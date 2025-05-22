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Прогноз на точный счет матча «Комо» – «Интер»: Серия А, 23 мая 2025

22 мая 2025 10:11
Комо - Интер
23 мая 2025, пятница 21:45 | Италия. Серия А, 38 тур
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9.00
Точный счёт 2:2
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23 мая на стадионе «Джузеппе Синигалья» состоится заключительный матч сезона Серии А, где амбициозный «Комо» примет одного из лидеров чемпионата – «Интер». Команды находятся в хорошей форме, и хотя турнирная мотивация минимальна, на поле ожидается открытая и результативная игра.

«Комо»

Сенсация сезона, «Комо» завершает чемпионат в верхней части таблицы, занимая 10-е место с 49 очками. Команда не проигрывает на протяжении восьми матчей, демонстрируя яркую и организованную игру. Особенно стоит отметить их результативность: в последних 14 играх в Серии А клуб неизменно поражает ворота соперника, а в пяти крайних турах забито 9 мячей (в среднем 1.8 за игру).

Показатели в обороне также улучшились – всего два пропущенных гола за последние пять матчей (0.4 в среднем), что говорит о балансе между линиями. Форвард Патрик Кутроне, забивший 8 голов за сезон, остаeтся важной фигурой в атаке. Команда выглядит уверенно даже против соперников из верхней части таблицы, как в случае побед над «Пармой» и «Дженоа».

«Интер»

Миланцы завершат сезон на втором месте, обеспечив себе Лигу чемпионов. У команды Симоне Индзаги впечатляющая статистика – 77 голов за 37 туров и лучшая разница мячей в чемпионате (+42). В последних пяти матчах Серии А «Интер» забил 12 мячей (2.4 в среднем), но пропустил при этом 8 (1.6 в среднем), что может быть связано с ротацией состава после напряжeнных матчей Лиги чемпионов.

Главная ударная сила – Лаутаро Мартинес, оформивший 22 мяча в сезоне. Важно, что «Интер» стабильно забивает – команда отличалась в последних пяти играх подряд, а также сохраняет доминирование в матчах против соперников с более скромным подбором игроков, как и «Комо».

Факты о командах:

«Комо»

  • Не проигрывает 8 матчей подряд
  • Забивает в 14 последних матчах
  • В среднем 1.8 гола за игру в атаке, 0.4 – в защите (последние 5 игр)

«Интер»

  • Не проигрывает в 5 матчах подряд
  • В среднем 2.4 гола за игру в атаке, 1.6 – в защите (последние 5 игр)
  • Лучшая разница мячей в Серии А
  • Самая результативная команда турнира (77 голов)

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
0
Забитых мячей
2
0
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  2:0
Италия. Серия А, 17 тур
Интер
2 : 0
23.12.2024
Комо

Прогноз на матч «Комо» – «Интер»

Финальный тур редко бывает скучным: обе команды раскрепощены, и вряд ли будут действовать от обороны. «Комо» имеет впечатляющую форму и регулярно забивает, особенно дома. У «Интера» мощнейшая атака, но линия защиты в концовке сезона выглядит уязвимой. Это создаeт почву для взаимных голов. Учитывая результативные показатели обеих сторон, ставка на ничейный результат с обменом мячами выглядит логичной.Прогноз на точный счeт: 2:2.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:2 – коэффициент 9.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Комо» больше 1 – коэффициент 2.20

9.00
Точный счёт 2:2
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Автор: Ланьков Роман
Италия. Серия А Интер Комо
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