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Прогноз на точный счет матча «Полесье» – «Кривбасс»: Премьер-лига Украины, 30 тур, 25 мая 2025

23 мая 2025 14:14
Полесье - Кривбасс
25 мая 2025, воскресенье 18:00 | Украина. Премьер-лига, 30 тур
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6.00
Прогноз на точный счёт: 1:1.
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25 мая на стадионе «Полесье» состоится матч 30 тура украинской Премьер-лиги между командами «Полесье» и «Кривбасс». Обе команды борются за высокие позиции в таблице и демонстрируют стабильную игру. «Полесье» стремится вернуть победный настрой после серии неудач на домашнем поле, а «Кривбасс» показывает надежную оборону и аккуратный подход к атаке.

«Полесье»

«Полесье» занимает 4 место с 47 очками после 29 туров. В последних матчах команда проявляет оборонительную устойчивость, пропуская в среднем 0.8 гола за игру, однако результативность оставляет желать лучшего – в среднем 0.6 голов за игру. Лучший бомбардир – Алексей Гуцуляк с 12 голами в сезоне. Несмотря на проблемы с забиванием, команда сохраняет способность создавать моменты и забивать против «Кривбасса» в пяти последних встречах.

«Кривбасс»

«Кривбасс» занимает 6 место с 46 очками, не пропуская в 5 из 7 последних матчей, что говорит о крепкой обороне. В последних пяти играх команда забивает в среднем 1 гол и показывает хорошую дисциплину в защите. Лучший бомбардир – Егор Твердохлиб с 13 голами. Недавние результаты показывают, что «Кривбасс» способен выжать максимум из своих возможностей и не сдаeтся даже в сложных матчах.

Факты о командах

«Полесье»

  • Не выигрывает в 5 последних домашних матчах.

  • В среднем пропускает 0.8 гола за игру (последние 5 игр).

  • В среднем забивает 0.6 гола за игру (последние 5 игр).

  • Забивает в 5 последних матчах против «Кривбасса».

«Кривбасс»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей.
  • Пропускает в среднем 0.2 гола за игру (последние 5 игр).
  • Забивает в среднем 1 гол за игру (последние 5 игр).
  • Не пропускает в 5 из 7 последних матчей.

Личные встречи
50% (2)
25% (1)
25% (1)
5
Забитых мячей
5
1.25
В среднем за матч
1.25
2:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:1
Самая крупная ничья:  1:1
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Кривбасс
3 : 1
30.11.2024
Полесье
Украина. Кубок, 1/8 финала
Полесье
2 : 1
30.10.2024
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
0 : 1
13.05.2024
Полесье
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Полесье
1 : 1
06.11.2023
Кривбасс

Прогноз на матч «Полесье» – «Кривбасс»

Соперники подходят к матчу с разной динамикой – «Полесье» испытывает трудности с забиванием, но при этом показывает солидную защиту. «Кривбасс» же выступает более стабильно в обороне и немного результативнее впереди. Прогнозируем осторожный и напряжeнный матч с небольшим количеством голов и вероятной ничьей.

Прогноз на точный счeт: 1:1.

Рекомендованные ставки

  • Точный счeт 1:1 – коэффициент 6.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
  • Тотал матча меньше 2.5 – коэффициент 1.85

6.00
Прогноз на точный счёт: 1:1.
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Автор: Гроховский Сергей
Украина. Премьер-лига Кривбасс Полесье
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