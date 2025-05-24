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Прогноз на точный счет матча «Текстильщик» – «Муром»: Вторая лига А, 25 мая 2025

24 мая 2025 11:11
Текстильщик - Муром
25 мая 2025, воскресенье 14:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
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6.20
Точный счёт 3:1 в пользу «Текстильщика»
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25 мая на стадионе в Иваново состоится матч 15-го тура Второй лиги А между лидером турнира «Текстильщиком» и одним из аутсайдеров – ФК «Муром». Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы, и именно это добавляет интриги: хозяева борются за повышение, а гости – за выживание. При этом «Текстильщик» продолжает уверенную серию, а «Муром» – угасающую.

«Текстильщик»

Ивановская команда занимает первое место с 34 очками и выглядит наиболее уверенно в группе. В последних пяти матчах команда одержала четыре победы, уступив только на выезде «Динамо Киров» с минимальной разницей. Стабильность «Текстильщика» видна по результатам: 9 забитых голов за 5 игр (в среднем – 1.8), при этом команда неизменно поражает ворота соперников. Однако и оборона иногда даeт сбой – 5 пропущенных мячей за тот же отрезок. Особенно сильны ивановцы дома – 6 побед подряд при качественном контроле мяча и постоянной остроте в атаке.

«Муром»

Коллектив из Владимирской области продолжает с трудом набирать очки: 7 баллов за 14 матчей, 10-е место и один из худших показателей по забитым – всего 3 гола за последние 5 игр. При этом оборона «Мурома» регулярно даeт сбои – 11 пропущенных мячей за тот же период (в среднем – 2.2 за игру). В гостях команда не может выиграть уже 11 матчей подряд. Единственное светлое пятно – победа над «Динамо Киров», но даже этот успех не вытягивает клуб из системного кризиса.

Факты о командах:

«Текстильщик»

  • Побеждает в 6 последних матчах дома
  • В среднем: 1.8 гола за игру, 1.0 – пропущено (последние 5 матчей)
  • Обязательные голы в 5 матчах подряд
  • Лучший показатель в группе по очкам и стабильности

«Муром»

  • Без побед в 11 выездных играх
  • В среднем: 0.6 гола за игру, 2.2 – пропущено (последние 5 матчей)
  • Пропускает в 5 из 5 последних матчей
  • Не выигрывает 3 игры подряд

Личные встречи
71% (5)
14% (1)
14% (1)
13
Забитых мячей
10
1.86
В среднем за матч
1.43
3:2
Крупнейшая победа
6:2
Самый результативный матч:  6:2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 7 тур
Муром
1 : 2
12.04.2025
Текстильщик
Россия. Вторая лига. Группа 2, 22 тур
Текстильщик
2 : 0
13.11.2022
Муром
Россия. Вторая лига. Группа 2, 1 тур
Муром
1 : 2
16.07.2022
Текстильщик
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 16 тур
Муром
6 : 2
03.11.2018
Текстильщик
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 4 тур
Текстильщик
3 : 2
10.08.2018
Муром
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 15 тур
Текстильщик
0 : 0
28.10.2017
Муром
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 3 тур
Муром
0 : 2
03.08.2017
Текстильщик
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Прогноз на матч «Текстильщик» – «Муром»

Форма и статистика обеих команд дают очевидный перекос в сторону «Текстильщика». Хозяева не только лидируют, но и демонстрируют стабильную результативность. Учитывая плохую игру «Мурома» в защите и полную потерю формы на выезде, вероятен матч с преобладанием одной стороны. Однако, учитывая, что «Муром» иногда находит моменты, а «Текстильщик» не идеален в обороне – возможен гол от гостей. Прогноз: победа «Текстильщика» со счeтом 3:1.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 3:1 в пользу «Текстильщика» – коэффициент 6.20
  • Победа «Текстильщика» с форой (-1.5) – коэффициент 2.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

6.20
Точный счёт 3:1 в пользу «Текстильщика»
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Автор: Ланьков Роман
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна Муром Текстильщик
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