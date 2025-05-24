В рамках 15-го тура Второй лиги А 25 мая состоится встреча между «Иртышом» и «Сибирью». Омичи проводят стабильный сезон и не проигрывают в трeх последних матчах, а новосибирцы идут вторыми, но столкнулись с неудачной серией на выезде. Учитывая плотность таблицы и мотивацию команд, матч обещает быть напряжeнным и осторожным.

«Иртыш»

Клуб из Омска занимает 5-е место и набрал 19 очков. Команда находится на серии без поражений (три матча), а в последних пяти встречах забила четыре раза, что эквивалентно средней результативности в 0.8 гола за игру. Несмотря на скромные цифры в атаке, команда прибавила в дисциплине: пропущено всего 5 голов за тот же период. Особенно стоит отметить последние два тура, где «Иртыш» обыграл «Калугу» (2:1) и сыграл вничью с «Форте» (0:0). На своем поле команда чувствует себя увереннее и хорошо использует моменты на контратаках.

«Сибирь»

Гости уверенно идут на 2-м месте (25 очков), однако форма на выезде вызывает опасения. Три поражения подряд в гостевых матчах говорят о проблемах с концентрацией и реализацией. Команда пропускает в четырех последних играх, в среднем – 1.2 мяча за игру. Тем не менее, атакующий потенциал у «Сибири» на высоте – 8 голов в 5 встречах. Последние игры демонстрируют нестабильность: победа над «Динамо Владивосток» (2:1) сменяется поражениями от «Текстильщика» (1:2) и «Динамо-2 Москва» (0:2).

Факты о командах

Иртыш

Не проигрывает в 3 матчах

Забивает в 3 из 5 последних игр

Средняя результативность – 0.8 гола за игру

Пропускает в среднем 1.0 гола за матч

Уверенно играет дома, особенно против лидеров

Сибирь

Пропускает в 4 последних матчах

В среднем забивает 1.6, пропускает 1.2 гола за игру

Проиграла 3 последних гостевых матча

Не может найти стабильность в обороне

Личные встречи 63% (5) 13% (1) 25% (2) 11 Забитых мячей 5 1.38 В среднем за матч 0.63 4:0 Крупнейшая победа 2:0 Самый результативный матч: 4:0 Самая крупная ничья: 1:1 Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 7 тур Сибирь 1 : 0 Иртыш Россия. Вторая лига. Группа 4, 1 тур Иртыш 1 : 0 Сибирь Россия. Вторая лига. Группа 4, 18 тур Иртыш 4 : 0 Сибирь Россия. Вторая лига. Группа 4, 5 тур Сибирь 0 : 1 Иртыш Россия. ФНЛ 2. Группа 4, 13 тур Сибирь 2 : 0 Иртыш Россия. ФНЛ 2. Группа 4, 16 тур Иртыш 3 : 1 Сибирь Россия. ПФЛ. Зона Восток, 7 тур Сибирь 0 : 1 Иртыш Россия. ПФЛ. Зона Восток, 6 тур Иртыш 1 : 1 Сибирь

Прогноз на матч «Иртыш» – «Сибирь»

Обе команды подходят к матчу с разной мотивацией и формой. «Иртыш» улучшил игру в обороне и будет осторожен на фоне высокого атакующего потенциала «Сибири». Новосибирцы же не могут наладить игру на выезде, теряя очки даже против середняков. Учитывая проблемы гостей в обороне и приличную форму хозяев, есть основания ожидать упорный матч с обменом голами, но с минимальным перевесом в пользу «Иртыша». Прогноз: победа «Иртыша» 2:1.

Рекомендованные ставки: