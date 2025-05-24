25 мая на стадионе «Мунайши» в Атырау состоится матч 10-го тура Казахстанской Премьер-лиги, в котором хозяева поля, находящиеся в глубоком кризисе, примут нестабильный «Кайсар». Обе команды нуждаются в очках, но находятся на разных эмоциональных и тактических уровнях. «Атырау» отчаянно борется за прекращение серии поражений, тогда как «Кайсар» надеется развить успех после победы в предыдущем туре.

«Атырау»

Команда из Атырау замыкает таблицу с 4 очками после 11 туров и проиграла 10 матчей подряд. В последних 5 встречах коллектив забил лишь 3 мяча и пропустил 9, что подтверждает серьeзные проблемы как в атаке, так и в обороне. Лучший бомбардир – Мирам Сапанов, забивший 3 гола в 7 играх, но его усилий недостаточно для достижения результата.

Несмотря на плачевные показатели, «Атырау» исторически играет неплохо против «Кайсара» – команда забивала в 12 из 14 последних матчей против соперника и не проигрывала в 6 из 8 из них. Это один из немногих психологических козырей хозяев в преддверии важного матча.

«Кайсар»

«Кайсар» занимает 10-е место с 7 очками и имеет худшую выездную форму в лиге: 7 поражений подряд в гостях. Тем не менее, команда смогла одержать победу в последнем туре над «Тураном» (1:0), что должно положительно сказаться на уверенности игроков. В последних 5 матчах команда забила 4 мяча, пропустив 10.

Айбар Жаксылыков с 5 голами в 11 матчах – основная ударная сила «Кайсара». Однако в гостях команда действует пассивно и теряет остроту впереди. Сложности с обороной и нестабильные результаты в чужих стенах не позволяют «Кайсару» считаться явным фаворитом даже против команды, которая идeт последней.

Факты о командах

Атырау

Проиграл 10 матчей подряд в чемпионате

Пропускает в 13 матчах подряд

В среднем 0.60 гола за игру в атаке (последние 5 матчей)

В среднем 1.80 гола за игру в защите

Забивает в 12 из 14 последних матчей против «Кайсара»

Кайсар

Проиграл 7 выездных матчей подряд

В среднем 0.80 гола за игру в атаке

В среднем 2.00 гола за игру в защите

Победа в последнем туре прервала серию из 4 матчей без побед

Забивает в 6 последних матчах против «Атырау»

Личные встречи 29% (6) 33% (7) 38% (8) 20 Забитых мячей 27 0.95 В среднем за матч 1.29 2:1 Крупнейшая победа 4:1 Самый результативный матч: 4:1 Самая крупная ничья: 2:2 Казахстан. Премьер-лига, 16 тур Атырау 2 : 2 Кайсар Казахстан. Премьер-лига, 5 тур Кайсар 1 : 1 Атырау Казахстан. Премьер-лига, 25 тур Кайсар 1 : 0 Атырау Казахстан. Премьер-лига, 2 тур Атырау 2 : 1 Кайсар Казахстан. Премьер-лига, 18 тур Атырау 1 : 1 Кайсар Казахстан. Премьер-лига, 6 тур Кайсар 1 : 1 Атырау Казахстан. Премьер-лига, 31 тур Кайсар 0 : 1 Атырау Казахстан. Премьер-лига, 22 тур Атырау 1 : 3 Кайсар Казахстан. Премьер-лига, 1 тур Кайсар 0 : 1 Атырау Казахстан. Премьер-лига, 29 тур Кайсар 2 : 2 Атырау Казахстан. Премьер-лига, 21 тур Атырау 2 : 1 Кайсар Казахстан. Премьер-лига, 11 тур Кайсар 0 : 0 Атырау Казахстан. Премьер-лига, 31 тур Кайсар 4 : 1 Атырау Казахстан. Премьер-лига, 20 тур Кайсар 2 : 0 Атырау Казахстан. Премьер-лига, 10 тур Атырау 1 : 0 Кайсар Казахстан. Премьер-Лига, 15 тур Атырау 2 : 1 Кайсар Казахстан. Премьер-Лига, 5 тур Кайсар 0 : 0 Атырау Казахстан. Премьер-Лига, 20 тур Атырау 1 : 3 Кайсар Казахстан. Премьер-Лига, 10 тур Кайсар 2 : 1 Атырау Казахстан. Премьер-Лига, 22 тур Кайсар 1 : 0 Атырау Казахстан. Премьер-Лига, 10 тур Атырау 0 : 1 Кайсар

Прогноз на матч «Атырау» – «Кайсар»

Учитывая состояние команд, этот матч может стать редкой возможностью для «Атырау» набрать очки. Однако оборона хозяев остаeтся крайне уязвимой, а «Кайсар» стабильно забивает в личных встречах. Гости не блещут в атаке, но их оборона чуть надeжнее. Ожидается упорный матч с шансами с обеих сторон, однако класс и организация гостей выглядят предпочтительнее.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Кайсара».

Рекомендованные ставки: