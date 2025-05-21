22 мая в Саудовской Аравии состоится матч 33-го тура между командами из нижней части таблицы – «Дамак» принимает «Аль-Фатех». Обе команды находятся в непосредственной близости друг от друга в турнирной таблице и стремятся завершить сезон на мажорной ноте. Матч имеет важное значение с точки зрения сохранения позиций и психологической устойчивости перед заключительным туром. Команды обладают разным подходом к игре, но объединяет их склонность к результативным матчам и частые провалы в обороне.

«Дамак»

Хозяева подходят к этой встрече с 35 очками и занимают 12-е место. Команда показывает стабильную, но невыдающуюся форму: за последние пять матчей – две победы, одна ничья и два поражения. При этом команда забила 7 голов и пропустила 6, что соответствует средней статистике 1.4 и 1.2 соответственно.

На своeм поле «Дамак» действует уверенно, используя быстрые фланговые атаки и мощную игру в контратаках. Главная угроза – Жорж-Кевин Нкуду, который регулярно создает моменты и имеет в активе 13 голов. Однако защита команды уязвима при стандартах и в ситуациях, когда требуется сдерживать скоростные атаки соперника, что может сыграть против них в матче с «Аль-Фатехом».

«Аль-Фатех»

Гости из Аль-Хуфуфа набрали 33 очка и идут 14-ми. Команда проиграла два из трeх последних матчей, но при этом забила 10 мячей за последние пять туров (2.0 в среднем) и показала атакующий стиль. Софьян Бендебка с 12 голами остаeтся ключевой фигурой, а результативность команды делает еe опасным соперником даже на выезде.

Проблема «Аль-Фатеха» – в обороне: команда пропускает в каждом из последних четырeх матчей (всего 8 голов), причeм делает это как после контратак, так и при розыгрышах с фланга. Тем не менее, атакующий потенциал позволяет оставаться конкурентоспособными даже в играх против лидеров – как показал матч с «Аль-Хилалем» (3:4).

Факты о командах:

«Дамак»

В среднем 1.4 гола за матч в атаке, 1.2 – в защите (последние 5 игр)

Забивает в 5 последних матчах против «Аль-Фатеха»

7 голов за 5 последних туров

Жорж-Кевин Нкуду – 13 голов в сезоне

«Аль-Фатех»

В среднем 2.0 гола за матч в атаке, 1.6 – в защите

Пропускает в 4 матчах подряд

Забивает в 12 из 14 последних матчей

10 голов за 5 последних туров

Личные встречи 0% (0) 67% (2) 33% (1) 4 Забитых мячей 5 1.33 В среднем за матч 1.67 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 2:1 Самая крупная ничья: 2:2 Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур Аль-Фат 2 : 1 Дамак Саудовская Аравия. Премьер-лига, 21 тур Аль-Фат 1 : 1 Дамак Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур Дамак 2 : 2 Аль-Фат

Прогноз на матч «Дамак» – «Аль-Фатех»

Учитывая текущую форму команд, их атакующий потенциал и слабость в обороне, можно ожидать открытый матч с голами с обеих сторон. «Аль-Фатех» действует агрессивнее в атаке, но менее стабилен в обороне. «Дамак» может использовать домашнее преимущество, но и сам регулярно допускает ошибки. Игра обещает быть равной, с преимуществом в реализации у гостей.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Аль-Фатеха».

Рекомендованные ставки: