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Прогноз на точный счет матча «Динамо-2» – «Динамо Киров»: Вторая лига А, 25 мая 2025

24 мая 2025 11:21
Динамо-2 - Динамо Киров
25 мая 2025, воскресенье 14:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
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7.00
Точный счёт 3:2 в пользу «Динамо Киров»
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25 мая на стадионе в Москве состоится ключевой матч 15-го тура Второй лиги А, в котором «Динамо-2» примет «Динамо Киров». Обе команды находятся в отличной форме и борются за высокие позиции в турнирной таблице, что обещает зрелищную и результативную игру.

«Динамо-2 Москва»

Московская команда постепенно прибавляет и уже занимает 4-е место, набрав 19 очков. Коллектив забивает в каждом из последних пяти матчей, при этом отличился 11 раз – в среднем 2.2 гола за игру. В атаке ярко действует целая группа игроков, не зависящая от одной звезды. В защите остаются проблемы: 7 пропущенных голов в 5 играх, особенно на фоне таких матчей, как 1:2 с «Текстильщиком» и 2:5 против «Форте». Но домашняя победа над «Сибирью» (2:0) показывает, что команда может играть дисциплинированно при нужной концентрации.

«Динамо Киров»

Гости идут на 3-м месте с 24 очками и находятся на пике формы. Три победы подряд и 11 забитых голов за 5 матчей говорят сами за себя. «Динамо Киров» стабильно забивает в 6 последних турах, а средняя результативность на уровне 2.2 гола за игру делает их одной из самых агрессивных атакующих команд лиги. Однако в обороне есть огрехи – 5 пропущенных за 5 матчей и недавние проблемы против «Мурома» и «Калуги». Команда умеет использовать слабости соперника, особенно на флангах, и регулярно добивается голевых моментов.

Факты о командах

«Динамо-2 Москва»

  • Забивает в 5 последних матчах
  • В среднем: 2.2 гола за игру, 1.4 – пропущено
  • Победа над «Сибирью» (2:0) – признак зрелости
  • Проблемы с концентрацией в обороне

«Динамо Киров»

  • Побеждает в 3 последних матчах
  • В среднем: 2.2 гола за игру, 1.0 – пропущено
  • Стабильная форма и высокий атакующий потенциал
  • Уверенно играет против команд из верхней части таблицы

Личные встречи
50% (1)
0% (0)
50% (1)
2
Забитых мячей
3
1
В среднем за матч
1.5
2:1
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  2:1
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 7 тур
Динамо Киров
2 : 0
12.04.2025
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 8 тур
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2 : 1
09.09.2023
Динамо Киров

Прогноз на матч «Динамо-2 Москва» – «Динамо Киров»

Матч обещает быть ярким и результативным. Обе команды идут на серии, показывая стабильную реализацию моментов и качественную работу в атаке. Учитывая, что оба соперника в среднем забивают по 2.2 гола за игру, велика вероятность обмена голами. У «Динамо-2» есть фактор домашнего поля, но «Динамо Киров» выглядит более сбалансированной командой и обладает серией из трeх побед подряд. Прогноз: победа «Динамо Киров» со счeтом 3:2.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 3:2 в пользу «Динамо Киров» – коэффициент 7.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

7.00
Точный счёт 3:2 в пользу «Динамо Киров»
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Автор: Ланьков Роман
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна Динамо Киров Динамо-2
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