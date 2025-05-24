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Прогноз на точный счет матча «Динамо Владивосток» – «Авангард»: Вторая лига А, 25 мая 2025

24 мая 2025 11:49
Динамо Вл - Авангард
25 мая 2025, воскресенье 07:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Перейти в онлайн матча
6.00
Точный счёт 2:1 в пользу «Динамо Владивосток»
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Матч 15-го тура Второй лиги А между командами «Динамо Владивосток» и «Авангард» состоится 25 мая. Обе команды располагаются в нижней части таблицы, набрав по 17 очков, однако подходят к игре с различным эмоциональным фоном и формой. «Динамо Владивосток» одержал важную победу в предыдущем туре, а «Авангард» не выигрывает на протяжении трeх матчей. Это может стать определяющим фактором при выборе ставок на исход встречи.

«Динамо Владивосток»

Команда показывает нестабильные, но временами содержательные результаты. В последних пяти матчах коллектив набрал две победы, забив 5 мячей. Особенно стоит отметить улучшение игры в атаке – во всех трeх последних турах команда забивала. Однако защита остаeтся уязвимой: 7 пропущенных голов за тот же период, в том числе от команд из нижней части таблицы.

Проблема – недостаточная реализация в домашних матчах, но недавняя победа на выезде над «Муромом» (2:1) придаeт уверенности перед этим матчем.

«Авангард»

Форма команды оставляет желать лучшего: три матча без побед, только одно очко за этот отрезок и сразу 6 пропущенных мячей. «Авангард» испытывает трудности как в атаке, так и в обороне. За последние 5 туров команда забила всего 3 гола, что говорит о низкой продуктивности в завершающей стадии атак.

Особенно тревожит статистика выездных матчей: три поражения подряд. В предыдущем туре «Авангард» уступил дома «Калуге» со счeтом 0:2, не создав реальных угроз в атаке. Это ставит под сомнение шансы команды в гостевой игре против соперника, набравшего ход.

Факты о командах:

«Динамо Владивосток»

  • Забивает в 3 последних матчах
  • В среднем 1.0 гола за игру (последние 5)
  • Пропускает в 4 последних матчах
  • В среднем 1.4 пропущенных за игру (последние 5)

«Авангард»

  • Не выигрывает в 3 матчах подряд
  • Пропускает в 4 последних матчах
  • В среднем 1.8 пропущенных за игру (последние 5)
  • В среднем 0.6 гола за игру в атаке (последние 5)

Личные встречи
20% (1)
40% (2)
40% (2)
4
Забитых мячей
7
0.8
В среднем за матч
1.4
2:1
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  1:2
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 7 тур
Авангард
2 : 0
12.04.2025
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Динамо Вл
0 : 2
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Авангард
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Динамо Вл
1 : 1
11.11.2021
Авангард
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 9 тур
Авангард
1 : 2
11.09.2021
Динамо Вл

Прогноз на матч «Динамо Владивосток» – «Авангард»

Учитывая форму команд, «Динамо Владивосток» выглядит предпочтительнее. Команда стабильно забивает, играет дома и имеет психологическое преимущество после победы в прошлом туре. «Авангард», напротив, пребывает в кризисе – как по результатам, так и по качеству игры. Однако статистика говорит, что гости умеют находить моменты – «Авангард» забивает в 5 последних встречах с «Динамо Владивосток».

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Динамо Владивосток».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Динамо Владивосток» – коэффициент 6.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал «Динамо Владивосток» больше 1.5 – коэффициент 2.10

6.00
Точный счёт 2:1 в пользу «Динамо Владивосток»
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Автор: Орлов Максим
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна Авангард Динамо Вл
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