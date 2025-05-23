24 мая в Ленинградской области пройдeт встреча 14-го тура Второй лиги А между «Ленинградцем» и «Машук-КМВ». Хозяева не проигрывают, но и не выигрывают в трeх последних матчах, теряя важные очки. Гости, напротив, набрали хорошую форму, не проигрывая четыре тура подряд и регулярно забивая. Матч может стать ключевым для обеих команд в борьбе за верхнюю часть таблицы.

«Ленинградец»

«Ленинградец» идeт третьим в турнирной таблице с 20 очками после 13 туров. Несмотря на статус фаворита, команда не может выиграть уже три игры кряду, сыграв вничью с «Торпедо Миассом», «Волгарeм» и «Велесом». Проблема – слабая реализация в атаке: лишь 3 гола в последних 5 матчах (в среднем 0.60 за игру). При этом оборона также не безупречна – 5 пропущенных мячей в тех же встречах. Дома команда играет организованно, но осторожно, редко рискуя.

«Машук-КМВ» занимает шестую строчку, набрав 18 очков после 13 туров. Команда явно прибавила: в четырeх последних матчах ни одного поражения, включая победу над «Родиной-2» и волевую ничью с «Велесом». В атаке команда стала стабильной – 5 голов за 5 матчей, в среднем 1 гол за игру. В защите коллектив также надeжен: 4 пропущенных (0.80 в среднем). Команда старается играть прагматично и извлекает максимум из своих моментов.

Факты о командах:

«Ленинградец»

Играет вничью в 3 последних матчах

В последних 5 играх забивает в среднем 0.60 гола за игру

В последних 5 играх пропускает в среднем 1.00 гола за игру

«Машук-КМВ»

Не проигрывает в 4 последних матчах

Забивает в каждом из 3 последних матчей

В последних 5 играх забивает в среднем 1.00 гола

Пропускает в среднем 0.80 гола за игру

Личные встречи 0% (0) 100% (1) 0% (0) 0 Забитых мячей 0 0 В среднем за матч 0 Крупнейшая победа Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 6 тур Машук-КМВ 0 : 0 Ленинградец

Прогноз на матч «Ленинградец» – «Машук-КМВ»

Обе команды идут в плотной группе лидеров, и цена очков здесь максимальна. «Ленинградец» выглядит чуть предпочтительнее по составу и турнирной позиции, но «Машук-КМВ» компенсирует разницу организацией игры. При слабой реализации хозяев и прагматичной игре гостей наиболее вероятным исходом видится ничья с обменом голами. Наиболее реалистичный счeт – 1:1.

Прогноз на точный счeт: 1:1

Рекомендованные ставки: