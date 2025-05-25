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Прогноз на точный счёт матча «Аль-Хиляль» – «Аль-Кадисия»: Высшая лига, 26 мая 2025

25 мая 2025 10:33
Аль-Хиляль - Аль-Кадисия
26 мая 2025, понедельник 21:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
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6.10
Точный счёт 3:2 в пользу «Аль-Хиляля»
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26 мая на арене Kingdom Arena в Эр-Рияде состоится центральная встреча 34-го тура чемпионата Саудовской Аравии. «Аль-Хиляль» принимает «Аль-Кадисию» в матче, который может стать украшением тура: обе команды находятся в отличной форме, имеют мощную атаку и занимают места в тройке лучших команд лиги. Турнирная мотивация присутствует – команды хотят завершить сезон максимально высоко, а учитывая их текущие показатели, нас ожидает результативное и зрелищное противостояние.

«Аль-Хиляль»

Команда завершает сезон на втором месте, набрав 72 очка. Клуб не проигрывает 7 матчей подряд и демонстрирует один из лучших атакующих показателей в чемпионате – 93 забитых мяча в 33 играх. В последних 5 турах «Аль-Хиляль» отличился 15 раз, что составляет в среднем 3.00 гола за игру.Лидер нападения – Александар Митрович, забивший 27 голов в 35 матчах. Несмотря на высокую результативность, команда пропускает в среднем по 2 мяча за игру в последних 5 матчах – это слабое звено, особенно против команды, находящейся в хорошей форме. Но дома «Аль-Хиляль» играет уверенно и предпочитает атакующий футбол, не обращая особого внимания на оборону.

«Аль-Кадисия»

«Аль-Кадисия» занимает третью строчку с 68 очками и борется за серебро чемпионата. Команда выиграла четыре матча подряд, забив при этом 12 голов (в среднем 2.40 за игру). В защите коллектив выглядит достойно: всего 4 пропущенных мяча за 5 туров.Лучший бомбардир – Хулиан Киньонес (25 голов в 32 матчах). Команда показывает организованную и дисциплинированную игру, способную создать проблемы даже фавориту. Важно отметить, что в последних 9 матчах подряд «Аль-Кадисия» обязательно забивала, и в 7 из 9 – пропускала. Против атакующего «Аль-Хиляля» гости также будут вынуждены раскрыться.

Факты о командах:

«Аль-Хиляль»

  • Не проигрывает 7 матчей подряд
  • В среднем 3.00 гола за матч (последние 5 игр)
  • Пропускает в среднем 2.00 гола за матч
  • 93 забитых мяча – лучший показатель в лиге

«Аль-Кадисия»

  • Побеждает в 4 последних матчах
  • Забивает в 9 последних матчах
  • В среднем 2.40 гола за матч (последние 5 игр)
  • В среднем 0.80 пропущенных гола за матч

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
1
Забитых мячей
2
1
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:1
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
Аль-Кадисия
2 : 1
27.01.2025
Аль-Хиляль

Прогноз на матч «Аль-Хиляль» – «Аль-Кадисия»

Матч обещает быть ярким и богатым на голы. Оба коллектива располагают сильными нападающими, активно действуют в атаке и нередко страдают в обороне. На фоне высокой мотивации и отличной формы обеих сторон логичным выглядит сценарий результативной игры, где хозяева имеют немного больше шансов на итоговую победу.

Прогноз на точный счeт: 3:2 в пользу «Аль-Хиляля».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 3:2 в пользу «Аль-Хиляля» – коэффициент 6.10
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.58
  • Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 1.95

6.10
Точный счёт 3:2 в пользу «Аль-Хиляля»
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Автор: Орлов Максим
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Кадисия Аль-Хиляль
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