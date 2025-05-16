17 мая на стадионе «Мунайши» состоится матч 9 тура Премьер-лиги Казахстана, в котором «Атырау» примет «Жетысу». Обе команды переживают затяжной игровой кризис, но именно в этой встрече одна из них получит шанс прервать неудачную серию и вдохнуть жизнь в борьбу за выживание.

«Атырау»

«Атырау» проводит откровенно провальный сезон. Команда проиграла 9 матчей подряд в рамках Премьер-лиги и заслуженно занимает предпоследнее место в таблице. В 10 турах они набрали лишь 3 очка, и оборонительные проблемы команды – главная причина такого положения. В последних 5 матчах «Атырау» пропустил 9 голов, в среднем – 1.80 за игру. При этом атака команды практически не работает – всего 3 гола в тех же 5 встречах.

Несмотря на наличие такого исполнителя, как Мирам Сапанов, забившего 3 мяча за 6 матчей, коллектив не способен выстраивать комбинационные атаки и создавать угрозу воротам соперников на протяжении всей игры. Защита играет с огромным числом ошибок, а вратари зачастую не спасают.

«Жетысу»

«Жетысу» также находится в кризисе. Команда не выигрывает уже 14 матчей подряд и набрала всего 4 очка в текущем розыгрыше. За последние 5 матчей команда забила лишь 1 гол и пропустила 8. Средняя результативность – 0.20 забитых и 1.60 пропущенных за игру. Удар по атакующему потенциалу был нанесен нехваткой креативных игроков: главный бомбардир команды Ахмедов забил всего один мяч за 9 туров.

Тем не менее в последних матчах «Жетысу» демонстрирует попытки наладить игру в обороне – нулевая ничья с «Тураном» и упорная борьба против «Окжетпеса» (1:3) стали хоть каким-то сигналом.

Факты о командах

«Атырау»

Проиграл 9 матчей подряд в Премьер-лиге

Пропускает в 13 последних матчах

Средняя результативность: 0.60 забитых, 1.80 пропущенных (5 игр)

Лучший бомбардир: Мирам Сапанов (3 гола)

«Жетысу»

Не выигрывает 14 матчей подряд

Средняя результативность: 0.20 забитых, 1.60 пропущенных (5 игр)

Забивает в 2 из 9 последних игр

Лучший бомбардир: А. Ахмедов (1 гол)

Личные встречи 39% (11) 32% (9) 29% (8) 33 Забитых мячей 27 1.18 В среднем за матч 0.96 3:0 Крупнейшая победа 4:3 Самый результативный матч: 4:3 Самая крупная ничья: 3:3 Казахстан. Премьер-лига, 25 тур Жетысу 0 : 2 Атырау Казахстан. Премьер-лига, 3 тур Атырау 0 : 1 Жетысу Казахстан. Премьер-лига, 17 тур Атырау 0 : 1 Жетысу Казахстан. Премьер-лига, 10 тур Жетысу 0 : 3 Атырау Казахстан. Премьер-лига, 17 тур Жетысу 1 : 2 Атырау Казахстан. Премьер-лига, 5 тур Атырау 2 : 2 Жетысу Казахстан. Премьер-лига, 30 тур Атырау 0 : 3 Жетысу Казахстан. Премьер-лига, 17 тур Атырау 2 : 1 Жетысу Казахстан. Премьер-лига, 7 тур Жетысу 0 : 0 Атырау Казахстан. Премьер-лига, 31 тур Жетысу 0 : 0 Атырау Казахстан. Премьер-лига, 17 тур Жетысу 2 : 2 Атырау Казахстан. Премьер-лига, 7 тур Атырау 1 : 0 Жетысу Казахстан. Финальный раунд, 29 тур Жетысу 4 : 3 Атырау Казахстан. Финальный раунд, 25 тур Атырау 3 : 3 Жетысу Казахстан. Премьер-Лига, 22 тур Атырау 1 : 0 Жетысу Казахстан. Премьер-Лига, 1 тур Жетысу 1 : 1 Атырау Казахстан. Премьер-Лига, 17 тур Атырау 3 : 0 Жетысу Казахстан. Премьер-Лига, 7 тур Жетысу 1 : 2 Атырау Казахстан. Финальный раунд, 7 тур Атырау 1 : 0 Жетысу Казахстан. Финальный раунд, 3 тур Жетысу 1 : 0 Атырау Казахстан. Премьер-Лига, 18 тур Атырау 1 : 2 Жетысу Казахстан. Премьер-Лига, 8 тур Жетысу 1 : 0 Атырау Казахстан. Финальный раунд, 7 тур Жетысу 0 : 0 Атырау Казахстан. Финальный раунд, 3 тур Атырау 0 : 0 Жетысу Казахстан. Премьер-лига, 19 тур Атырау 1 : 1 Жетысу Казахстан. Премьер-лига, 9 тур Жетысу 0 : 1 Атырау Казахстан. Премьер-Лига, 24 тур Жетысу 1 : 0 Атырау Казахстан. Премьер-Лига, 12 тур Атырау 2 : 1 Жетысу

Прогноз на матч «Атырау» – «Жетысу»

Матч двух команд с самыми затяжными сериями поражений в чемпионате обещает быть напряжeнным, но вряд ли богатым на забитые мячи. Обе команды испытывают огромные проблемы с созиданием, а оборонительные ошибки – частое явление с обеих сторон. Однако «Атырау» выглядит чуть более организованно и стабильно в атаке, особенно на своeм поле. Жетысу практически не забивает и выглядит абсолютно беззубо впереди.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Атырау»

Рекомендованные ставки: