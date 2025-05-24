25 мая на стадионе в Иваново состоится матч 15-го тура Второй лиги А между лидером турнира «Текстильщиком» и одним из аутсайдеров – ФК «Муром». Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы, и именно это добавляет интриги: хозяева борются за повышение, а гости – за выживание. При этом «Текстильщик» продолжает уверенную серию, а «Муром» – угасающую.

«Текстильщик»

Ивановская команда занимает первое место с 34 очками и выглядит наиболее уверенно в группе. В последних пяти матчах команда одержала четыре победы, уступив только на выезде «Динамо Киров» с минимальной разницей. Стабильность «Текстильщика» видна по результатам: 9 забитых голов за 5 игр (в среднем – 1.8), при этом команда неизменно поражает ворота соперников. Однако и оборона иногда даeт сбой – 5 пропущенных мячей за тот же отрезок. Особенно сильны ивановцы дома – 6 побед подряд при качественном контроле мяча и постоянной остроте в атаке.

«Муром»

Коллектив из Владимирской области продолжает с трудом набирать очки: 7 баллов за 14 матчей, 10-е место и один из худших показателей по забитым – всего 3 гола за последние 5 игр. При этом оборона «Мурома» регулярно даeт сбои – 11 пропущенных мячей за тот же период (в среднем – 2.2 за игру). В гостях команда не может выиграть уже 11 матчей подряд. Единственное светлое пятно – победа над «Динамо Киров», но даже этот успех не вытягивает клуб из системного кризиса.

Факты о командах:

«Текстильщик»

Побеждает в 6 последних матчах дома

В среднем: 1.8 гола за игру, 1.0 – пропущено (последние 5 матчей)

Обязательные голы в 5 матчах подряд

Лучший показатель в группе по очкам и стабильности

«Муром»

Без побед в 11 выездных играх

В среднем: 0.6 гола за игру, 2.2 – пропущено (последние 5 матчей)

Пропускает в 5 из 5 последних матчей

Не выигрывает 3 игры подряд

Личные встречи 71% (5) 14% (1) 14% (1) 13 Забитых мячей 10 1.86 В среднем за матч 1.43 3:2 Крупнейшая победа 6:2 Самый результативный матч: 6:2 Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 7 тур Муром 1 : 2 Текстильщик Россия. Вторая лига. Группа 2, 22 тур Текстильщик 2 : 0 Муром Россия. Вторая лига. Группа 2, 1 тур Муром 1 : 2 Текстильщик Россия. ПФЛ. Зона Запад, 16 тур Муром 6 : 2 Текстильщик Россия. ПФЛ. Зона Запад, 4 тур Текстильщик 3 : 2 Муром Россия. ПФЛ. Зона Запад, 15 тур Текстильщик 0 : 0 Муром Россия. ПФЛ. Зона Запад, 3 тур Муром 0 : 2 Текстильщик

Прогноз на матч «Текстильщик» – «Муром»

Форма и статистика обеих команд дают очевидный перекос в сторону «Текстильщика». Хозяева не только лидируют, но и демонстрируют стабильную результативность. Учитывая плохую игру «Мурома» в защите и полную потерю формы на выезде, вероятен матч с преобладанием одной стороны. Однако, учитывая, что «Муром» иногда находит моменты, а «Текстильщик» не идеален в обороне – возможен гол от гостей. Прогноз: победа «Текстильщика» со счeтом 3:1.

Рекомендованные ставки: