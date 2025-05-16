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Прогноз на точный счет матча «Атырау» – «Жетысу»: Премьер-лига Казахстана, 17 мая 2025

16 мая 2025 13:58
Атырау - Жетысу
17 мая 2025, суббота 15:00 | Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
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7.00
Точный счёт 1:0 в пользу «Атырау»
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17 мая на стадионе «Мунайши» состоится матч 9 тура Премьер-лиги Казахстана, в котором «Атырау» примет «Жетысу». Обе команды переживают затяжной игровой кризис, но именно в этой встрече одна из них получит шанс прервать неудачную серию и вдохнуть жизнь в борьбу за выживание.

«Атырау»

«Атырау» проводит откровенно провальный сезон. Команда проиграла 9 матчей подряд в рамках Премьер-лиги и заслуженно занимает предпоследнее место в таблице. В 10 турах они набрали лишь 3 очка, и оборонительные проблемы команды – главная причина такого положения. В последних 5 матчах «Атырау» пропустил 9 голов, в среднем – 1.80 за игру. При этом атака команды практически не работает – всего 3 гола в тех же 5 встречах.

Несмотря на наличие такого исполнителя, как Мирам Сапанов, забившего 3 мяча за 6 матчей, коллектив не способен выстраивать комбинационные атаки и создавать угрозу воротам соперников на протяжении всей игры. Защита играет с огромным числом ошибок, а вратари зачастую не спасают.

«Жетысу»

«Жетысу» также находится в кризисе. Команда не выигрывает уже 14 матчей подряд и набрала всего 4 очка в текущем розыгрыше. За последние 5 матчей команда забила лишь 1 гол и пропустила 8. Средняя результативность – 0.20 забитых и 1.60 пропущенных за игру. Удар по атакующему потенциалу был нанесен нехваткой креативных игроков: главный бомбардир команды Ахмедов забил всего один мяч за 9 туров.

Тем не менее в последних матчах «Жетысу» демонстрирует попытки наладить игру в обороне – нулевая ничья с «Тураном» и упорная борьба против «Окжетпеса» (1:3) стали хоть каким-то сигналом.

Факты о командах

«Атырау»

  • Проиграл 9 матчей подряд в Премьер-лиге

  • Пропускает в 13 последних матчах

  • Средняя результативность: 0.60 забитых, 1.80 пропущенных (5 игр)

  • Лучший бомбардир: Мирам Сапанов (3 гола)

«Жетысу»

  • Не выигрывает 14 матчей подряд
  • Средняя результативность: 0.20 забитых, 1.60 пропущенных (5 игр)
  • Забивает в 2 из 9 последних игр
  • Лучший бомбардир: А. Ахмедов (1 гол)

Личные встречи
39% (11)
32% (9)
29% (8)
33
Забитых мячей
27
1.18
В среднем за матч
0.96
3:0
Крупнейшая победа
4:3
Самый результативный матч:  4:3
Самая крупная ничья:  3:3
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Жетысу
0 : 2
03.11.2024
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Атырау
0 : 1
30.03.2024
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Атырау
0 : 1
30.07.2023
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Жетысу
0 : 3
20.05.2023
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Жетысу
1 : 2
23.06.2021
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Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Атырау
2 : 2
14.04.2021
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Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
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0 : 3
19.10.2019
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Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
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2 : 1
06.07.2019
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Жетысу
0 : 0
27.04.2019
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 31 тур
Жетысу
0 : 0
27.10.2018
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Жетысу
2 : 2
07.07.2018
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Атырау
1 : 0
28.04.2018
Жетысу
Казахстан. Финальный раунд, 29 тур
Жетысу
4 : 3
01.10.2016
Атырау
Казахстан. Финальный раунд, 25 тур
Атырау
3 : 3
26.08.2016
Жетысу
Казахстан. Премьер-Лига, 22 тур
Атырау
1 : 0
24.07.2016
Жетысу
Казахстан. Премьер-Лига, 1 тур
Жетысу
1 : 1
12.03.2016
Атырау
Казахстан. Премьер-Лига, 17 тур
Атырау
3 : 0
24.06.2015
Жетысу
Казахстан. Премьер-Лига, 7 тур
Жетысу
1 : 2
15.04.2015
Атырау
Казахстан. Финальный раунд, 7 тур
Атырау
1 : 0
19.10.2014
Жетысу
Казахстан. Финальный раунд, 3 тур
Жетысу
1 : 0
14.09.2014
Атырау
Казахстан. Премьер-Лига, 18 тур
Атырау
1 : 2
28.06.2014
Жетысу
Казахстан. Премьер-Лига, 8 тур
Жетысу
1 : 0
27.04.2014
Атырау
Казахстан. Финальный раунд, 7 тур
Жетысу
0 : 0
05.10.2013
Атырау
Казахстан. Финальный раунд, 3 тур
Атырау
0 : 0
30.08.2013
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Атырау
1 : 1
13.07.2013
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Жетысу
0 : 1
05.05.2013
Атырау
Казахстан. Премьер-Лига, 24 тур
Жетысу
1 : 0
04.10.2012
Атырау
Казахстан. Премьер-Лига, 12 тур
Атырау
2 : 1
27.05.2012
Жетысу
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Прогноз на матч «Атырау» – «Жетысу»

Матч двух команд с самыми затяжными сериями поражений в чемпионате обещает быть напряжeнным, но вряд ли богатым на забитые мячи. Обе команды испытывают огромные проблемы с созиданием, а оборонительные ошибки – частое явление с обеих сторон. Однако «Атырау» выглядит чуть более организованно и стабильно в атаке, особенно на своeм поле. Жетысу практически не забивает и выглядит абсолютно беззубо впереди.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Атырау»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:0 в пользу «Атырау» – коэффициент 7.00
  • Победа «Атырау» – коэффициент 2.10
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.72
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85

7.00
Точный счёт 1:0 в пользу «Атырау»
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Автор: Миронов Николай
Казахстан. Премьер-лига Жетысу Атырау
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