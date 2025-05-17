18 мая в рамках 13-го тура российской Второй лиги А на стадионе в Миассе состоится матч между третьей командой текущего сезона и коллективом, борющимся за выживание. «Торпедо Миасс» уверенно держится в верхней части таблицы, в то время как «Волга Ульяновск» ищет выход из затяжного спада. Обе команды имеют свои плюсы, но также и уязвимости, что обещает тактическую, плотную борьбу без большого количества голов.

«Торпедо Миасс»

Команда находится на 3-м месте с 20 очками после 12 туров. В последних пяти матчах «Торпедо» не проигрывает, а в трeх крайних встречах даже не пропускает. За этот же отрезок было забито всего 2 мяча – результативность остаeтся слабым местом. Среднее количество забитых голов – всего 0.4 за матч, но и оборона работает надeжно: 0.2 пропущенных гола за игру.

Особенностью игры «Торпедо» остаeтся надeжность в защите и ставка на удержание минимального перевеса. Победа над «Кубанью» (1:0) – очередное подтверждение этой стратегии. Команда хорошо действует в обороне, но в атаке страдает от нехватки креативных решений, особенно против насыщенных защитных линий.

«Волга Ульяновск»

Гости занимают 10-ю строчку и набрали лишь 9 очков. Команда не побеждает в трeх матчах подряд, но показывает бойцовский характер. В последних пяти турах – 4 забитых и 2 пропущенных мяча. Защита стала действовать увереннее, пропуская всего по 0.4 гола за игру, но в атаке по-прежнему возникают сложности с реализацией.

«Волга» старается действовать строго, без лишнего риска, особенно на выезде. Последняя игра против «Челябинска» (0:1) показала ограниченность атакующего потенциала. Главная угроза – быстрая игра на стандартах, но этого недостаточно для регулярных очков. Тем не менее, соперников «Волга» держит в напряжении до финального свистка.

Факты о командах:

«Торпедо Миасс»

Не проигрывает в 5 последних матчах

3 матча подряд без пропущенных мячей

2 гола и 1 пропущенный за 5 игр

В среднем 0.4 гола за игру

20 очков, 3-е место

«Волга Ульяновск»

Не выигрывает в 3 последних матчах

4 гола и 2 пропущенных за 5 игр

В среднем 0.8 гола за матч

9 очков, 10-е место

Личные встречи 14% (1) 29% (2) 57% (4) 4 Забитых мячей 10 0.57 В среднем за матч 1.43 2:1 Крупнейшая победа 4:0 Самый результативный матч: 4:0 Самая крупная ничья: 1:1 Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 5 тур Волга 1 : 0 Торпедо Миасс Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур Торпедо Миасс 0 : 1 Волга Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур Волга 1 : 1 Торпедо Миасс Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур Волга 4 : 0 Торпедо Миасс Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 8 тур Торпедо Миасс 2 : 1 Волга Россия. ФНЛ 2. Группа 4, 28 тур Волга 1 : 1 Торпедо Миасс Россия. ФНЛ 2. Группа 4, 3 тур Торпедо Миасс 0 : 1 Волга

Прогноз на матч «Торпедо Миасс» – «Волга Ульяновск»

Матч обещает быть закрытым и с упором на тактическую борьбу. «Торпедо» надeжен в защите, но не показывает остроты в атаке. «Волга» способна сдерживать давление и действовать прагматично. Ожидается матч с минимумом моментов и одним-двумя решающими эпизодами. Вероятен исход с минимальной победой хозяев.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Торпедо Миасс».

Рекомендованные ставки: