17 мая на стадионе «Ля Мено» состоится встреча между «Страсбуром» и «Гавром» в рамках заключительного тура Лиги 1. Обе команды преследуют свои цели: хозяева претендуют на зону еврокубков, а гости – борются за выживание. В этом матче решится судьба не только сезона для «Гавра», но и шансы «Страсбура» закрепиться в топ-6. Встреча обещает быть напряжeнной, с высокой интенсивностью и возможными ошибками в обороне с обеих сторон.
«Страсбур»
«Страсбур» занимает 6-е место с 57 очками и не теряет шансов на попадание в еврокубки. Несмотря на недавнее поражение от «Анже» (1:2), команда в хорошей форме: 8 голов в 5 последних матчах и три подряд матча с голами.Форма в атаке стабильна, особенно благодаря Эмануэлю Эмеге, который забил 14 мячей в 29 играх. Команда уверенно действует в позиционном нападении и использует быстрые фланговые атаки. В обороне остаются проблемы: 6 пропущенных голов за последние 5 матчей и в среднем 1.2 за игру – слабое звено, которое может сыграть роль.
«Гавр»
«Гавр» идeт на 16-м месте с 31 очком. Команда в зоне риска и борется за сохранение места в Лиге 1. В последних турах она забивает стабильно – в 14 матчах подряд. Однако оборона хромает: 12 пропущенных голов за 5 последних игр – явный признак уязвимости.Абдулайе Туре остаeтся лучшим бомбардиром с 8 мячами. Несмотря на нестабильность, команда не сдаeтся и навязывает борьбу даже топ-соперникам. Основная угроза – быстрая контратака и стандарты. Но проблемная оборона и потеря концентрации в концовках матчей – главный минус коллектива.
Факты о командах:
«Страсбур»
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57 очков, 6-е место
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Забивает в 3 последних матчах
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8 голов и 6 пропущенных в последних 5 играх
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В среднем 1.6 гола забито, 1.2 – пропущено
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Эмега – 14 голов в сезоне
«Гавр»
- 31 очко, 16-е место
- Забивает в 14 матчах подряд
- 6 голов и 12 пропущенных в последних 5 играх
- В среднем 1.2 гола забито, 2.4 – пропущено
Прогноз на матч «Страсбур» – «Гавр»
Форма команд говорит в пользу «Страсбура» – они лучше сбалансированы и мотивированы на попадание в еврокубки. Однако «Гавр» будет драться до последнего. Обе команды забивают регулярно, но у гостей нестабильная оборона, что увеличивает шансы хозяев. «Страсбур» будет владеть инициативой, а «Гавр» – искать свои моменты на контратаках. Игра обещает быть результативной.
Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Страсбура»
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 3:1 в пользу «Страсбура» – коэффициент 6.40
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.72
- Индивидуальный тотал «Страсбура» больше 2.5 – коэффициент 2.25