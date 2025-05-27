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Прогноз на точный счёт матча «Машук-КМВ» – «Кубань»: Вторая лига А, 28 мая 2025

27 мая 2025 10:57
Машук-КМВ - Кубань
28 мая 2025, среда 17:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
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5.80
Точный счёт 1:0 в пользу «Машук-КМВ»
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28 мая в Пятигорске состоится матч 15-го тура Второй лиги А, в котором «Машук-КМВ» примет «Кубань». Хозяева набрали отличную форму и борются за место в тройке, а гости пытаются стабилизировать выступления и выбраться из середины таблицы. Важная игра для обеих команд в контексте распределения позиций.

«Машук-КМВ»

Команда уверенно провела последние пять матчей, не потерпев ни одного поражения. За этот отрезок «Машук» набрал 11 очков и поднялся на 4-е место в таблице. Ключ к успеху – сбалансированная игра в атаке и обороне.

Коллектив активно использует фланговые прорывы, показывает комбинационную игру и эффективно реализует моменты. В последних пяти турах команда забила 8 мячей (в среднем 1.60 за игру) и пропустила лишь 3 (0.60 в среднем), что делает еe одной из самых стабильных по текущей форме.

На домашнем стадионе «Машук» выступает уверенно и редко уступает. Команда быстро находит ритм и доминирует над соперником при поддержке трибун.

«Кубань»

Краснодарцы сейчас на 8 позиции с 13 очками после 14 матчей. После серии поражений «Кубань» неожиданно обыграла «Велес» (2:0), показав лучшую игру в обороне за последнее время.

Тем не менее, атакующий потенциал остаeтся слабым – всего 3 гола за 5 последних встреч (0.60 в среднем), в то время как оборона пропустила 5 (1.00 в среднем). Проблемы с построением позиционных атак сохраняются, и команде сложно вскрывать насыщенную оборону соперников.

На выезде «Кубань» показывает нестабильные результаты, часто теряя концентрацию во втором тайме. На фоне текущей формы хозяев, шансы на успех выглядят сомнительно.

Факты о командах

«Машук-КМВ»

  • Не проигрывает 5 матчей подряд
  • Забивает в 4 последних матчах
  • Средняя результативность – 1.60 гола за игру
  • Пропускает в среднем 0.60 гола за игру

«Кубань»

  • Победа только в 1 из последних 5 матчей
  • Средняя результативность – 0.60 гола за игру
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру
  • Не выигрывает в 4 из 5 последних выездных матчей

Личные встречи
14% (1)
29% (2)
57% (4)
7
Забитых мячей
11
1
В среднем за матч
1.57
3:0
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 7 тур
Кубань
0 : 0
13.04.2025
Машук-КМВ
Россия. ПФЛ. Группа 1, 18 тур
Машук-КМВ
1 : 2
13.03.2021
Кубань
Россия. ПФЛ. Группа 1, 2 тур
Кубань
4 : 1
15.08.2020
Машук-КМВ
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 16 тур
Машук-КМВ
3 : 0
03.11.2019
Кубань
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 2 тур
Кубань
1 : 1
24.07.2019
Машук-КМВ
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 27 тур
Машук-КМВ
1 : 2
11.05.2019
Кубань
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 13 тур
Кубань
2 : 0
14.10.2018
Машук-КМВ
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Прогноз на матч «Машук-КМВ» – «Кубань»

С учeтом формы хозяев, стабильности обороны и проблем «Кубани» в атаке, ожидается низовой, но контролируемый матч от «Машука». Команда из Пятигорска имеет все шансы забить и удержать преимущество.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Машук-КМВ»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:0 в пользу «Машук-КМВ» – коэффициент 5.80
  • Победа «Машук-КМВ» – коэффициент 2.15
  • Индивидуальный тотал «Машук-КМВ» больше 1 – коэффициент 1.95

5.80
Точный счёт 1:0 в пользу «Машук-КМВ»
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Автор: Мещеряков Денис
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна Кубань Машук-КМВ
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