28 мая на нейтральном поле – «Городском стадионе» – состоится финальный матч Лиги Конференций между испанским «Бетисом» и английским «Челси». Обе команды проделали внушительный путь к решающему поединку и готовы выложиться на максимум, чтобы завоевать европейский трофей.

«Бетис»

«Бетис» под руководством опытного тренера продемонстрировал стабильность в текущем розыгрыше Лиги Конференций, не проиграв в последних шести встречах. Клуб всегда находит способ забить: в 20 матчах подряд команда поражала ворота соперников. В полуфинале команда дважды сыграла вничью с «Фиорентиной» (2:2) и прошла за счeт выездных голов, показав боевой настрой.

Однако при всей атакующей активности команда испытывает серьeзные проблемы в обороне. В 11 последних матчах подряд «Бетис» пропускал, а за последние пять игр в разных турнирах соперники забили в их ворота 10 мячей. Основные проблемы заключаются в нестабильности флангов и ошибках при стандартах. В таких условиях защита может не справиться с атакующим потенциалом «Челси».

«Челси»

«Челси» подходит к финалу на хорошем ходу, выиграв два последних матча с минимальным счeтом 1:0. В плей-офф Лиги Конференций команда играла прагматично, полагаясь на надeжность в обороне и быстрые атаки. За последние пять матчей клуб пропустил всего трижды, а средняя результативность в атаке составила 1.2 гола за игру.

Сильной стороной лондонцев остаeтся дисциплина, компактность и индивидуальный класс. В последнем туре АПЛ «Челси» уверенно обыграл «Ноттингем Форест», что позволило сохранить позитивный настрой перед финалом. При этом команда демонстрирует высокую концентрацию в решающих моментах и не распыляется по мелочам.

Факты о командах

«Бетис»

Не проигрывает в 6 матчах Лиги Конференций

Забивает в 20 матчах подряд

В среднем 1.4 гола за игру в последних 5 матчах

Пропускает в 11 матчах подряд (в среднем 2.0 за игру)

«Челси»

Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей

Пропускает в среднем 0.6 гола за игру

Забивает в 10 из 12 последних матчей

В среднем 1.2 гола за игру в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Бетис» – «Челси»

В финале, как правило, решает не только форма, но и ментальная устойчивость. «Челси» выглядит более организованной и сбалансированной командой, особенно в обороне. «Бетис» способен создать моменты и даже забить, однако стабильность «синих» и надeжность их защитных линий придают им преимущество. При этом стоит ожидать упорной игры с минимумом ошибок.

Прогноз на точный счeт: 1:1 в основное время.

Рекомендованные ставки: