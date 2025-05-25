26 мая на арене Kingdom Arena в Эр-Рияде состоится центральная встреча 34-го тура чемпионата Саудовской Аравии. «Аль-Хиляль» принимает «Аль-Кадисию» в матче, который может стать украшением тура: обе команды находятся в отличной форме, имеют мощную атаку и занимают места в тройке лучших команд лиги. Турнирная мотивация присутствует – команды хотят завершить сезон максимально высоко, а учитывая их текущие показатели, нас ожидает результативное и зрелищное противостояние.

«Аль-Хиляль»

Команда завершает сезон на втором месте, набрав 72 очка. Клуб не проигрывает 7 матчей подряд и демонстрирует один из лучших атакующих показателей в чемпионате – 93 забитых мяча в 33 играх. В последних 5 турах «Аль-Хиляль» отличился 15 раз, что составляет в среднем 3.00 гола за игру.Лидер нападения – Александар Митрович, забивший 27 голов в 35 матчах. Несмотря на высокую результативность, команда пропускает в среднем по 2 мяча за игру в последних 5 матчах – это слабое звено, особенно против команды, находящейся в хорошей форме. Но дома «Аль-Хиляль» играет уверенно и предпочитает атакующий футбол, не обращая особого внимания на оборону.

«Аль-Кадисия»

«Аль-Кадисия» занимает третью строчку с 68 очками и борется за серебро чемпионата. Команда выиграла четыре матча подряд, забив при этом 12 голов (в среднем 2.40 за игру). В защите коллектив выглядит достойно: всего 4 пропущенных мяча за 5 туров.Лучший бомбардир – Хулиан Киньонес (25 голов в 32 матчах). Команда показывает организованную и дисциплинированную игру, способную создать проблемы даже фавориту. Важно отметить, что в последних 9 матчах подряд «Аль-Кадисия» обязательно забивала, и в 7 из 9 – пропускала. Против атакующего «Аль-Хиляля» гости также будут вынуждены раскрыться.

Факты о командах:

«Аль-Хиляль»

Не проигрывает 7 матчей подряд

В среднем 3.00 гола за матч (последние 5 игр)

Пропускает в среднем 2.00 гола за матч

93 забитых мяча – лучший показатель в лиге

«Аль-Кадисия»

Побеждает в 4 последних матчах

Забивает в 9 последних матчах

В среднем 2.40 гола за матч (последние 5 игр)

В среднем 0.80 пропущенных гола за матч

Личные встречи 0% (0) 0% (0) 100% (1) 1 Забитых мячей 2 1 В среднем за матч 2 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 2:1 Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур Аль-Кадисия 2 : 1 Аль-Хиляль

Прогноз на матч «Аль-Хиляль» – «Аль-Кадисия»

Матч обещает быть ярким и богатым на голы. Оба коллектива располагают сильными нападающими, активно действуют в атаке и нередко страдают в обороне. На фоне высокой мотивации и отличной формы обеих сторон логичным выглядит сценарий результативной игры, где хозяева имеют немного больше шансов на итоговую победу.

Прогноз на точный счeт: 3:2 в пользу «Аль-Хиляля».

Рекомендованные ставки: