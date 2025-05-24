Матч 15-го тура Второй лиги А между командами «Динамо Владивосток» и «Авангард» состоится 25 мая. Обе команды располагаются в нижней части таблицы, набрав по 17 очков, однако подходят к игре с различным эмоциональным фоном и формой. «Динамо Владивосток» одержал важную победу в предыдущем туре, а «Авангард» не выигрывает на протяжении трeх матчей. Это может стать определяющим фактором при выборе ставок на исход встречи.
«Динамо Владивосток»
Команда показывает нестабильные, но временами содержательные результаты. В последних пяти матчах коллектив набрал две победы, забив 5 мячей. Особенно стоит отметить улучшение игры в атаке – во всех трeх последних турах команда забивала. Однако защита остаeтся уязвимой: 7 пропущенных голов за тот же период, в том числе от команд из нижней части таблицы.
Проблема – недостаточная реализация в домашних матчах, но недавняя победа на выезде над «Муромом» (2:1) придаeт уверенности перед этим матчем.
«Авангард»
Форма команды оставляет желать лучшего: три матча без побед, только одно очко за этот отрезок и сразу 6 пропущенных мячей. «Авангард» испытывает трудности как в атаке, так и в обороне. За последние 5 туров команда забила всего 3 гола, что говорит о низкой продуктивности в завершающей стадии атак.
Особенно тревожит статистика выездных матчей: три поражения подряд. В предыдущем туре «Авангард» уступил дома «Калуге» со счeтом 0:2, не создав реальных угроз в атаке. Это ставит под сомнение шансы команды в гостевой игре против соперника, набравшего ход.
Факты о командах:
«Динамо Владивосток»
- Забивает в 3 последних матчах
- В среднем 1.0 гола за игру (последние 5)
- Пропускает в 4 последних матчах
- В среднем 1.4 пропущенных за игру (последние 5)
«Авангард»
- Не выигрывает в 3 матчах подряд
- Пропускает в 4 последних матчах
- В среднем 1.8 пропущенных за игру (последние 5)
- В среднем 0.6 гола за игру в атаке (последние 5)
Прогноз на матч «Динамо Владивосток» – «Авангард»
Учитывая форму команд, «Динамо Владивосток» выглядит предпочтительнее. Команда стабильно забивает, играет дома и имеет психологическое преимущество после победы в прошлом туре. «Авангард», напротив, пребывает в кризисе – как по результатам, так и по качеству игры. Однако статистика говорит, что гости умеют находить моменты – «Авангард» забивает в 5 последних встречах с «Динамо Владивосток».
Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Динамо Владивосток».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу «Динамо Владивосток» – коэффициент 6.00
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
- Индивидуальный тотал «Динамо Владивосток» больше 1.5 – коэффициент 2.10