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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Текстильщик - Муром
Текстильщик - Муром: обзор матча 13 ноября 2022
Текстильщик
13.11.2022, воскресенье, 14:00
Россия. Вторая лига. Группа 2, 22 тур
2 : 0
Завершен
Муром
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Текстильщик - Муром
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Муром
2 : 2
01.11.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Муром
0 : 0
18.10.2026
Тверь
Россия. Кубок, 1/2 финала
Волга
0 : 0
14.10.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Искра
1 : 4
10.10.2026
Муром
Информация о матче
Стадион:
Текстильщик
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Текстильщик
Муром
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