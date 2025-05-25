26 мая на стадионе Prince Mohamed bin Fahd Stadium состоится матч заключительного тура Высшей лиги Саудовской Аравии между «Халиджем» и «Аль-Охдудом». Хозяева уже обезопасили себя от вылета, а вот гости сражаются за выживание. Несмотря на мотивацию «Аль-Охдуда», их слабая оборона и нестабильные результаты ставят под сомнение способность добиться нужного результата в этом матче.

«Халидж»

«Халидж» располагается на 10-м месте с 37 очками. Команда нестабильна и уязвима в обороне – в 12 последних матчах она неизменно пропускает. В последних 5 турах – 8 пропущенных и 5 забитых мячей. Ударная сила – Абдулла Аль-Салем, забивший 11 голов в сезоне. Несмотря на поражение от «Аль-Насра» в прошлом туре (0:2), команда старается атаковать. Проблемой остаeтся домашняя форма – в восьми последних играх на своeм поле «Халидж» не выигрывал.

«Аль-Охдуд»

Гости идут 16-ми и рискуют вылететь. Команда набрала 31 очко, победа над «Аль-Раэдом» в прошлом туре (1:0) позволила сохранить надежду. Однако до этого «Аль-Охдуд» проиграл четыре матча подряд и пропустил 13 мячей в последних 5 встречах. Средняя результативность – всего 0.6 гола за игру. Лучший бомбардир – Сэйвиор Годвин (7 голов), но поддержки он практически не получает. На выезде команда также испытывает проблемы и часто ошибается в обороне.

Факты о командах:

«Халидж»

Пропускает в 12 матчах подряд

В среднем 1.6 пропущенного гола за игру (последние 5 матчей)

В среднем 1.0 забитого гола за игру

Не выигрывает дома 8 матчей

«Аль-Охдуд»

В среднем 2.6 пропущенного гола за игру

Забивает в среднем 0.6 гола за игру

Победа в последнем туре прервала серию из 4 поражений

Лишь 3 забитых мяча за последние 5 матчей

Личные встречи 67% (2) 33% (1) 0% (0) 5 Забитых мячей 3 1.67 В среднем за матч 1 2:1 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 1:2 Самая крупная ничья: 2:2 Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур Аль-Охдуд 1 : 2 Халидж Саудовская Аравия. Премьер-лига, 24 тур Халидж 2 : 2 Аль-Охдуд Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур Аль-Охдуд 0 : 1 Халидж

Прогноз на матч «Халидж» – «Аль-Охдуд»

Обе команды испытывают трудности, но «Халидж» выглядит предпочтительнее: стабильнее в атаке, организованнее и с более крепким составом. «Аль-Охдуд» опасен мотивацией, но слаб в реализации и слишком часто ошибается в защите. «Халидж» способен воспользоваться этими огрехами и завершить сезон победой.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Халиджа».

Рекомендованные ставки: