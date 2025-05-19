Заключительные туры Высшей лиги Саудовской Аравии продолжают интриговать, и встреча «Аль-Шабаба» с лидером сезона «Аль-Иттихадом» обещает стать ярким и результативным противостоянием. Обе команды находятся в отличной форме, регулярно забивают и не отличаются надeжной обороной, а потому матч обещает получиться насыщенным по голевым моментам. «Аль-Иттихад» стремится официально оформить чемпионство, а «Аль-Шабаб» борется за как можно более высокое итоговое место.

«Аль-Шабаб»

Команда уверенно держится в первой шестерке, набрав 57 очков после 32 туров. В последних пяти матчах «Аль-Шабаб» набрал 10 очков, забив 9 мячей и пропустив 7. Абдерразак Амдалла, лидер атак, в прекрасной форме – 24 гола в 29 матчах. Команда демонстрирует сбалансированную игру в атаке, но уязвима при быстрых контратаках.

«Аль-Шабаб» забивает в четырeх матчах подряд и не проигрывает в шести из восьми последних игр, при этом ни один из этих матчей не завершился с сухим счeтом. Это подчeркивает их открытый стиль игры и делает их матч с «Аль-Иттихадом» потенциально зрелищным.

«Аль-Иттихад»

Лидер сезона и главный претендент на титул набрал 77 очков и выиграл четыре последних матча. В пяти крайних турах «Аль-Иттихад» забил 12 мячей – по 2.4 в среднем за игру. Карим Бензема продолжает показывать класс и стабильность, оформив 23 мяча в 31 встрече.

Несмотря на мощную атаку, команда пропускает почти в каждом матче. За последние 5 игр – 7 пропущенных голов. Защита играет рискованно, опираясь на доминирование в атаке. Победы над «Аль-Фейхой» (3:0), «Аль-Раэдом» (3:1) и «Аль-Насром» (3:2) показывают, что команда способна не только доминировать, но и действовать в режиме перестрелки.

Факты о командах:

«Аль-Шабаб»

Забивает в 4 последних матчах

Пропускает в 4 матчах подряд

В 5 последних турах: 9 забитых, 7 пропущенных

В среднем: 1.8 гола забито, 1.4 – пропущено

«Аль-Иттихад»

Победы в 4 матчах подряд

В 5 последних матчах: 12 забитых, 7 пропущенных

В среднем: 2.4 гола забито, 1.4 – пропущено

Бензема забивает в 4 из 5 последних игр

Личные встречи 50% (2) 0% (0) 50% (2) 7 Забитых мячей 6 1.75 В среднем за матч 1.5 3:1 Крупнейшая победа 3:2 Самый результативный матч: 3:2 Саудовская Аравия. Кубок Короля, 1/2 финала Аль-Иттихад 3 : 2 Аль-Шабаб Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур Аль-Иттихад 2 : 1 Аль-Шабаб Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур Аль-Иттихад 1 : 3 Аль-Шабаб Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур Аль-Шабаб 1 : 0 Аль-Иттихад

Прогноз на матч «Аль-Шабаб» – «Аль-Иттихад»

Встречаются две результативные команды с ярко выраженным атакующим стилем и уязвимой обороной. «Аль-Иттихад» мотивирован закончить сезон досрочным чемпионством, а «Аль-Шабаб» способен дать бой любому сопернику на своeм поле. Учитывая форму обеих сторон, ставим на результативную игру и обмен голами.

Прогноз на точный счeт: 2:2.

Рекомендованные ставки: