26 мая на стадионе Prince Mohamed bin Fahd Stadium состоится матч заключительного тура Высшей лиги Саудовской Аравии между «Халиджем» и «Аль-Охдудом». Хозяева уже обезопасили себя от вылета, а вот гости сражаются за выживание. Несмотря на мотивацию «Аль-Охдуда», их слабая оборона и нестабильные результаты ставят под сомнение способность добиться нужного результата в этом матче.
«Халидж»
«Халидж» располагается на 10-м месте с 37 очками. Команда нестабильна и уязвима в обороне – в 12 последних матчах она неизменно пропускает. В последних 5 турах – 8 пропущенных и 5 забитых мячей. Ударная сила – Абдулла Аль-Салем, забивший 11 голов в сезоне. Несмотря на поражение от «Аль-Насра» в прошлом туре (0:2), команда старается атаковать. Проблемой остаeтся домашняя форма – в восьми последних играх на своeм поле «Халидж» не выигрывал.
«Аль-Охдуд»
Гости идут 16-ми и рискуют вылететь. Команда набрала 31 очко, победа над «Аль-Раэдом» в прошлом туре (1:0) позволила сохранить надежду. Однако до этого «Аль-Охдуд» проиграл четыре матча подряд и пропустил 13 мячей в последних 5 встречах. Средняя результативность – всего 0.6 гола за игру. Лучший бомбардир – Сэйвиор Годвин (7 голов), но поддержки он практически не получает. На выезде команда также испытывает проблемы и часто ошибается в обороне.
Факты о командах:
«Халидж»
- Пропускает в 12 матчах подряд
- В среднем 1.6 пропущенного гола за игру (последние 5 матчей)
- В среднем 1.0 забитого гола за игру
- Не выигрывает дома 8 матчей
«Аль-Охдуд»
- В среднем 2.6 пропущенного гола за игру
- Забивает в среднем 0.6 гола за игру
- Победа в последнем туре прервала серию из 4 поражений
- Лишь 3 забитых мяча за последние 5 матчей
Прогноз на матч «Халидж» – «Аль-Охдуд»
Обе команды испытывают трудности, но «Халидж» выглядит предпочтительнее: стабильнее в атаке, организованнее и с более крепким составом. «Аль-Охдуд» опасен мотивацией, но слаб в реализации и слишком часто ошибается в защите. «Халидж» способен воспользоваться этими огрехами и завершить сезон победой.
Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Халиджа».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу «Халиджа» – коэффициент 6.40
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.00
- Индивидуальный тотал «Халиджа» больше 1.5 – коэффициент 2.10