17 мая на стадионе «Горняк» в Кривом Роге пройдeт матч 29 тура украинской Премьер-лиги между командами с разной турнирной мотивацией. «Кривбасс» борется за место в верхней части таблицы, тогда как «Оболонь» сосредоточена на сохранении прописки в элите. Обе команды показывают прагматичный футбол, и результат этого матча может иметь значение для итогового распределения мест.
«Кривбасс»
Хозяева находятся в хорошем игровом тонусе, несмотря на неожиданное поражение от «Колоса» (0:1) в прошлом туре. До этого криворожане уверенно обыграли «Левый берег» (4:0), выстояли против «Руха» и «ЛНЗ» (по 0:0), и обыграли «Зарю» со счeтом 3:0. Команда демонстрирует качественную игру в обороне – лишь 1 пропущенный мяч за 5 последних матчей и в среднем 0.20 гола в пассиве на этом отрезке.
В атаке «Кривбасс» делает ставку на Егора Твердохлиба – 13 мячей за сезон, что делает его одним из самых результативных украинцев в лиге. В среднем команда забивает 1.40 мяча за игру за последние 5 туров и особенно уверенно действует дома.
«Оболонь»
Киевляне постепенно набирают очки и сохраняют шансы остаться в Премьер-лиге. В 3 последних матчах они не проигрывали, включая победу над «Вересом» и ничью с «Карпатами». В атаке дела идут не блестяще, но стабильно: 5 голов за 5 игр, при этом столько же команда и пропустила.
Олег Слободян остаeтся главным надежным исполнителем в нападении, но проблемой остаeтся реализация – «Оболонь» создаeт моменты, но нередко теряет концентрацию на последней трети поля. Выездная форма команды не лучшая, что может стать определяющим фактором в матче против организованного «Кривбасса».
Факты о командах
«Кривбасс»
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Пропускает в среднем 0.20 гола за матч
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Забивает в среднем 1.40 гола за матч
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Не пропускает в 4 последних матчах против «Оболони»
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Не проигрывает в 6 последних матчах против «Оболони»
«Оболонь»
- Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
- Пропускает и забивает в среднем по 1.00 гола за игру (последние 5 матчей)
- Не проигрывает в 3 последних турах
Прогноз на матч «Кривбасс» – «Оболонь»
Команда из Кривого Рога уверенно играет в защите и показывает зрелую позиционную игру. «Оболонь» редко успешно действует на выезде, и в этом матче будет делать ставку на удержание счeта. Однако в целом сила хозяев как в обороне, так и в атаке заметно выше. Матч должен пройти под контролем «Кривбасса», но крупной победы ждать не стоит.
Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Кривбасс».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:0 в пользу «Кривбасс» – коэффициент 5.50
- Победа «Кривбасс» с сухим счeтом – коэффициент 2.75
- Индивидуальный тотал «Кривбасс» больше 1.5 – коэффициент 2.10