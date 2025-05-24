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Прогноз на точный счёт матча «Иртыш» – «Сибирь»: Вторая лига А, 25 мая 2025

24 мая 2025 11:02
Иртыш - Сибирь
25 мая 2025, воскресенье 14:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Перейти в онлайн матча
6.80
Точный счёт 2:1 в пользу «Иртыша»
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В рамках 15-го тура Второй лиги А 25 мая состоится встреча между «Иртышом» и «Сибирью». Омичи проводят стабильный сезон и не проигрывают в трeх последних матчах, а новосибирцы идут вторыми, но столкнулись с неудачной серией на выезде. Учитывая плотность таблицы и мотивацию команд, матч обещает быть напряжeнным и осторожным.

«Иртыш»

Клуб из Омска занимает 5-е место и набрал 19 очков. Команда находится на серии без поражений (три матча), а в последних пяти встречах забила четыре раза, что эквивалентно средней результативности в 0.8 гола за игру. Несмотря на скромные цифры в атаке, команда прибавила в дисциплине: пропущено всего 5 голов за тот же период. Особенно стоит отметить последние два тура, где «Иртыш» обыграл «Калугу» (2:1) и сыграл вничью с «Форте» (0:0). На своем поле команда чувствует себя увереннее и хорошо использует моменты на контратаках.

«Сибирь»

Гости уверенно идут на 2-м месте (25 очков), однако форма на выезде вызывает опасения. Три поражения подряд в гостевых матчах говорят о проблемах с концентрацией и реализацией. Команда пропускает в четырех последних играх, в среднем – 1.2 мяча за игру. Тем не менее, атакующий потенциал у «Сибири» на высоте – 8 голов в 5 встречах. Последние игры демонстрируют нестабильность: победа над «Динамо Владивосток» (2:1) сменяется поражениями от «Текстильщика» (1:2) и «Динамо-2 Москва» (0:2).

Факты о командах

Иртыш

  • Не проигрывает в 3 матчах
  • Забивает в 3 из 5 последних игр
  • Средняя результативность – 0.8 гола за игру
  • Пропускает в среднем 1.0 гола за матч
  • Уверенно играет дома, особенно против лидеров

Сибирь

  • Пропускает в 4 последних матчах
  • В среднем забивает 1.6, пропускает 1.2 гола за игру
  • Проиграла 3 последних гостевых матча
  • Не может найти стабильность в обороне

Личные встречи
63% (5)
13% (1)
25% (2)
11
Забитых мячей
5
1.38
В среднем за матч
0.63
4:0
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  4:0
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 7 тур
Сибирь
1 : 0
12.04.2025
Иртыш
Россия. Вторая лига. Группа 4, 1 тур
Иртыш
1 : 0
07.05.2023
Сибирь
Россия. Вторая лига. Группа 4, 18 тур
Иртыш
4 : 0
02.04.2023
Сибирь
Россия. Вторая лига. Группа 4, 5 тур
Сибирь
0 : 1
21.08.2022
Иртыш
Россия. ФНЛ 2. Группа 4, 13 тур
Сибирь
2 : 0
20.10.2021
Иртыш
Россия. ФНЛ 2. Группа 4, 16 тур
Иртыш
3 : 1
13.10.2021
Сибирь
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 7 тур
Сибирь
0 : 1
06.09.2019
Иртыш
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 6 тур
Иртыш
1 : 1
28.08.2019
Сибирь
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Прогноз на матч «Иртыш» – «Сибирь»

Обе команды подходят к матчу с разной мотивацией и формой. «Иртыш» улучшил игру в обороне и будет осторожен на фоне высокого атакующего потенциала «Сибири». Новосибирцы же не могут наладить игру на выезде, теряя очки даже против середняков. Учитывая проблемы гостей в обороне и приличную форму хозяев, есть основания ожидать упорный матч с обменом голами, но с минимальным перевесом в пользу «Иртыша». Прогноз: победа «Иртыша» 2:1.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Иртыша» – коэффициент 6.80
  • Победа «Иртыша» – коэффициент 2.45
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.88

6.80
Точный счёт 2:1 в пользу «Иртыша»
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Автор: Мещеряков Денис
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна Сибирь Иртыш
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