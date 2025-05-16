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Прогноз на точный счет матча «Страсбур» – «Гавр»: Лига 1, 17 мая 2025

16 мая 2025 10:03
Страсбур - Гавр
17 мая 2025, суббота 22:00 | Франция. Лига 1, 34 тур
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6.40
Точный счёт 3:1 в пользу «Страсбура»
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17 мая на стадионе «Ля Мено» состоится встреча между «Страсбуром» и «Гавром» в рамках заключительного тура Лиги 1. Обе команды преследуют свои цели: хозяева претендуют на зону еврокубков, а гости – борются за выживание. В этом матче решится судьба не только сезона для «Гавра», но и шансы «Страсбура» закрепиться в топ-6. Встреча обещает быть напряжeнной, с высокой интенсивностью и возможными ошибками в обороне с обеих сторон.

«Страсбур»

«Страсбур» занимает 6-е место с 57 очками и не теряет шансов на попадание в еврокубки. Несмотря на недавнее поражение от «Анже» (1:2), команда в хорошей форме: 8 голов в 5 последних матчах и три подряд матча с голами.Форма в атаке стабильна, особенно благодаря Эмануэлю Эмеге, который забил 14 мячей в 29 играх. Команда уверенно действует в позиционном нападении и использует быстрые фланговые атаки. В обороне остаются проблемы: 6 пропущенных голов за последние 5 матчей и в среднем 1.2 за игру – слабое звено, которое может сыграть роль.

«Гавр»

«Гавр» идeт на 16-м месте с 31 очком. Команда в зоне риска и борется за сохранение места в Лиге 1. В последних турах она забивает стабильно – в 14 матчах подряд. Однако оборона хромает: 12 пропущенных голов за 5 последних игр – явный признак уязвимости.Абдулайе Туре остаeтся лучшим бомбардиром с 8 мячами. Несмотря на нестабильность, команда не сдаeтся и навязывает борьбу даже топ-соперникам. Основная угроза – быстрая контратака и стандарты. Но проблемная оборона и потеря концентрации в концовках матчей – главный минус коллектива.

Факты о командах:

«Страсбур»

  • 57 очков, 6-е место

  • Забивает в 3 последних матчах

  • 8 голов и 6 пропущенных в последних 5 играх

  • В среднем 1.6 гола забито, 1.2 – пропущено

  • Эмега – 14 голов в сезоне

«Гавр»

  • 31 очко, 16-е место
  • Забивает в 14 матчах подряд
  • 6 голов и 12 пропущенных в последних 5 играх
  • В среднем 1.2 гола забито, 2.4 – пропущено

Личные встречи
75% (3)
0% (0)
25% (1)
9
Забитых мячей
5
2.25
В среднем за матч
1.25
3:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:1
Франция. Лига 1, 15 тур
Гавр
0 : 3
15.12.2024
Страсбур
Франция. Лига 1, 32 тур
Гавр
3 : 1
04.05.2024
Страсбур
Франция. Кубок, 1/8 финала
Страсбур
3 : 1
07.02.2024
Гавр
Франция. Лига 1, 15 тур
Страсбур
2 : 1
10.12.2023
Гавр

Прогноз на матч «Страсбур» – «Гавр»

Форма команд говорит в пользу «Страсбура» – они лучше сбалансированы и мотивированы на попадание в еврокубки. Однако «Гавр» будет драться до последнего. Обе команды забивают регулярно, но у гостей нестабильная оборона, что увеличивает шансы хозяев. «Страсбур» будет владеть инициативой, а «Гавр» – искать свои моменты на контратаках. Игра обещает быть результативной.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Страсбура»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 3:1 в пользу «Страсбура» – коэффициент 6.40
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.72
  • Индивидуальный тотал «Страсбура» больше 2.5 – коэффициент 2.25

6.40
Точный счёт 3:1 в пользу «Страсбура»
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Автор: Миронов Николай
Франция. Лига 1 Гавр Страсбур
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