18 мая в рамках 13-го тура российской Второй лиги А «Велес» примет «Ленинградец» на своeм поле. Обе команды выступают с переменным успехом, однако именно гости демонстрируют более целостную и стабильную игру на последнем отрезке. Встреча может получиться осторожной: обе стороны склонны к игре вторым номером, а количество забитых голов в их матчах остаeтся низким.

«Велес»

После 12 туров команда занимает место в нижней части таблицы. Последние матчи не добавили оптимизма: за 5 игр «Велес» забил только 3 гола, а пропустил 6. Команда проиграла трижды, добившись минимальной победы над «Родиной-2» (1:0) и разойдясь миром с «Машуком» (1:1). В среднем за пять последних матчей – 0.6 гола в атаке и 1.2 пропущенного за игру.

Уязвимыми остаются игра на флангах и слабая реализация. Даже на домашнем поле «Велес» не демонстрирует убедительной атакующей активности. Защитная линия не справляется с быстрыми передачами в зону между центральными защитниками. Однако команда нередко цепляется за ничьи и умеет играть организованно против соперников сопоставимого уровня.

«Ленинградец»

Гости набрали форму и не проигрывают три тура подряд. За этот период были добыты победа над «Челябинском» (1:0) и ничьи с «Волгарeм» и «Торпедо Миасс». За 5 последних встреч команда забила 6 голов, пропустив 4. Средняя результативность – 1.2 гола за игру, а пропущено – по 0.8.

«Ленинградец» улучшил контроль мяча и действует дисциплинированно. Команда не делает ставку на яркое нападение, но умеет ловить соперника на ошибках. Особенно опасны стандарты и подключения фланговых защитников. На выезде клуб не теряет структуры, но играет более осторожно, что снижает вероятность открытого счета.

Факты о командах:

«Велес»

3 гола и 6 пропущенных за 5 матчей

В среднем 0.6 забитого и 1.2 пропущенного мяча за игру

Победа и ничья в двух последних турах

Слабая реализация атак при неплохой самоотдаче

«Ленинградец»

Не проигрывает 3 тура

6 голов и 4 пропущенных за 5 матчей

В среднем 1.2 забитого и 0.8 пропущенного за матч

Хороший баланс между обороной и контратаками

Личные встречи 50% (3) 33% (2) 17% (1) 8 Забитых мячей 4 1.33 В среднем за матч 0.67 2:0 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч: 2:0 Самая крупная ничья: 2:2 Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 5 тур Ленинградец 0 : 1 Велес Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 11 тур Велес 0 : 1 Ленинградец Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 3 тур Ленинградец 2 : 2 Велес Россия. ПФЛ. Зона Запад, 9 тур Велес 1 : 1 Ленинградец Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур Велес 2 : 0 Ленинградец Россия. ПФЛ. Зона Запад, 12 тур Ленинградец 0 : 2 Велес

Прогноз на матч «Велес» – «Ленинградец»

Обе команды не склонны к открытому футболу, делают акцент на дисциплину и играют осторожно. «Ленинградец» выглядит стабильнее и функционально готов лучше, но «Велес» умеет цепляться за очки в равных матчах. Исход может решить один точный удар или стандарт. Ожидается матч с минимальным преимуществом гостей.

Прогноз на точный счeт: 0:1 в пользу «Ленинградец».

Рекомендованные ставки: