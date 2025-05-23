25 мая на стадионе «Полесье» состоится матч 30 тура украинской Премьер-лиги между командами «Полесье» и «Кривбасс». Обе команды борются за высокие позиции в таблице и демонстрируют стабильную игру. «Полесье» стремится вернуть победный настрой после серии неудач на домашнем поле, а «Кривбасс» показывает надежную оборону и аккуратный подход к атаке.
«Полесье»
«Полесье» занимает 4 место с 47 очками после 29 туров. В последних матчах команда проявляет оборонительную устойчивость, пропуская в среднем 0.8 гола за игру, однако результативность оставляет желать лучшего – в среднем 0.6 голов за игру. Лучший бомбардир – Алексей Гуцуляк с 12 голами в сезоне. Несмотря на проблемы с забиванием, команда сохраняет способность создавать моменты и забивать против «Кривбасса» в пяти последних встречах.
«Кривбасс»
«Кривбасс» занимает 6 место с 46 очками, не пропуская в 5 из 7 последних матчей, что говорит о крепкой обороне. В последних пяти играх команда забивает в среднем 1 гол и показывает хорошую дисциплину в защите. Лучший бомбардир – Егор Твердохлиб с 13 голами. Недавние результаты показывают, что «Кривбасс» способен выжать максимум из своих возможностей и не сдаeтся даже в сложных матчах.
Факты о командах
«Полесье»
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Не выигрывает в 5 последних домашних матчах.
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В среднем пропускает 0.8 гола за игру (последние 5 игр).
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В среднем забивает 0.6 гола за игру (последние 5 игр).
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Забивает в 5 последних матчах против «Кривбасса».
«Кривбасс»
- Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей.
- Пропускает в среднем 0.2 гола за игру (последние 5 игр).
- Забивает в среднем 1 гол за игру (последние 5 игр).
- Не пропускает в 5 из 7 последних матчей.
Прогноз на матч «Полесье» – «Кривбасс»
Соперники подходят к матчу с разной динамикой – «Полесье» испытывает трудности с забиванием, но при этом показывает солидную защиту. «Кривбасс» же выступает более стабильно в обороне и немного результативнее впереди. Прогнозируем осторожный и напряжeнный матч с небольшим количеством голов и вероятной ничьей.
Прогноз на точный счeт: 1:1.
Рекомендованные ставки
- Точный счeт 1:1 – коэффициент 6.00
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
- Тотал матча меньше 2.5 – коэффициент 1.85