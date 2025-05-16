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Прогноз на точный счёт матча «Динамо Брянск» – «Динамо СПб»: Вторая лига Б, 17 мая 2025

16 мая 2025 12:59
Динамо Бр - Динамо СПб
17 мая 2025, суббота 16:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 8 тур
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6.00
Точный счёт 0:1 в пользу «Динамо СПб»
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17 мая в Брянске состоится принципиальный матч второго дивизиона, в котором местное «Динамо» принимает одного из лидеров группы – «Динамо СПб». Обе команды находятся в хорошей форме, отличаются организованной обороной и стабильными результатами, а встреча между ними обещает стать настоящим испытанием тактических умений тренеров.

«Динамо Брянск»

Брянский коллектив после семи туров занимает пятую строчку с 13 очками. Команда хорошо проявляет себя в обороне – всего два пропущенных мяча в пяти последних матчах. В нападении действует слаженно: 7 голов за этот же отрезок и средняя результативность 1.40 гола за игру.

Основной упор «Динамо Брянск» делает на дисциплину и работу вторым темпом, позволяя сопернику больше владеть мячом, но эффективно используя ошибки. На своeм поле коллектив чувствует себя уверенно, победив в трeх из четырeх последних домашних матчей, при этом не пропустив ни одного мяча в этих играх.

«Динамо СПб»

Питерский клуб уверенно стартовал и на текущий момент располагается на втором месте с 15 очками. Команда не знает поражений на протяжении десяти матчей подряд и стабильно забивает – как минимум один гол в каждом из последних четырeх туров. В среднем – 1.20 гола за игру.

Отдельно стоит отметить сбалансированную игру в обороне. В последних пяти матчах питерцы пропустили лишь три мяча, демонстрируя надeжную игру на всех линиях. «Динамо СПб» предпочитает действовать первым номером, но при необходимости умеет перестраиваться и грамотно играть на удержание счета.

Факты о командах

«Динамо Брянск»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

  • В среднем 1.40 гола за игру за последние 5 матчей

  • Пропускает всего 0.40 мяча за игру

  • Уверенная домашняя форма: 3 победы в 4 домашних матчах

«Динамо СПб»

  • Не проигрывает в 10 последних матчах
  • Забивает в 4 турах подряд
  • В среднем 1.20 гола за игру
  • Надeжная оборона: 0.60 пропущенного мяча за матч

Прогноз на матч «Динамо Брянск» – «Динамо СПб»

Обе команды отличаются надeжной игрой в обороне, что говорит о вероятной осторожной тактической борьбе. Учитывая формы соперников, ключевым фактором станет реализация немногочисленных моментов.

«Динамо СПб» обладает большим опытом и разнообразием атакующих действий, но брянцы играют очень организованно у себя дома. Наиболее вероятен минимальный счeт с преимуществом гостей.

Прогноз на точный счeт: 0:1 в пользу «Динамо СПб».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 0:1 в пользу «Динамо СПб» – коэффициент 6.00
  • Победа «Динамо СПб» – коэффициент 2.40
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.70

6.00
Точный счёт 0:1 в пользу «Динамо СПб»
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Автор: Гроховский Сергей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 Динамо СПб Динамо Бр
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