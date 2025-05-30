31 мая в Жодино на стадионе «Торпедо» состоится матч 11-го тура Высшей лиги Беларуси. Встречаются команды, набравшие по 14 очков после 10 туров – «Торпедо-БелАЗ» и «БАТЭ». Обе находятся в середине таблицы и не могут похвастаться стабильностью. Хозяева проиграли три последних встречи, а гости не побеждают уже три тура. Ожидается упорная борьба без явного фаворита, с ошибками в обороне и шансами с обеих сторон.

«Торпедо-БелАЗ»

«Торпедо-БелАЗ» после уверенного старта сбавил обороты. Сейчас команда занимает 9-е место с 14 очками, но проиграла три последних матча подряд – два в чемпионате и один в Кубке. При этом в последних пяти встречах клуб забил всего 4 мяча (0.80 в среднем), а пропустил 5 (1.00 в среднем), что говорит о спаде в атакующих действиях и нестабильности в защите.Наиболее заметной фигурой остаeтся Павел Седько, оформивший 3 гола в 10 матчах. Однако атакующий потенциал команды ограничен, и в последнее время «Торпедо-БелАЗ» не может найти стабильность. Тем не менее, дома коллектив обычно играет агрессивнее, и в 3 последних матчах на всех турнирах обязательно забивал, даже несмотря на поражения.

«БАТЭ»

БАТЭ сейчас тоже переживает не лучший отрезок: команда на 8-м месте, не выигрывает три тура подряд и пропускает в каждом из них. За последние 5 матчей клуб забил 8 голов (в среднем 1.60 за игру), но и пропустил столько же – оборона работает нестабильно.Среди ключевых игроков – Александр Свирепа, лучший бомбардир команды с 2 голами. Однако БАТЭ компенсирует отсутствие явного лидера атак хорошей работой флангов и вариативностью. Команда неизменно забивает в 6 последних турах, даже против организованных соперников. Оборонительные проблемы сказываются – в среднем 1.60 пропущенных голов за игру – но атакующий стиль позволяет сохранять шансы на очки.

Факты о командах:

«Торпедо-БелАЗ»

Проиграл 3 последних матча

В среднем 0.80 гола за матч в атаке, 1.00 – в защите (последние 5 игр)

Забивает в 3 последних матчах подряд

«БАТЭ»

Не побеждает в 3 турах

В среднем 1.60 гола за матч в атаке, 1.60 – в защите (последние 5 игр)

Забивает в 6 матчах подряд, но также и пропускает в 3 последних

Прогноз на матч «Торпедо-БелАЗ» – «БАТЭ»

Обе команды подходят к игре не в лучшем состоянии, но при этом регулярно забивают. «БАТЭ» выглядит ярче в атаке, но теряет очки из-за провалов в обороне. «Торпедо-БелАЗ» испытывает трудности с результатом, но способен дать бой дома, особенно при грамотной контратакующей игре. Сценарий встречи предполагает активный обмен моментами и голами. Вряд ли кто-то добьeтся уверенной победы – матч может завершиться боевой ничьей. Прогноз на точный счeт: 1:1.

Рекомендованные ставки: