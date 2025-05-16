17 мая на стадионе «Окжетпес» в Кокшетау состоится центральная встреча 9-го тура казахстанской Премьер-лиги между местным «Окжетпесом» и идущим вверху турнирной таблицы «Актобе». Обе команды находятся в отличной форме и демонстрируют стабильные результаты, что делает предстоящий матч потенциально упорным и интересным для ставок.

«Окжетпес»

Хозяева уверенно вошли в сезон и идут на пятом месте с 14 очками. Коллектив не проигрывает в 4 матчах подряд, а атакующая линия стабильно отличалась во всех этих встречах. В пяти последних матчах «Окжетпес» забил 8 голов – по 1.6 мяча в среднем за игру.

Даурен Жумат – главный бомбардир команды, оформивший уже 5 голов в 9 матчах. В обороне команда действует организованно, пропуская всего по 0.6 мяча за игру в последних турах.

На домашнем стадионе «Окжетпес» традиционно опасен: команда уверенно контролирует мяч, использует фланги и активно прессингует соперника, что особенно работает против команд, играющих первым номером, как «Актобе».

«Актобе»

Гости подходят к матчу в статусе фаворита. Команда занимает второе место и показывает стабильную игру: 4 победы подряд в лиге. За это время «Актобе» пропустил всего 2 гола и забил 5, делая упор на сдержанный, но эффективный футбол.

Жайро Жан – лучший бомбардир команды с 3 мячами. Команда не блещет результативностью, но берет свое за счет дисциплины, компактности и грамотной обороны.

На выезде «Актобе» выглядит надeжно: победы над «Женисом» и «Кайсаром» с одинаковым счeтом 2:1 говорят о способности решать задачи даже в сложных выездных встречах.

Факты о командах

«Окжетпес»

Не проигрывает в 4 последних матчах

Забивает в 5 последних играх

Пропускает в среднем 0.6 гола за матч

Даурен Жумат – 5 голов в 9 матчах

«Актобе»

Побеждает в 4 матчах подряд

Пропускает в среднем 0.6 гола за матч

Забивает в 4 последних играх

Играет результативно в матчах против «Окжетпеса»

Личные встречи 31% (5) 13% (2) 56% (9) 25 Забитых мячей 36 1.56 В среднем за матч 2.25 4:1 Крупнейшая победа 5:2 Самый результативный матч: 5:2 Самая крупная ничья: 2:2 Казахстан. Премьер-лига, 25 тур Окжетпес 1 : 1 Актобе Казахстан. Премьер-лига, 2 тур Актобе 5 : 1 Окжетпес Казахстан. Премьер-лига, 30 тур Актобе 1 : 2 Окжетпес Казахстан. Премьер-лига, 20 тур Окжетпес 4 : 0 Актобе Казахстан. Премьер-лига, 10 тур Актобе 0 : 2 Окжетпес Казахстан. Премьер-лига, 25 тур Окжетпес 0 : 2 Актобе Казахстан. Премьер-лига, 19 тур Актобе 3 : 0 Окжетпес Казахстан. Премьер-лига, 9 тур Окжетпес 2 : 1 Актобе Казахстан. Финальный раунд, 30 тур Актобе 2 : 2 Окжетпес Казахстан. Финальный раунд, 26 тур Окжетпес 0 : 3 Актобе Казахстан. Премьер-Лига, 18 тур Окжетпес 4 : 1 Актобе Казахстан. Премьер-Лига, 8 тур Актобе 1 : 0 Окжетпес Казахстан. Премьер-Лига, 19 тур Актобе 4 : 2 Окжетпес Казахстан. Премьер-Лига, 9 тур Окжетпес 2 : 3 Актобе Казахстан. Премьер-Лига, 22 тур Актобе 5 : 2 Окжетпес Казахстан. Премьер-Лига, 10 тур Окжетпес 1 : 4 Актобе

Прогноз на матч «Окжетпес» – «Актобе»

Обе команды находятся в хорошей форме и играют организованно в обороне. Однако при этом ни одна из них не уходит с поля без забитого мяча. Статистика указывает на то, что матч будет напряжeнным и с шансами на обмен голами. Исходя из показателей результативности, ожидаем минимальную победу «Актобе», который лучше справляется с такими матчами.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Актобе»

Рекомендованные ставки: