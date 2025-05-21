22 мая в Саудовской Аравии состоится матч 33-го тура между командами из нижней части таблицы – «Дамак» принимает «Аль-Фатех». Обе команды находятся в непосредственной близости друг от друга в турнирной таблице и стремятся завершить сезон на мажорной ноте. Матч имеет важное значение с точки зрения сохранения позиций и психологической устойчивости перед заключительным туром. Команды обладают разным подходом к игре, но объединяет их склонность к результативным матчам и частые провалы в обороне.
«Дамак»
Хозяева подходят к этой встрече с 35 очками и занимают 12-е место. Команда показывает стабильную, но невыдающуюся форму: за последние пять матчей – две победы, одна ничья и два поражения. При этом команда забила 7 голов и пропустила 6, что соответствует средней статистике 1.4 и 1.2 соответственно.
На своeм поле «Дамак» действует уверенно, используя быстрые фланговые атаки и мощную игру в контратаках. Главная угроза – Жорж-Кевин Нкуду, который регулярно создает моменты и имеет в активе 13 голов. Однако защита команды уязвима при стандартах и в ситуациях, когда требуется сдерживать скоростные атаки соперника, что может сыграть против них в матче с «Аль-Фатехом».
«Аль-Фатех»
Гости из Аль-Хуфуфа набрали 33 очка и идут 14-ми. Команда проиграла два из трeх последних матчей, но при этом забила 10 мячей за последние пять туров (2.0 в среднем) и показала атакующий стиль. Софьян Бендебка с 12 голами остаeтся ключевой фигурой, а результативность команды делает еe опасным соперником даже на выезде.
Проблема «Аль-Фатеха» – в обороне: команда пропускает в каждом из последних четырeх матчей (всего 8 голов), причeм делает это как после контратак, так и при розыгрышах с фланга. Тем не менее, атакующий потенциал позволяет оставаться конкурентоспособными даже в играх против лидеров – как показал матч с «Аль-Хилалем» (3:4).
Факты о командах:
«Дамак»
- В среднем 1.4 гола за матч в атаке, 1.2 – в защите (последние 5 игр)
- Забивает в 5 последних матчах против «Аль-Фатеха»
- 7 голов за 5 последних туров
- Жорж-Кевин Нкуду – 13 голов в сезоне
«Аль-Фатех»
- В среднем 2.0 гола за матч в атаке, 1.6 – в защите
- Пропускает в 4 матчах подряд
- Забивает в 12 из 14 последних матчей
- 10 голов за 5 последних туров
Прогноз на матч «Дамак» – «Аль-Фатех»
Учитывая текущую форму команд, их атакующий потенциал и слабость в обороне, можно ожидать открытый матч с голами с обеих сторон. «Аль-Фатех» действует агрессивнее в атаке, но менее стабилен в обороне. «Дамак» может использовать домашнее преимущество, но и сам регулярно допускает ошибки. Игра обещает быть равной, с преимуществом в реализации у гостей.
Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Аль-Фатеха».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:2 в пользу «Аль-Фатеха» – коэффициент 7.60
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.68
- Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.75
- Победа «Аль-Фатеха» – коэффициент 2.55