия. Кубок Короля, Финал
Аль-Иттихад - Аль-Кадисия
Точный счёт 2:1 в пользу «Аль-Иттихада»
Матч завершен
3 : 1
6.20
Саудовская Аравия. Кубок Короля, Финал
Аль-Иттихад - Аль-Кадисия
Точный счёт 3:1 в пользу «Аль-Иттихада»
Матч завершен
3 : 1
7.00
Саудовская Аравия. Кубок Короля, Финал
Аль-Иттихад - Аль-Кадисия
Точный счёт 2:1 в пользу «Аль-Иттихада»
Матч завершен
1 : 2
6.90
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Актобе - Кайрат
Точный счёт 2:1 в пользу «Актобе»
Матч завершен
5 : 0
6.80
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Тобол - Атырау
Точный счёт 2:0 в пользу «Тобола»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 