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Прогноз на точный счет матча «Кызыл-Жар» – «Елимай»: Премьер-лига, 25 мая 2025

24 мая 2025 12:41
Кызыл-Жар - Елимай
25 мая 2025, воскресенье 16:00 | Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
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6.00
Точный счёт 1:1
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25 мая на стадионе «Карасай» в Петропавловске состоится матч 10 тура Премьер-лиги Казахстана между «Кызыл-Жаром» и «Елимаем». Обе команды находятся в середине таблицы, и этот матч важен для сохранения стабильной позиции. «Кызыл-Жар» набирает очки за счeт слаженной обороны, а «Елимай» делает ставку на структуру и порядок в центре поля. Встреча обещает быть равной, с низкой результативностью.

«Кызыл-Жар»

«Кызыл-Жар» после 9 туров имеет в активе 12 очков и занимает 8-е место. Команда опирается на качественную игру в защите: в пяти последних матчах пропущено лишь 4 мяча. Однако атакующий потенциал ограничен – всего 5 голов за аналогичный отрезок. Лучший бомбардир – Дарко Зорич с 3 голами за сезон, он часто оказывается в центре внимания при позиционных атаках.

На домашнем стадионе «Кызыл-Жар» выглядит стабильно: победы над «Кайсаром» и «Улытау» с одинаковым счeтом 2:1 подтверждают это. В кубковом матче с «Елимаем» команда сыграла 0:0 в основное время, выиграв по пенальти, что также указывает на прочную оборону и неспешный темп игры.

«Елимай»

Команда из Семей идeт на 5-м месте с 16 очками, но последние игры показывают нестабильность в атаке. Победа над «Кайратом» (1:0) стала важной психологической вехой, но до этого были поражения от «Актобе» (0:1) и «Окжетпеса» (0:2). В среднем «Елимай» забивает 0.8 гола за игру и пропускает 0.6, делая упор на порядок в защите.

Главный атакующий козырь – Меме Фессу, забивший 5 мячей в 11 играх. Впрочем, против плотной обороны «Кызыл-Жара» и в гостевых условиях «Елимай» часто теряет эффективность. Кубковое поражение по пенальти от предстоящего соперника также остаeтся в памяти игроков и может психологически давить.

Факты о командах:

Кызыл-Жар

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
  • В среднем 1.00 гола за игру в атаке (последние 5 матчей)
  • В среднем 0.80 гола пропускает за игру
  • В последних 3 домашних матчах: 2 победы и ничья

Елимай

  • Побеждает в 3 из 5 последних матчей
  • В среднем 0.80 гола за матч в атаке (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 0.60 гола за матч
  • Не забивает в 2 из последних 3 выездных матчей

Личные встречи
0% (0)
67% (2)
33% (1)
2
Забитых мячей
3
0.67
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:1
Самая крупная ничья:  1:1
Казахстан. Кубок, 1/4 финала
Кызыл-Жар
0 : 0
14.05.2025
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Елимай
2 : 1
24.08.2024
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
02.06.2024
Елимай

Прогноз на матч «Кызыл-Жар» – «Елимай»

Обе команды демонстрируют дисциплину и осторожность. Вероятен сценарий, при котором ни одна из сторон не будет форсировать события. При этом у «Кызыл-Жара» будет преимущество за счeт домашнего поля. Противостояние, скорее всего, будет сводиться к борьбе в центре поля с минимумом опасных моментов. Ожидается низкий тотал и ничейный исход.

Прогноз на точный счeт: 1:1.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:1 – коэффициент 6.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.75

6.00
Точный счёт 1:1
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Автор: Миронов Николай
Казахстан. Премьер-лига Елимай Кызыл-Жар
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