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Прогноз на точный счёт матча «Халидж» – «Аль-Охдуд»: Высшая лига, 26 мая 2025

25 мая 2025 10:57
Халидж - Аль-Охдуд
26 мая 2025, понедельник 21:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
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3.50
Точный счёт 2:1 в пользу «Халиджа»
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26 мая на стадионе Prince Mohamed bin Fahd Stadium состоится матч заключительного тура Высшей лиги Саудовской Аравии между «Халиджем» и «Аль-Охдудом». Хозяева уже обезопасили себя от вылета, а вот гости сражаются за выживание. Несмотря на мотивацию «Аль-Охдуда», их слабая оборона и нестабильные результаты ставят под сомнение способность добиться нужного результата в этом матче.

«Халидж»

«Халидж» располагается на 10-м месте с 37 очками. Команда нестабильна и уязвима в обороне – в 12 последних матчах она неизменно пропускает. В последних 5 турах – 8 пропущенных и 5 забитых мячей. Ударная сила – Абдулла Аль-Салем, забивший 11 голов в сезоне. Несмотря на поражение от «Аль-Насра» в прошлом туре (0:2), команда старается атаковать. Проблемой остаeтся домашняя форма – в восьми последних играх на своeм поле «Халидж» не выигрывал.

«Аль-Охдуд»

Гости идут 16-ми и рискуют вылететь. Команда набрала 31 очко, победа над «Аль-Раэдом» в прошлом туре (1:0) позволила сохранить надежду. Однако до этого «Аль-Охдуд» проиграл четыре матча подряд и пропустил 13 мячей в последних 5 встречах. Средняя результативность – всего 0.6 гола за игру. Лучший бомбардир – Сэйвиор Годвин (7 голов), но поддержки он практически не получает. На выезде команда также испытывает проблемы и часто ошибается в обороне.

Факты о командах:

«Халидж»

  • Пропускает в 12 матчах подряд
  • В среднем 1.6 пропущенного гола за игру (последние 5 матчей)
  • В среднем 1.0 забитого гола за игру
  • Не выигрывает дома 8 матчей

«Аль-Охдуд»

  • В среднем 2.6 пропущенного гола за игру
  • Забивает в среднем 0.6 гола за игру
  • Победа в последнем туре прервала серию из 4 поражений
  • Лишь 3 забитых мяча за последние 5 матчей

Личные встречи
67% (2)
33% (1)
0% (0)
5
Забитых мячей
3
1.67
В среднем за матч
1
2:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  1:2
Самая крупная ничья:  2:2
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
Аль-Охдуд
1 : 2
25.01.2025
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 24 тур
Халидж
2 : 2
14.03.2024
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
Аль-Охдуд
0 : 1
22.09.2023
Халидж

Прогноз на матч «Халидж» – «Аль-Охдуд»

Обе команды испытывают трудности, но «Халидж» выглядит предпочтительнее: стабильнее в атаке, организованнее и с более крепким составом. «Аль-Охдуд» опасен мотивацией, но слаб в реализации и слишком часто ошибается в защите. «Халидж» способен воспользоваться этими огрехами и завершить сезон победой.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Халиджа».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Халиджа» – коэффициент 6.40
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.00
  • Индивидуальный тотал «Халиджа» больше 1.5 – коэффициент 2.10

3.50
Точный счёт 2:1 в пользу «Халиджа»
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Автор: Ланьков Роман
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Охдуд Халидж
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