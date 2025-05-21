22 мая в Джидде состоится матч 33-го тура Саудовской Про-лиги, в котором «Аль-Ахли» примет «Аль-Иттифак». Хозяева борются за место в Лиге чемпионов АФК и продолжают демонстрировать уверенную форму на финише сезона. Гости идут в середине таблицы и уже не претендуют на еврокубки, однако стараются завершить кампанию на позитивной ноте. Ожидается упорный поединок с инициативой со стороны хозяев.

«Аль-Ахли»

Команда с 64 очками занимает 5-е место и продолжает борьбу за топ-4. «Аль-Ахли» демонстрирует яркую и результативную игру, особенно на своeм стадионе. В последних 5 матчах клуб забил 12 мячей (2.4 в среднем), при этом лишь раз не сумел победить. Айвен Тоуни, лучший снайпер команды, наколотил 28 мячей за сезон и остаeтся ключевым игроком атаки.

Команда Маттиаса Яссле отличается стабильной атакой: в 24 матчах подряд «Аль-Ахли» забивает хотя бы один гол. В обороне команда не без слабостей, но с высоким владением мячом и контролем темпа эти недочeты часто перекрываются напором в атакующей фазе. Победа над «Аль-Холудом» 4:1 в прошлом туре – очередной пример их доминирования на поле.

«Аль-Иттифак»

Гости с 44 очками находятся на 8-м месте. Их форма в последние недели далека от идеальной: за пять туров только одна победа, два поражения и два ничейных результата. Забито и пропущено по 5 мячей – в среднем по 1.0 за игру.

Подопечные Стивена Джеррарда действуют прагматично, предпочитая не рисковать в обороне и делать ставку на контроль мяча в средней зоне. Джорджиньо Вейналдум – основной бомбардир команды с 13 голами, но в последних турах он выглядит менее ярко. Проблемой остаeтся отсутствие стабильности в атаке: за два последних тура «Аль-Иттифак» не забивал ни разу.

Факты о командах:

«Аль-Ахли»

Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей

Забивает в 24 матчах подряд

В среднем 2.4 гола за матч в атаке, 1.0 – в обороне

Айвен Тоуни – 28 голов в 42 матчах

«Аль-Иттифак»

В среднем 1.0 гола за матч в атаке и в защите

Забивает 5 мячей в последних 5 турах

Без голов в двух последних матчах

44 очка и 8-е место в таблице

Личные встречи 33% (1) 67% (2) 0% (0) 4 Забитых мячей 3 1.33 В среднем за матч 1 2:1 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 1:2 Самая крупная ничья: 2:2 Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур Аль-Иттифак 1 : 2 Аль-Ахли Саудовская Аравия. Премьер-лига, 25 тур Аль-Иттифак 2 : 2 Аль-Ахли Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур Аль-Ахли 0 : 0 Аль-Иттифак

Прогноз на матч «Аль-Ахли» – «Аль-Иттифак»

Форма и мотивация «Аль-Ахли» заметно выше. Команда результативна, регулярно побеждает и играет дома. «Аль-Иттифак» предсказуем в своей игре и имеет проблемы в атаке. «Аль-Ахли» должен воспользоваться преимуществом в классе и взять три очка.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Аль-Ахли».

Рекомендованные ставки: