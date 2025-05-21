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Прогноз на точный счет матча «Аль-Ахли» – «Аль-Иттифак»: Высшая лига, 22 мая 2025

21 мая 2025 10:18
Аль-Ахли - Аль-Иттифак
22 мая 2025, четверг 21:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
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7.20
Точный счёт 2:0 в пользу «Аль-Ахли»
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22 мая в Джидде состоится матч 33-го тура Саудовской Про-лиги, в котором «Аль-Ахли» примет «Аль-Иттифак». Хозяева борются за место в Лиге чемпионов АФК и продолжают демонстрировать уверенную форму на финише сезона. Гости идут в середине таблицы и уже не претендуют на еврокубки, однако стараются завершить кампанию на позитивной ноте. Ожидается упорный поединок с инициативой со стороны хозяев.

«Аль-Ахли»

Команда с 64 очками занимает 5-е место и продолжает борьбу за топ-4. «Аль-Ахли» демонстрирует яркую и результативную игру, особенно на своeм стадионе. В последних 5 матчах клуб забил 12 мячей (2.4 в среднем), при этом лишь раз не сумел победить. Айвен Тоуни, лучший снайпер команды, наколотил 28 мячей за сезон и остаeтся ключевым игроком атаки.

Команда Маттиаса Яссле отличается стабильной атакой: в 24 матчах подряд «Аль-Ахли» забивает хотя бы один гол. В обороне команда не без слабостей, но с высоким владением мячом и контролем темпа эти недочeты часто перекрываются напором в атакующей фазе. Победа над «Аль-Холудом» 4:1 в прошлом туре – очередной пример их доминирования на поле.

«Аль-Иттифак»

Гости с 44 очками находятся на 8-м месте. Их форма в последние недели далека от идеальной: за пять туров только одна победа, два поражения и два ничейных результата. Забито и пропущено по 5 мячей – в среднем по 1.0 за игру.

Подопечные Стивена Джеррарда действуют прагматично, предпочитая не рисковать в обороне и делать ставку на контроль мяча в средней зоне. Джорджиньо Вейналдум – основной бомбардир команды с 13 голами, но в последних турах он выглядит менее ярко. Проблемой остаeтся отсутствие стабильности в атаке: за два последних тура «Аль-Иттифак» не забивал ни разу.

Факты о командах:

«Аль-Ахли»

  • Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей
  • Забивает в 24 матчах подряд
  • В среднем 2.4 гола за матч в атаке, 1.0 – в обороне
  • Айвен Тоуни – 28 голов в 42 матчах

«Аль-Иттифак»

  • В среднем 1.0 гола за матч в атаке и в защите
  • Забивает 5 мячей в последних 5 турах
  • Без голов в двух последних матчах
  • 44 очка и 8-е место в таблице

Личные встречи
33% (1)
67% (2)
0% (0)
4
Забитых мячей
3
1.33
В среднем за матч
1
2:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  1:2
Самая крупная ничья:  2:2
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Аль-Иттифак
1 : 2
20.01.2025
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 25 тур
Аль-Иттифак
2 : 2
29.03.2024
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Ахли
0 : 0
30.09.2023
Аль-Иттифак

Прогноз на матч «Аль-Ахли» – «Аль-Иттифак»

Форма и мотивация «Аль-Ахли» заметно выше. Команда результативна, регулярно побеждает и играет дома. «Аль-Иттифак» предсказуем в своей игре и имеет проблемы в атаке. «Аль-Ахли» должен воспользоваться преимуществом в классе и взять три очка.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Аль-Ахли».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:0 в пользу «Аль-Ахли» – коэффициент 7.20
  • Победа «Аль-Ахли» – коэффициент 1.72
  • Индивидуальный тотал «Аль-Ахли» больше 1.5 – коэффициент 1.85
  • Победа «Аль-Ахли» с форой (-1) – коэффициент 2.20

7.20
Точный счёт 2:0 в пользу «Аль-Ахли»
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Автор: Гроховский Сергей
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Иттифак Аль-Ахли
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