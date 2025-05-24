Матч 15-го тура Второй лиги А между командами «Динамо Владивосток» и «Авангард» состоится 25 мая. Обе команды располагаются в нижней части таблицы, набрав по 17 очков, однако подходят к игре с различным эмоциональным фоном и формой. «Динамо Владивосток» одержал важную победу в предыдущем туре, а «Авангард» не выигрывает на протяжении трeх матчей. Это может стать определяющим фактором при выборе ставок на исход встречи.

«Динамо Владивосток»

Команда показывает нестабильные, но временами содержательные результаты. В последних пяти матчах коллектив набрал две победы, забив 5 мячей. Особенно стоит отметить улучшение игры в атаке – во всех трeх последних турах команда забивала. Однако защита остаeтся уязвимой: 7 пропущенных голов за тот же период, в том числе от команд из нижней части таблицы.

Проблема – недостаточная реализация в домашних матчах, но недавняя победа на выезде над «Муромом» (2:1) придаeт уверенности перед этим матчем.

«Авангард»

Форма команды оставляет желать лучшего: три матча без побед, только одно очко за этот отрезок и сразу 6 пропущенных мячей. «Авангард» испытывает трудности как в атаке, так и в обороне. За последние 5 туров команда забила всего 3 гола, что говорит о низкой продуктивности в завершающей стадии атак.

Особенно тревожит статистика выездных матчей: три поражения подряд. В предыдущем туре «Авангард» уступил дома «Калуге» со счeтом 0:2, не создав реальных угроз в атаке. Это ставит под сомнение шансы команды в гостевой игре против соперника, набравшего ход.

Факты о командах:

«Динамо Владивосток»

Забивает в 3 последних матчах

В среднем 1.0 гола за игру (последние 5)

Пропускает в 4 последних матчах

В среднем 1.4 пропущенных за игру (последние 5)

«Авангард»

Не выигрывает в 3 матчах подряд

Пропускает в 4 последних матчах

В среднем 1.8 пропущенных за игру (последние 5)

В среднем 0.6 гола за игру в атаке (последние 5)

Личные встречи 20% (1) 40% (2) 40% (2) 4 Забитых мячей 7 0.8 В среднем за матч 1.4 2:1 Крупнейшая победа 2:0 Самый результативный матч: 1:2 Самая крупная ничья: 1:1 Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 7 тур Авангард 2 : 0 Динамо Вл Россия. Вторая лига. Группа 3, 9 тур Динамо Вл 0 : 2 Авангард Россия. Вторая лига. Группа 3, 4 тур Авангард 1 : 1 Динамо Вл Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 21 тур Динамо Вл 1 : 1 Авангард Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 9 тур Авангард 1 : 2 Динамо Вл

Прогноз на матч «Динамо Владивосток» – «Авангард»

Учитывая форму команд, «Динамо Владивосток» выглядит предпочтительнее. Команда стабильно забивает, играет дома и имеет психологическое преимущество после победы в прошлом туре. «Авангард», напротив, пребывает в кризисе – как по результатам, так и по качеству игры. Однако статистика говорит, что гости умеют находить моменты – «Авангард» забивает в 5 последних встречах с «Динамо Владивосток».

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Динамо Владивосток».

Рекомендованные ставки: