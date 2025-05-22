23 мая на стадионе «Джузеппе Синигалья» состоится заключительный матч сезона Серии А, где амбициозный «Комо» примет одного из лидеров чемпионата – «Интер». Команды находятся в хорошей форме, и хотя турнирная мотивация минимальна, на поле ожидается открытая и результативная игра.

«Комо»

Сенсация сезона, «Комо» завершает чемпионат в верхней части таблицы, занимая 10-е место с 49 очками. Команда не проигрывает на протяжении восьми матчей, демонстрируя яркую и организованную игру. Особенно стоит отметить их результативность: в последних 14 играх в Серии А клуб неизменно поражает ворота соперника, а в пяти крайних турах забито 9 мячей (в среднем 1.8 за игру).

Показатели в обороне также улучшились – всего два пропущенных гола за последние пять матчей (0.4 в среднем), что говорит о балансе между линиями. Форвард Патрик Кутроне, забивший 8 голов за сезон, остаeтся важной фигурой в атаке. Команда выглядит уверенно даже против соперников из верхней части таблицы, как в случае побед над «Пармой» и «Дженоа».

«Интер»

Миланцы завершат сезон на втором месте, обеспечив себе Лигу чемпионов. У команды Симоне Индзаги впечатляющая статистика – 77 голов за 37 туров и лучшая разница мячей в чемпионате (+42). В последних пяти матчах Серии А «Интер» забил 12 мячей (2.4 в среднем), но пропустил при этом 8 (1.6 в среднем), что может быть связано с ротацией состава после напряжeнных матчей Лиги чемпионов.

Главная ударная сила – Лаутаро Мартинес, оформивший 22 мяча в сезоне. Важно, что «Интер» стабильно забивает – команда отличалась в последних пяти играх подряд, а также сохраняет доминирование в матчах против соперников с более скромным подбором игроков, как и «Комо».

Факты о командах:

«Комо»

Не проигрывает 8 матчей подряд

Забивает в 14 последних матчах

В среднем 1.8 гола за игру в атаке, 0.4 – в защите (последние 5 игр)

«Интер»

Не проигрывает в 5 матчах подряд

В среднем 2.4 гола за игру в атаке, 1.6 – в защите (последние 5 игр)

Лучшая разница мячей в Серии А

Самая результативная команда турнира (77 голов)

Личные встречи 0% (0) 0% (0) 100% (1) 0 Забитых мячей 2 0 В среднем за матч 2 Крупнейшая победа 2:0 Самый результативный матч: 2:0 Италия. Серия А, 17 тур Интер 2 : 0 Комо

Прогноз на матч «Комо» – «Интер»

Финальный тур редко бывает скучным: обе команды раскрепощены, и вряд ли будут действовать от обороны. «Комо» имеет впечатляющую форму и регулярно забивает, особенно дома. У «Интера» мощнейшая атака, но линия защиты в концовке сезона выглядит уязвимой. Это создаeт почву для взаимных голов. Учитывая результативные показатели обеих сторон, ставка на ничейный результат с обменом мячами выглядит логичной.Прогноз на точный счeт: 2:2.

Рекомендованные ставки: