17 мая в Ковалeвке на стадионе «Колос» состоится важный матч 29 тура украинской Премьер-лиги. «Колос», обосновавшийся в середине таблицы, примет одного из претендентов на еврокубки – «Карпаты». Обе команды находятся в хорошей форме и демонстрируют результативный футбол, поэтому встреча обещает быть насыщенной и напряжeнной.

«Колос»

Команда Алексея Гончарука показывает стабильность в последних турах. За 5 матчей «Колос» набрал 9 очков, не проигрывая никому и обыграв, в том числе, «Кривбасс» (1:0) и «Шахтeр» (4:2), что свидетельствует о хорошем настрое и боеспособности коллектива.

Главной чертой «Колоса» остаeтся надeжная оборона – только 3 пропущенных мяча за последние 5 игр, в среднем 0.60 гола за матч. Но и атакующий потенциал не стоит недооценивать – 8 голов на том же отрезке и лидер команды Андрей Цуриков в роли главного двигателя атаки.

На домашнем стадионе команда чувствует себя уверенно и, несмотря на более скромные задачи, может преподнести сюрприз любому сопернику.

«Карпаты»

Львовяне продолжают впечатлять серией из 10 матчей без поражений в Премьер-лиге. Коллектив Олега Дулуба демонстрирует комбинационный футбол, опираясь на результативную игру Амбросия Чачуа, у которого уже 11 голов в сезоне.

За последние 5 туров «Карпаты» забили 12 голов (в среднем 2.40 за игру), при этом пропустили 7 (1.40 в среднем). Это делает их одной из самых зрелищных команд лиги, однако открытая игра нередко приводит к ошибкам у своих ворот.

Важно, что львовяне забивают в 7 турах подряд и неизменно создают множество моментов даже на выезде. В матче против организованного «Колоса» атакующая дерзость команды вновь будет проверена на прочность.

Факты о командах

«Колос»

Не проигрывает в 5 последних матчах

Пропускает в среднем 0.60 гола за матч

Забивает в среднем 1.60 гола за матч за 5 туров

Победа над «Шахтeром» и «Кривбассом» в последних турах

«Карпаты»

Не проигрывает в 10 последних матчах

Забивает в 7 турах подряд

Средняя результативность – 2.40 гола за матч

Пропускает в 6 матчах подряд

Личные встречи 67% (2) 0% (0) 33% (1) 4 Забитых мячей 3 1.33 В среднем за матч 1 2:1 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч: 2:1 Украина. Премьер-лига, 14 тур Карпаты 1 : 0 Колос Украина. Премьер-лига, 20 тур Колос 2 : 1 Карпаты Украина. Премьер-лига, 9 тур Карпаты 1 : 2 Колос

Прогноз на матч «Колос» – «Карпаты»

Матч двух неуступчивых и в хорошей форме коллективов обещает быть результативным. Учитывая слабости в обороне у гостей и стабильную домашнюю игру «Колоса», наиболее вероятным кажется сценарий с голами с обеих сторон. Но класс и атакующая мощь «Карпат» делают их фаворитами этого противостояния.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Карпат».

Рекомендованные ставки: