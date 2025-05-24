25 мая на стадионе «Карасай» в Петропавловске состоится матч 10 тура Премьер-лиги Казахстана между «Кызыл-Жаром» и «Елимаем». Обе команды находятся в середине таблицы, и этот матч важен для сохранения стабильной позиции. «Кызыл-Жар» набирает очки за счeт слаженной обороны, а «Елимай» делает ставку на структуру и порядок в центре поля. Встреча обещает быть равной, с низкой результативностью.

«Кызыл-Жар»

«Кызыл-Жар» после 9 туров имеет в активе 12 очков и занимает 8-е место. Команда опирается на качественную игру в защите: в пяти последних матчах пропущено лишь 4 мяча. Однако атакующий потенциал ограничен – всего 5 голов за аналогичный отрезок. Лучший бомбардир – Дарко Зорич с 3 голами за сезон, он часто оказывается в центре внимания при позиционных атаках.

На домашнем стадионе «Кызыл-Жар» выглядит стабильно: победы над «Кайсаром» и «Улытау» с одинаковым счeтом 2:1 подтверждают это. В кубковом матче с «Елимаем» команда сыграла 0:0 в основное время, выиграв по пенальти, что также указывает на прочную оборону и неспешный темп игры.

«Елимай»

Команда из Семей идeт на 5-м месте с 16 очками, но последние игры показывают нестабильность в атаке. Победа над «Кайратом» (1:0) стала важной психологической вехой, но до этого были поражения от «Актобе» (0:1) и «Окжетпеса» (0:2). В среднем «Елимай» забивает 0.8 гола за игру и пропускает 0.6, делая упор на порядок в защите.

Главный атакующий козырь – Меме Фессу, забивший 5 мячей в 11 играх. Впрочем, против плотной обороны «Кызыл-Жара» и в гостевых условиях «Елимай» часто теряет эффективность. Кубковое поражение по пенальти от предстоящего соперника также остаeтся в памяти игроков и может психологически давить.

Факты о командах:

Кызыл-Жар

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

В среднем 1.00 гола за игру в атаке (последние 5 матчей)

В среднем 0.80 гола пропускает за игру

В последних 3 домашних матчах: 2 победы и ничья

Елимай

Побеждает в 3 из 5 последних матчей

В среднем 0.80 гола за матч в атаке (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 0.60 гола за матч

Не забивает в 2 из последних 3 выездных матчей

Личные встречи 0% (0) 67% (2) 33% (1) 2 Забитых мячей 3 0.67 В среднем за матч 1 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 2:1 Самая крупная ничья: 1:1 Казахстан. Кубок, 1/4 финала Кызыл-Жар 0 : 0 Елимай Казахстан. Премьер-лига, 18 тур Елимай 2 : 1 Кызыл-Жар Казахстан. Премьер-лига, 10 тур Кызыл-Жар 1 : 1 Елимай

Прогноз на матч «Кызыл-Жар» – «Елимай»

Обе команды демонстрируют дисциплину и осторожность. Вероятен сценарий, при котором ни одна из сторон не будет форсировать события. При этом у «Кызыл-Жара» будет преимущество за счeт домашнего поля. Противостояние, скорее всего, будет сводиться к борьбе в центре поля с минимумом опасных моментов. Ожидается низкий тотал и ничейный исход.

Прогноз на точный счeт: 1:1.

Рекомендованные ставки: