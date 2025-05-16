17 мая на стадионе «Горняк» в Кривом Роге пройдeт матч 29 тура украинской Премьер-лиги между командами с разной турнирной мотивацией. «Кривбасс» борется за место в верхней части таблицы, тогда как «Оболонь» сосредоточена на сохранении прописки в элите. Обе команды показывают прагматичный футбол, и результат этого матча может иметь значение для итогового распределения мест.

«Кривбасс»

Хозяева находятся в хорошем игровом тонусе, несмотря на неожиданное поражение от «Колоса» (0:1) в прошлом туре. До этого криворожане уверенно обыграли «Левый берег» (4:0), выстояли против «Руха» и «ЛНЗ» (по 0:0), и обыграли «Зарю» со счeтом 3:0. Команда демонстрирует качественную игру в обороне – лишь 1 пропущенный мяч за 5 последних матчей и в среднем 0.20 гола в пассиве на этом отрезке.

В атаке «Кривбасс» делает ставку на Егора Твердохлиба – 13 мячей за сезон, что делает его одним из самых результативных украинцев в лиге. В среднем команда забивает 1.40 мяча за игру за последние 5 туров и особенно уверенно действует дома.

«Оболонь»

Киевляне постепенно набирают очки и сохраняют шансы остаться в Премьер-лиге. В 3 последних матчах они не проигрывали, включая победу над «Вересом» и ничью с «Карпатами». В атаке дела идут не блестяще, но стабильно: 5 голов за 5 игр, при этом столько же команда и пропустила.

Олег Слободян остаeтся главным надежным исполнителем в нападении, но проблемой остаeтся реализация – «Оболонь» создаeт моменты, но нередко теряет концентрацию на последней трети поля. Выездная форма команды не лучшая, что может стать определяющим фактором в матче против организованного «Кривбасса».

Факты о командах

«Кривбасс»

Пропускает в среднем 0.20 гола за матч

Забивает в среднем 1.40 гола за матч

Не пропускает в 4 последних матчах против «Оболони»

Не проигрывает в 6 последних матчах против «Оболони»

«Оболонь»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

Пропускает и забивает в среднем по 1.00 гола за игру (последние 5 матчей)

Не проигрывает в 3 последних турах

Личные встречи 67% (2) 33% (1) 0% (0) 2 Забитых мячей 0 0.67 В среднем за матч 0 1:0 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 0:1 Украина. Премьер-лига, 14 тур Оболонь 0 : 1 Кривбасс Украина. Премьер-лига, 20 тур Кривбасс 1 : 0 Оболонь Украина. Премьер-лига, 5 тур Оболонь 0 : 0 Кривбасс

Прогноз на матч «Кривбасс» – «Оболонь»

Команда из Кривого Рога уверенно играет в защите и показывает зрелую позиционную игру. «Оболонь» редко успешно действует на выезде, и в этом матче будет делать ставку на удержание счeта. Однако в целом сила хозяев как в обороне, так и в атаке заметно выше. Матч должен пройти под контролем «Кривбасса», но крупной победы ждать не стоит.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Кривбасс».

Рекомендованные ставки: