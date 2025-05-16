17 мая на стадионе «Мунайши» состоится матч 9 тура Премьер-лиги Казахстана, в котором «Атырау» примет «Жетысу». Обе команды переживают затяжной игровой кризис, но именно в этой встрече одна из них получит шанс прервать неудачную серию и вдохнуть жизнь в борьбу за выживание.
«Атырау»
«Атырау» проводит откровенно провальный сезон. Команда проиграла 9 матчей подряд в рамках Премьер-лиги и заслуженно занимает предпоследнее место в таблице. В 10 турах они набрали лишь 3 очка, и оборонительные проблемы команды – главная причина такого положения. В последних 5 матчах «Атырау» пропустил 9 голов, в среднем – 1.80 за игру. При этом атака команды практически не работает – всего 3 гола в тех же 5 встречах.
Несмотря на наличие такого исполнителя, как Мирам Сапанов, забившего 3 мяча за 6 матчей, коллектив не способен выстраивать комбинационные атаки и создавать угрозу воротам соперников на протяжении всей игры. Защита играет с огромным числом ошибок, а вратари зачастую не спасают.
«Жетысу»
«Жетысу» также находится в кризисе. Команда не выигрывает уже 14 матчей подряд и набрала всего 4 очка в текущем розыгрыше. За последние 5 матчей команда забила лишь 1 гол и пропустила 8. Средняя результативность – 0.20 забитых и 1.60 пропущенных за игру. Удар по атакующему потенциалу был нанесен нехваткой креативных игроков: главный бомбардир команды Ахмедов забил всего один мяч за 9 туров.
Тем не менее в последних матчах «Жетысу» демонстрирует попытки наладить игру в обороне – нулевая ничья с «Тураном» и упорная борьба против «Окжетпеса» (1:3) стали хоть каким-то сигналом.
Факты о командах
«Атырау»
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Проиграл 9 матчей подряд в Премьер-лиге
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Пропускает в 13 последних матчах
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Средняя результативность: 0.60 забитых, 1.80 пропущенных (5 игр)
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Лучший бомбардир: Мирам Сапанов (3 гола)
«Жетысу»
- Не выигрывает 14 матчей подряд
- Средняя результативность: 0.20 забитых, 1.60 пропущенных (5 игр)
- Забивает в 2 из 9 последних игр
- Лучший бомбардир: А. Ахмедов (1 гол)
Прогноз на матч «Атырау» – «Жетысу»
Матч двух команд с самыми затяжными сериями поражений в чемпионате обещает быть напряжeнным, но вряд ли богатым на забитые мячи. Обе команды испытывают огромные проблемы с созиданием, а оборонительные ошибки – частое явление с обеих сторон. Однако «Атырау» выглядит чуть более организованно и стабильно в атаке, особенно на своeм поле. Жетысу практически не забивает и выглядит абсолютно беззубо впереди.
Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Атырау»
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:0 в пользу «Атырау» – коэффициент 7.00
- Победа «Атырау» – коэффициент 2.10
- Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.72
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85