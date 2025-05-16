17 мая на стадионе «Ля Мено» состоится встреча между «Страсбуром» и «Гавром» в рамках заключительного тура Лиги 1. Обе команды преследуют свои цели: хозяева претендуют на зону еврокубков, а гости – борются за выживание. В этом матче решится судьба не только сезона для «Гавра», но и шансы «Страсбура» закрепиться в топ-6. Встреча обещает быть напряжeнной, с высокой интенсивностью и возможными ошибками в обороне с обеих сторон.

«Страсбур»

«Страсбур» занимает 6-е место с 57 очками и не теряет шансов на попадание в еврокубки. Несмотря на недавнее поражение от «Анже» (1:2), команда в хорошей форме: 8 голов в 5 последних матчах и три подряд матча с голами.Форма в атаке стабильна, особенно благодаря Эмануэлю Эмеге, который забил 14 мячей в 29 играх. Команда уверенно действует в позиционном нападении и использует быстрые фланговые атаки. В обороне остаются проблемы: 6 пропущенных голов за последние 5 матчей и в среднем 1.2 за игру – слабое звено, которое может сыграть роль.

«Гавр»

«Гавр» идeт на 16-м месте с 31 очком. Команда в зоне риска и борется за сохранение места в Лиге 1. В последних турах она забивает стабильно – в 14 матчах подряд. Однако оборона хромает: 12 пропущенных голов за 5 последних игр – явный признак уязвимости.Абдулайе Туре остаeтся лучшим бомбардиром с 8 мячами. Несмотря на нестабильность, команда не сдаeтся и навязывает борьбу даже топ-соперникам. Основная угроза – быстрая контратака и стандарты. Но проблемная оборона и потеря концентрации в концовках матчей – главный минус коллектива.

Факты о командах:

«Страсбур»

57 очков, 6-е место

Забивает в 3 последних матчах

8 голов и 6 пропущенных в последних 5 играх

В среднем 1.6 гола забито, 1.2 – пропущено

Эмега – 14 голов в сезоне

«Гавр»

31 очко, 16-е место

Забивает в 14 матчах подряд

6 голов и 12 пропущенных в последних 5 играх

В среднем 1.2 гола забито, 2.4 – пропущено

Личные встречи 75% (3) 0% (0) 25% (1) 9 Забитых мячей 5 2.25 В среднем за матч 1.25 3:1 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 3:1 Франция. Лига 1, 15 тур Гавр 0 : 3 Страсбур Франция. Лига 1, 32 тур Гавр 3 : 1 Страсбур Франция. Кубок, 1/8 финала Страсбур 3 : 1 Гавр Франция. Лига 1, 15 тур Страсбур 2 : 1 Гавр

Прогноз на матч «Страсбур» – «Гавр»

Форма команд говорит в пользу «Страсбура» – они лучше сбалансированы и мотивированы на попадание в еврокубки. Однако «Гавр» будет драться до последнего. Обе команды забивают регулярно, но у гостей нестабильная оборона, что увеличивает шансы хозяев. «Страсбур» будет владеть инициативой, а «Гавр» – искать свои моменты на контратаках. Игра обещает быть результативной.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Страсбура»

Рекомендованные ставки: