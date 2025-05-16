17 мая на стадионе Prince Abdullah al-Faisal Stadium состоится матч 32-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Ахли» примет «Аль-Холуд». Хозяева борются за попадание в зону азиатских кубков, а гости стараются обезопасить себя от риска вылета. Однако команды находятся на разных полюсах по качеству и стабильности игры.

«Аль-Ахли»

«Аль-Ахли» уверенно держится в топ-5 чемпионата, имея 61 очко после 31 тура. Команда демонстрирует стабильную форму в атаке, забивая в 23 матчах подряд, в том числе 11 голов за последние 5 игр. Айвен Тоуни – ключевая фигура нападения с 27 мячами за сезон, на которого строится вся игра в атаке.

Клуб показывает надeжность в обороне: всего 4 пропущенных за последние пять туров, несмотря на сложный график с участием в Лиге чемпионов Азии. Победы над «Таавуном» и «Кавасаки Фронтале», а также результативный матч против «Аль-Хилаля» – подтверждение высокого уровня команды на фоне конкурентов.

«Аль-Холуд»

Гости располагаются на 12-м месте с 34 очками. Несмотря на победу над «Аль-Иттифаком» в предыдущем туре, общая форма команды вызывает серьeзные опасения: 7 поражений подряд на выезде, 10 пропущенных голов в последних 5 матчах и лишь 3 забитых мяча за тот же период.

Мизьян Маолида – ведущий бомбардир с 15 голами, но в одиночку он не способен компенсировать многочисленные провалы в защите. Команда стабильно пропускает и не может наладить игру на чужом поле, что особенно важно перед выездом к одному из лидеров чемпионата.

Факты о командах:

«Аль-Ахли»

Забивает в 23 последних матчах

В среднем 2.20 гола за игру в последних 5 матчах

Пропускает в среднем 0.80 гола за игру

Не проигрывает в 8 из 10 последних встреч

«Аль-Холуд»

Проигрывает 7 последних выездных матчей

В среднем 2.00 пропущенных за игру

Забивает в среднем 0.60 гола за матч

Пропускает в 9 из 11 последних матчей

Личные встречи 0% (0) 0% (0) 100% (1) 0 Забитых мячей 1 0 В среднем за матч 1 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч: 1:0 Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур Аль-Холуд 1 : 0 Аль-Ахли

Прогноз на матч «Аль-Ахли» – «Аль-Холуд»

Учитывая атакующий потенциал «Аль-Ахли», особенно в домашних матчах, и слабую оборону «Аль-Холуда», логично ожидать уверенной победы хозяев с сухим счeтом. Команда Тоуни должна воспользоваться слабыми сторонами соперника и навязать свой темп с первых минут.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Аль-Ахли».

Рекомендованные ставки: