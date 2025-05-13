14 мая на стадионе Tobyl Arena пройдeт один из наиболее интригующих четвертьфиналов Кубка Казахстана. «Кызыл-Жар» примет «Елимай», и обе команды подходят к матчу с хорошими показателями в атаке. Хозяева особенно сильны на своeм поле, где они победили в трeх последних матчах подряд. «Елимай» проделал впечатляющий путь до стадии плей-офф, демонстрируя сбалансированную игру и дисциплинированную оборону. В этом матче многое будет зависеть от эффективности в завершающей стадии атак и ошибок в обороне – в равной степени для обеих сторон.

«Кызыл-Жар»

Команда уверенно смотрится дома, что особенно важно в кубковом формате. Три победы подряд на своeм стадионе, в том числе над «Кайсаром» и «Улытау», подтверждают боевой настрой и рабочую систему игры. В последних пяти матчах «Кызыл-Жар» забил 8 голов и пропустил 5. Команда играет с акцентом на атаку, много использует ширину поля, фланговые подключения и индивидуальные действия в финальной трети. Оборона не всегда надeжна: в четырeх из пяти последних игр команда пропускала, но компенсировала это активностью в нападении.

«Елимай»

Гости демонстрируют хорошие результаты в Кубке: победы над «Улытау» и «Женисом» позволили выйти в четвертьфинал. Команда забила 7 голов в 5 последних встречах, при этом пропустила всего 3 – хороший баланс между обороной и атакой. Основной акцент – компактная оборонительная линия и быстрые выпады. При этом «Елимай» умеет забивать первыми и сохранять преимущество, как это было в матчах с «Жетысу» и «Женисом». Но выездные игры часто проходят с минимальным числом моментов, и ставка делается скорее на осторожность, чем на высокую результативность.

Факты о командах

«Кызыл-Жар»

Побеждает в 3 последних матчах дома

В среднем забивает 1.6, пропускает 1.0 гола за матч

Пропускает в 4 последних играх, но забивает в 6 матчах подряд

«Елимай»

Победа в 3 из 5 последних матчей

Забивает в среднем 1.4, пропускает 0.6 гола за игру

Ставит на плотную оборону и быстрые контратаки

Личные встречи 0% (0) 67% (2) 33% (1) 2 Забитых мячей 3 0.67 В среднем за матч 1 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 2:1 Самая крупная ничья: 1:1 Казахстан. Кубок, 1/4 финала Кызыл-Жар 0 : 0 Елимай Казахстан. Премьер-лига, 18 тур Елимай 2 : 1 Кызыл-Жар Казахстан. Премьер-лига, 10 тур Кызыл-Жар 1 : 1 Елимай

Прогноз на матч «Кызыл-Жар» – «Елимай»

Матч обещает быть сбалансированным и сдержанным, особенно в первом тайме. «Кызыл-Жар» будет доминировать в атаке, опираясь на сильную форму дома, но при этом оставит зоны, которые «Елимай» может использовать. Гости способны воспользоваться моментом и отличиться, но более высокая плотность игры хозяев может дать им преимущество. Учитывая форму и стили обеих команд, наиболее вероятен сценарий – победа «Кызыл-Жара» в матче с голами с обеих сторон. Прогноз: 2:1 в пользу хозяев поля.

Рекомендованные ставки и коэффициенты