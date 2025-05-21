22 мая в Джидде состоится матч 33-го тура Саудовской Про-лиги, в котором «Аль-Ахли» примет «Аль-Иттифак». Хозяева борются за место в Лиге чемпионов АФК и продолжают демонстрировать уверенную форму на финише сезона. Гости идут в середине таблицы и уже не претендуют на еврокубки, однако стараются завершить кампанию на позитивной ноте. Ожидается упорный поединок с инициативой со стороны хозяев.
«Аль-Ахли»
Команда с 64 очками занимает 5-е место и продолжает борьбу за топ-4. «Аль-Ахли» демонстрирует яркую и результативную игру, особенно на своeм стадионе. В последних 5 матчах клуб забил 12 мячей (2.4 в среднем), при этом лишь раз не сумел победить. Айвен Тоуни, лучший снайпер команды, наколотил 28 мячей за сезон и остаeтся ключевым игроком атаки.
Команда Маттиаса Яссле отличается стабильной атакой: в 24 матчах подряд «Аль-Ахли» забивает хотя бы один гол. В обороне команда не без слабостей, но с высоким владением мячом и контролем темпа эти недочeты часто перекрываются напором в атакующей фазе. Победа над «Аль-Холудом» 4:1 в прошлом туре – очередной пример их доминирования на поле.
«Аль-Иттифак»
Гости с 44 очками находятся на 8-м месте. Их форма в последние недели далека от идеальной: за пять туров только одна победа, два поражения и два ничейных результата. Забито и пропущено по 5 мячей – в среднем по 1.0 за игру.
Подопечные Стивена Джеррарда действуют прагматично, предпочитая не рисковать в обороне и делать ставку на контроль мяча в средней зоне. Джорджиньо Вейналдум – основной бомбардир команды с 13 голами, но в последних турах он выглядит менее ярко. Проблемой остаeтся отсутствие стабильности в атаке: за два последних тура «Аль-Иттифак» не забивал ни разу.
Факты о командах:
«Аль-Ахли»
- Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей
- Забивает в 24 матчах подряд
- В среднем 2.4 гола за матч в атаке, 1.0 – в обороне
- Айвен Тоуни – 28 голов в 42 матчах
«Аль-Иттифак»
- В среднем 1.0 гола за матч в атаке и в защите
- Забивает 5 мячей в последних 5 турах
- Без голов в двух последних матчах
- 44 очка и 8-е место в таблице
Прогноз на матч «Аль-Ахли» – «Аль-Иттифак»
Форма и мотивация «Аль-Ахли» заметно выше. Команда результативна, регулярно побеждает и играет дома. «Аль-Иттифак» предсказуем в своей игре и имеет проблемы в атаке. «Аль-Ахли» должен воспользоваться преимуществом в классе и взять три очка.
Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Аль-Ахли».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:0 в пользу «Аль-Ахли» – коэффициент 7.20
- Победа «Аль-Ахли» – коэффициент 1.72
- Индивидуальный тотал «Аль-Ахли» больше 1.5 – коэффициент 1.85
- Победа «Аль-Ахли» с форой (-1) – коэффициент 2.20