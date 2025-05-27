28 мая в Пятигорске состоится матч 15-го тура Второй лиги А, в котором «Машук-КМВ» примет «Кубань». Хозяева набрали отличную форму и борются за место в тройке, а гости пытаются стабилизировать выступления и выбраться из середины таблицы. Важная игра для обеих команд в контексте распределения позиций.

«Машук-КМВ»

Команда уверенно провела последние пять матчей, не потерпев ни одного поражения. За этот отрезок «Машук» набрал 11 очков и поднялся на 4-е место в таблице. Ключ к успеху – сбалансированная игра в атаке и обороне.

Коллектив активно использует фланговые прорывы, показывает комбинационную игру и эффективно реализует моменты. В последних пяти турах команда забила 8 мячей (в среднем 1.60 за игру) и пропустила лишь 3 (0.60 в среднем), что делает еe одной из самых стабильных по текущей форме.

На домашнем стадионе «Машук» выступает уверенно и редко уступает. Команда быстро находит ритм и доминирует над соперником при поддержке трибун.

«Кубань»

Краснодарцы сейчас на 8 позиции с 13 очками после 14 матчей. После серии поражений «Кубань» неожиданно обыграла «Велес» (2:0), показав лучшую игру в обороне за последнее время.

Тем не менее, атакующий потенциал остаeтся слабым – всего 3 гола за 5 последних встреч (0.60 в среднем), в то время как оборона пропустила 5 (1.00 в среднем). Проблемы с построением позиционных атак сохраняются, и команде сложно вскрывать насыщенную оборону соперников.

На выезде «Кубань» показывает нестабильные результаты, часто теряя концентрацию во втором тайме. На фоне текущей формы хозяев, шансы на успех выглядят сомнительно.

Факты о командах

«Машук-КМВ»

Не проигрывает 5 матчей подряд

Забивает в 4 последних матчах

Средняя результативность – 1.60 гола за игру

Пропускает в среднем 0.60 гола за игру

«Кубань»

Победа только в 1 из последних 5 матчей

Средняя результативность – 0.60 гола за игру

Пропускает в среднем 1.00 гола за игру

Не выигрывает в 4 из 5 последних выездных матчей

Личные встречи 14% (1) 29% (2) 57% (4) 7 Забитых мячей 11 1 В среднем за матч 1.57 3:0 Крупнейшая победа 4:1 Самый результативный матч: 4:1 Самая крупная ничья: 1:1 Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 7 тур Кубань 0 : 0 Машук-КМВ Россия. ПФЛ. Группа 1, 18 тур Машук-КМВ 1 : 2 Кубань Россия. ПФЛ. Группа 1, 2 тур Кубань 4 : 1 Машук-КМВ Россия. ПФЛ. Зона Юг, 16 тур Машук-КМВ 3 : 0 Кубань Россия. ПФЛ. Зона Юг, 2 тур Кубань 1 : 1 Машук-КМВ Россия. ПФЛ. Зона Юг, 27 тур Машук-КМВ 1 : 2 Кубань Россия. ПФЛ. Зона Юг, 13 тур Кубань 2 : 0 Машук-КМВ

Прогноз на матч «Машук-КМВ» – «Кубань»

С учeтом формы хозяев, стабильности обороны и проблем «Кубани» в атаке, ожидается низовой, но контролируемый матч от «Машука». Команда из Пятигорска имеет все шансы забить и удержать преимущество.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Машук-КМВ»

Рекомендованные ставки: