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Прогноз на точный счёт матча «Окжетпес» – «Актобе»: Казахстан Премьер-лига, 17 мая 2025

16 мая 2025 13:32
Окжетпес - Актобе
17 мая 2025, суббота 14:00 | Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
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7.50
Точный счёт 1:2 в пользу «Актобе»
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17 мая на стадионе «Окжетпес» в Кокшетау состоится центральная встреча 9-го тура казахстанской Премьер-лиги между местным «Окжетпесом» и идущим вверху турнирной таблицы «Актобе». Обе команды находятся в отличной форме и демонстрируют стабильные результаты, что делает предстоящий матч потенциально упорным и интересным для ставок.

«Окжетпес»

Хозяева уверенно вошли в сезон и идут на пятом месте с 14 очками. Коллектив не проигрывает в 4 матчах подряд, а атакующая линия стабильно отличалась во всех этих встречах. В пяти последних матчах «Окжетпес» забил 8 голов – по 1.6 мяча в среднем за игру.

Даурен Жумат – главный бомбардир команды, оформивший уже 5 голов в 9 матчах. В обороне команда действует организованно, пропуская всего по 0.6 мяча за игру в последних турах.

На домашнем стадионе «Окжетпес» традиционно опасен: команда уверенно контролирует мяч, использует фланги и активно прессингует соперника, что особенно работает против команд, играющих первым номером, как «Актобе».

«Актобе»

Гости подходят к матчу в статусе фаворита. Команда занимает второе место и показывает стабильную игру: 4 победы подряд в лиге. За это время «Актобе» пропустил всего 2 гола и забил 5, делая упор на сдержанный, но эффективный футбол.

Жайро Жан – лучший бомбардир команды с 3 мячами. Команда не блещет результативностью, но берет свое за счет дисциплины, компактности и грамотной обороны.

На выезде «Актобе» выглядит надeжно: победы над «Женисом» и «Кайсаром» с одинаковым счeтом 2:1 говорят о способности решать задачи даже в сложных выездных встречах.

Факты о командах

«Окжетпес»

  • Не проигрывает в 4 последних матчах
  • Забивает в 5 последних играх
  • Пропускает в среднем 0.6 гола за матч
  • Даурен Жумат – 5 голов в 9 матчах

«Актобе»

  • Побеждает в 4 матчах подряд
  • Пропускает в среднем 0.6 гола за матч
  • Забивает в 4 последних играх
  • Играет результативно в матчах против «Окжетпеса»

Личные встречи
31% (5)
13% (2)
56% (9)
25
Забитых мячей
36
1.56
В среднем за матч
2.25
4:1
Крупнейшая победа
5:2
Самый результативный матч:  5:2
Самая крупная ничья:  2:2
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Окжетпес
1 : 1
22.10.2023
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Актобе
5 : 1
09.03.2023
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Актобе
1 : 2
20.10.2019
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Окжетпес
4 : 0
27.07.2019
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Актобе
0 : 2
12.05.2019
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Окжетпес
0 : 2
26.08.2017
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Актобе
3 : 0
08.07.2017
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Окжетпес
2 : 1
29.04.2017
Актобе
Казахстан. Финальный раунд, 30 тур
Актобе
2 : 2
16.10.2016
Окжетпес
Казахстан. Финальный раунд, 26 тур
Окжетпес
0 : 3
12.09.2016
Актобе
Казахстан. Премьер-Лига, 18 тур
Окжетпес
4 : 1
24.06.2016
Актобе
Казахстан. Премьер-Лига, 8 тур
Актобе
1 : 0
01.05.2016
Окжетпес
Казахстан. Премьер-Лига, 19 тур
Актобе
4 : 2
05.07.2015
Окжетпес
Казахстан. Премьер-Лига, 9 тур
Окжетпес
2 : 3
25.04.2015
Актобе
Казахстан. Премьер-Лига, 22 тур
Актобе
5 : 2
15.09.2012
Окжетпес
Казахстан. Премьер-Лига, 10 тур
Окжетпес
1 : 4
12.05.2012
Актобе
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Прогноз на матч «Окжетпес» – «Актобе»

Обе команды находятся в хорошей форме и играют организованно в обороне. Однако при этом ни одна из них не уходит с поля без забитого мяча. Статистика указывает на то, что матч будет напряжeнным и с шансами на обмен голами. Исходя из показателей результативности, ожидаем минимальную победу «Актобе», который лучше справляется с такими матчами.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Актобе»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:2 в пользу «Актобе» – коэффициент 7.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
  • Победа «Актобе» – коэффициент 2.15

7.50
Точный счёт 1:2 в пользу «Актобе»
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Автор: Гроховский Сергей
Казахстан. Первая лига Актобе Окжетпес
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