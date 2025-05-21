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Прогноз на точный счет матча «Дамак» – «Аль-Фат»: Высшая лига, 22 мая 2025

21 мая 2025 10:34
Дамак - Аль-Фат
22 мая 2025, четверг 19:15 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
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1.75
Точный счёт 1:2 в пользу «Аль-Фата»
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22 мая в Саудовской Аравии состоится матч 33-го тура между командами из нижней части таблицы – «Дамак» принимает «Аль-Фатех». Обе команды находятся в непосредственной близости друг от друга в турнирной таблице и стремятся завершить сезон на мажорной ноте. Матч имеет важное значение с точки зрения сохранения позиций и психологической устойчивости перед заключительным туром. Команды обладают разным подходом к игре, но объединяет их склонность к результативным матчам и частые провалы в обороне.

«Дамак»

Хозяева подходят к этой встрече с 35 очками и занимают 12-е место. Команда показывает стабильную, но невыдающуюся форму: за последние пять матчей – две победы, одна ничья и два поражения. При этом команда забила 7 голов и пропустила 6, что соответствует средней статистике 1.4 и 1.2 соответственно.

На своeм поле «Дамак» действует уверенно, используя быстрые фланговые атаки и мощную игру в контратаках. Главная угроза – Жорж-Кевин Нкуду, который регулярно создает моменты и имеет в активе 13 голов. Однако защита команды уязвима при стандартах и в ситуациях, когда требуется сдерживать скоростные атаки соперника, что может сыграть против них в матче с «Аль-Фатехом».

«Аль-Фатех»

Гости из Аль-Хуфуфа набрали 33 очка и идут 14-ми. Команда проиграла два из трeх последних матчей, но при этом забила 10 мячей за последние пять туров (2.0 в среднем) и показала атакующий стиль. Софьян Бендебка с 12 голами остаeтся ключевой фигурой, а результативность команды делает еe опасным соперником даже на выезде.

Проблема «Аль-Фатеха» – в обороне: команда пропускает в каждом из последних четырeх матчей (всего 8 голов), причeм делает это как после контратак, так и при розыгрышах с фланга. Тем не менее, атакующий потенциал позволяет оставаться конкурентоспособными даже в играх против лидеров – как показал матч с «Аль-Хилалем» (3:4).

Факты о командах:

«Дамак»

  • В среднем 1.4 гола за матч в атаке, 1.2 – в защите (последние 5 игр)
  • Забивает в 5 последних матчах против «Аль-Фатеха»
  • 7 голов за 5 последних туров
  • Жорж-Кевин Нкуду – 13 голов в сезоне

«Аль-Фатех»

  • В среднем 2.0 гола за матч в атаке, 1.6 – в защите
  • Пропускает в 4 матчах подряд
  • Забивает в 12 из 14 последних матчей
  • 10 голов за 5 последних туров

Личные встречи
0% (0)
67% (2)
33% (1)
4
Забитых мячей
5
1.33
В среднем за матч
1.67
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:1
Самая крупная ничья:  2:2
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Аль-Фат
2 : 1
22.01.2025
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 21 тур
Аль-Фат
1 : 1
23.02.2024
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Дамак
2 : 2
29.08.2023
Аль-Фат

Прогноз на матч «Дамак» – «Аль-Фатех»

Учитывая текущую форму команд, их атакующий потенциал и слабость в обороне, можно ожидать открытый матч с голами с обеих сторон. «Аль-Фатех» действует агрессивнее в атаке, но менее стабилен в обороне. «Дамак» может использовать домашнее преимущество, но и сам регулярно допускает ошибки. Игра обещает быть равной, с преимуществом в реализации у гостей.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Аль-Фатеха».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:2 в пользу «Аль-Фатеха» – коэффициент 7.60
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.68
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.75
  • Победа «Аль-Фатеха» – коэффициент 2.55

1.75
Точный счёт 1:2 в пользу «Аль-Фата»
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Автор: Ланьков Роман
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Фат Дамак
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