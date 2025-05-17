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Прогноз на точный счет матча «Велес» – «Ленинградец»: Вторая лига А, 18 мая 2025

17 мая 2025 12:21
Велес - Ленинградец
18 мая 2025, воскресенье 15:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 13 тур
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6.40
Точный счёт 0:1 в пользу «Ленинградец»
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18 мая в рамках 13-го тура российской Второй лиги А «Велес» примет «Ленинградец» на своeм поле. Обе команды выступают с переменным успехом, однако именно гости демонстрируют более целостную и стабильную игру на последнем отрезке. Встреча может получиться осторожной: обе стороны склонны к игре вторым номером, а количество забитых голов в их матчах остаeтся низким.

«Велес»

После 12 туров команда занимает место в нижней части таблицы. Последние матчи не добавили оптимизма: за 5 игр «Велес» забил только 3 гола, а пропустил 6. Команда проиграла трижды, добившись минимальной победы над «Родиной-2» (1:0) и разойдясь миром с «Машуком» (1:1). В среднем за пять последних матчей – 0.6 гола в атаке и 1.2 пропущенного за игру.

Уязвимыми остаются игра на флангах и слабая реализация. Даже на домашнем поле «Велес» не демонстрирует убедительной атакующей активности. Защитная линия не справляется с быстрыми передачами в зону между центральными защитниками. Однако команда нередко цепляется за ничьи и умеет играть организованно против соперников сопоставимого уровня.

«Ленинградец»

Гости набрали форму и не проигрывают три тура подряд. За этот период были добыты победа над «Челябинском» (1:0) и ничьи с «Волгарeм» и «Торпедо Миасс». За 5 последних встреч команда забила 6 голов, пропустив 4. Средняя результативность – 1.2 гола за игру, а пропущено – по 0.8.

«Ленинградец» улучшил контроль мяча и действует дисциплинированно. Команда не делает ставку на яркое нападение, но умеет ловить соперника на ошибках. Особенно опасны стандарты и подключения фланговых защитников. На выезде клуб не теряет структуры, но играет более осторожно, что снижает вероятность открытого счета.

Факты о командах:

«Велес»

  • 3 гола и 6 пропущенных за 5 матчей

  • В среднем 0.6 забитого и 1.2 пропущенного мяча за игру

  • Победа и ничья в двух последних турах

  • Слабая реализация атак при неплохой самоотдаче

«Ленинградец»

  • Не проигрывает 3 тура
  • 6 голов и 4 пропущенных за 5 матчей
  • В среднем 1.2 забитого и 0.8 пропущенного за матч
  • Хороший баланс между обороной и контратаками

Личные встречи
50% (3)
33% (2)
17% (1)
8
Забитых мячей
4
1.33
В среднем за матч
0.67
2:0
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  2:0
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 5 тур
Ленинградец
0 : 1
30.03.2025
Велес
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Россия. ПФЛ. Зона Запад, 9 тур
Велес
1 : 1
15.09.2019
Ленинградец
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Велес
2 : 0
19.05.2019
Ленинградец
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 12 тур
Ленинградец
0 : 2
06.10.2018
Велес
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Прогноз на матч «Велес» – «Ленинградец»

Обе команды не склонны к открытому футболу, делают акцент на дисциплину и играют осторожно. «Ленинградец» выглядит стабильнее и функционально готов лучше, но «Велес» умеет цепляться за очки в равных матчах. Исход может решить один точный удар или стандарт. Ожидается матч с минимальным преимуществом гостей.

Прогноз на точный счeт: 0:1 в пользу «Ленинградец».

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Ленинградец» – коэффициент 2.35
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.62
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.75
  • Точный счeт 0:1 в пользу «Ленинградец» – коэффициент 6.40

6.40
Точный счёт 0:1 в пользу «Ленинградец»
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Автор: Мещеряков Денис
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна Ленинградец Велес
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