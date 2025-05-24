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Прогноз на точный счет матча «Атырау» – «Кайсар»: Премьер-лига, 25 мая 2025

24 мая 2025 13:44
Атырау - Кайсар
25 мая 2025, воскресенье 16:00 | Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
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6.50
Точный счёт 1:2 в пользу «Кайсара»
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25 мая на стадионе «Мунайши» в Атырау состоится матч 10-го тура Казахстанской Премьер-лиги, в котором хозяева поля, находящиеся в глубоком кризисе, примут нестабильный «Кайсар». Обе команды нуждаются в очках, но находятся на разных эмоциональных и тактических уровнях. «Атырау» отчаянно борется за прекращение серии поражений, тогда как «Кайсар» надеется развить успех после победы в предыдущем туре.

«Атырау»

Команда из Атырау замыкает таблицу с 4 очками после 11 туров и проиграла 10 матчей подряд. В последних 5 встречах коллектив забил лишь 3 мяча и пропустил 9, что подтверждает серьeзные проблемы как в атаке, так и в обороне. Лучший бомбардир – Мирам Сапанов, забивший 3 гола в 7 играх, но его усилий недостаточно для достижения результата.

Несмотря на плачевные показатели, «Атырау» исторически играет неплохо против «Кайсара» – команда забивала в 12 из 14 последних матчей против соперника и не проигрывала в 6 из 8 из них. Это один из немногих психологических козырей хозяев в преддверии важного матча.

«Кайсар»

«Кайсар» занимает 10-е место с 7 очками и имеет худшую выездную форму в лиге: 7 поражений подряд в гостях. Тем не менее, команда смогла одержать победу в последнем туре над «Тураном» (1:0), что должно положительно сказаться на уверенности игроков. В последних 5 матчах команда забила 4 мяча, пропустив 10.

Айбар Жаксылыков с 5 голами в 11 матчах – основная ударная сила «Кайсара». Однако в гостях команда действует пассивно и теряет остроту впереди. Сложности с обороной и нестабильные результаты в чужих стенах не позволяют «Кайсару» считаться явным фаворитом даже против команды, которая идeт последней.

Факты о командах

Атырау

  • Проиграл 10 матчей подряд в чемпионате
  • Пропускает в 13 матчах подряд
  • В среднем 0.60 гола за игру в атаке (последние 5 матчей)
  • В среднем 1.80 гола за игру в защите
  • Забивает в 12 из 14 последних матчей против «Кайсара»

Кайсар

  • Проиграл 7 выездных матчей подряд
  • В среднем 0.80 гола за игру в атаке
  • В среднем 2.00 гола за игру в защите
  • Победа в последнем туре прервала серию из 4 матчей без побед
  • Забивает в 6 последних матчах против «Атырау»

Личные встречи
29% (6)
33% (7)
38% (8)
20
Забитых мячей
27
0.95
В среднем за матч
1.29
2:1
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  2:2
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
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2 : 2
03.08.2024
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1 : 1
20.04.2024
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Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Кайсар
1 : 0
22.10.2023
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Атырау
2 : 1
10.03.2023
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Атырау
1 : 1
28.06.2021
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Кайсар
1 : 1
18.04.2021
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 31 тур
Кайсар
0 : 1
25.10.2019
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Атырау
1 : 3
10.08.2019
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Кайсар
0 : 1
10.03.2019
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Кайсар
2 : 2
06.10.2018
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Атырау
2 : 1
04.08.2018
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Кайсар
0 : 0
19.05.2018
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 31 тур
Кайсар
4 : 1
22.10.2017
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Кайсар
2 : 0
15.07.2017
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Атырау
1 : 0
02.05.2017
Кайсар
Казахстан. Премьер-Лига, 15 тур
Атырау
2 : 1
06.06.2015
Кайсар
Казахстан. Премьер-Лига, 5 тур
Кайсар
0 : 0
05.04.2015
Атырау
Казахстан. Премьер-Лига, 20 тур
Атырау
1 : 3
13.07.2014
Кайсар
Казахстан. Премьер-Лига, 10 тур
Кайсар
2 : 1
06.05.2014
Атырау
Казахстан. Премьер-Лига, 22 тур
Кайсар
1 : 0
15.09.2012
Атырау
Казахстан. Премьер-Лига, 10 тур
Атырау
0 : 1
12.05.2012
Кайсар
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Прогноз на матч «Атырау» – «Кайсар»

Учитывая состояние команд, этот матч может стать редкой возможностью для «Атырау» набрать очки. Однако оборона хозяев остаeтся крайне уязвимой, а «Кайсар» стабильно забивает в личных встречах. Гости не блещут в атаке, но их оборона чуть надeжнее. Ожидается упорный матч с шансами с обеих сторон, однако класс и организация гостей выглядят предпочтительнее.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Кайсара».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:2 в пользу «Кайсара» – коэффициент 6.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Кайсара» больше 1.5 – коэффициент 2.00

6.50
Точный счёт 1:2 в пользу «Кайсара»
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Автор: Мещеряков Денис
Казахстан. Премьер-лига Кайсар Атырау
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