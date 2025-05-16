Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Прогноз на точный счёт матча «Колос» – «Карпаты»: Премьер-лига Украины, 17 мая 2025

16 мая 2025 13:13
Колос - Карпаты
17 мая 2025, суббота 13:00 | Украина. Премьер-лига, 29 тур
Перейти в онлайн матча
7.00
Точный счёт 1:2 в пользу «Карпат»
Сделать ставку

17 мая в Ковалeвке на стадионе «Колос» состоится важный матч 29 тура украинской Премьер-лиги. «Колос», обосновавшийся в середине таблицы, примет одного из претендентов на еврокубки – «Карпаты». Обе команды находятся в хорошей форме и демонстрируют результативный футбол, поэтому встреча обещает быть насыщенной и напряжeнной.

«Колос»

Команда Алексея Гончарука показывает стабильность в последних турах. За 5 матчей «Колос» набрал 9 очков, не проигрывая никому и обыграв, в том числе, «Кривбасс» (1:0) и «Шахтeр» (4:2), что свидетельствует о хорошем настрое и боеспособности коллектива.

Главной чертой «Колоса» остаeтся надeжная оборона – только 3 пропущенных мяча за последние 5 игр, в среднем 0.60 гола за матч. Но и атакующий потенциал не стоит недооценивать – 8 голов на том же отрезке и лидер команды Андрей Цуриков в роли главного двигателя атаки.

На домашнем стадионе команда чувствует себя уверенно и, несмотря на более скромные задачи, может преподнести сюрприз любому сопернику.

«Карпаты»

Львовяне продолжают впечатлять серией из 10 матчей без поражений в Премьер-лиге. Коллектив Олега Дулуба демонстрирует комбинационный футбол, опираясь на результативную игру Амбросия Чачуа, у которого уже 11 голов в сезоне.

За последние 5 туров «Карпаты» забили 12 голов (в среднем 2.40 за игру), при этом пропустили 7 (1.40 в среднем). Это делает их одной из самых зрелищных команд лиги, однако открытая игра нередко приводит к ошибкам у своих ворот.

Важно, что львовяне забивают в 7 турах подряд и неизменно создают множество моментов даже на выезде. В матче против организованного «Колоса» атакующая дерзость команды вновь будет проверена на прочность.

Факты о командах

«Колос»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах
  • Пропускает в среднем 0.60 гола за матч
  • Забивает в среднем 1.60 гола за матч за 5 туров
  • Победа над «Шахтeром» и «Кривбассом» в последних турах

«Карпаты»

  • Не проигрывает в 10 последних матчах
  • Забивает в 7 турах подряд
  • Средняя результативность – 2.40 гола за матч
  • Пропускает в 6 матчах подряд

Личные встречи
67% (2)
0% (0)
33% (1)
4
Забитых мячей
3
1.33
В среднем за матч
1
2:1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  2:1
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Карпаты
1 : 0
22.11.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Колос
2 : 1
29.02.2020
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
1 : 2
28.09.2019
Колос

Прогноз на матч «Колос» – «Карпаты»

Матч двух неуступчивых и в хорошей форме коллективов обещает быть результативным. Учитывая слабости в обороне у гостей и стабильную домашнюю игру «Колоса», наиболее вероятным кажется сценарий с голами с обеих сторон. Но класс и атакующая мощь «Карпат» делают их фаворитами этого противостояния.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Карпат».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:2 в пользу «Карпат» – коэффициент 7.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал «Карпат» больше 1.5 – коэффициент 2.20

7.00
Точный счёт 1:2 в пользу «Карпат»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Украина. Премьер-лига Карпаты Колос
Другие прогнозы
Матч завершен
1 : 0
5.80
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Челси - Манчестер Юнайтед
Точный счёт 2:1 в пользу «Челси»
Матч завершен
2 : 0
6.00
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Астон Вилла - Тоттенхэм
Точный счёт 2:1 в пользу «Астон Виллы»
Матч завершен
2 : 1
6.10
Португалия. Примейра, 34 тур
Фамаликан - Каза Пиа
Точный счёт 2:1 в пользу «Фамаликана»
Матч завершен
1 : 1
6.10
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Наср - Аль-Таавун
Точный счёт 4:1 в пользу «Аль-Насра»
Матч завершен
1 : 1
6.10
Португалия. Примейра, 34 тур
Риу Аве - Жил Висенте
Точный счёт 2:1 в пользу «Риу Аве»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
  • Читайте нас: 