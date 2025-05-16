17 мая на стадионе «Окжетпес» в Кокшетау состоится центральная встреча 9-го тура казахстанской Премьер-лиги между местным «Окжетпесом» и идущим вверху турнирной таблицы «Актобе». Обе команды находятся в отличной форме и демонстрируют стабильные результаты, что делает предстоящий матч потенциально упорным и интересным для ставок.
«Окжетпес»
Хозяева уверенно вошли в сезон и идут на пятом месте с 14 очками. Коллектив не проигрывает в 4 матчах подряд, а атакующая линия стабильно отличалась во всех этих встречах. В пяти последних матчах «Окжетпес» забил 8 голов – по 1.6 мяча в среднем за игру.
Даурен Жумат – главный бомбардир команды, оформивший уже 5 голов в 9 матчах. В обороне команда действует организованно, пропуская всего по 0.6 мяча за игру в последних турах.
На домашнем стадионе «Окжетпес» традиционно опасен: команда уверенно контролирует мяч, использует фланги и активно прессингует соперника, что особенно работает против команд, играющих первым номером, как «Актобе».
«Актобе»
Гости подходят к матчу в статусе фаворита. Команда занимает второе место и показывает стабильную игру: 4 победы подряд в лиге. За это время «Актобе» пропустил всего 2 гола и забил 5, делая упор на сдержанный, но эффективный футбол.
Жайро Жан – лучший бомбардир команды с 3 мячами. Команда не блещет результативностью, но берет свое за счет дисциплины, компактности и грамотной обороны.
На выезде «Актобе» выглядит надeжно: победы над «Женисом» и «Кайсаром» с одинаковым счeтом 2:1 говорят о способности решать задачи даже в сложных выездных встречах.
Факты о командах
«Окжетпес»
- Не проигрывает в 4 последних матчах
- Забивает в 5 последних играх
- Пропускает в среднем 0.6 гола за матч
- Даурен Жумат – 5 голов в 9 матчах
«Актобе»
- Побеждает в 4 матчах подряд
- Пропускает в среднем 0.6 гола за матч
- Забивает в 4 последних играх
- Играет результативно в матчах против «Окжетпеса»
Прогноз на матч «Окжетпес» – «Актобе»
Обе команды находятся в хорошей форме и играют организованно в обороне. Однако при этом ни одна из них не уходит с поля без забитого мяча. Статистика указывает на то, что матч будет напряжeнным и с шансами на обмен голами. Исходя из показателей результативности, ожидаем минимальную победу «Актобе», который лучше справляется с такими матчами.
Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Актобе»
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:2 в пользу «Актобе» – коэффициент 7.50
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
- Победа «Актобе» – коэффициент 2.15