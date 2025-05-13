Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Прогноз на точный счет матча «Кызыл-Жар» – «Елимай»: Кубок Казахстана, 1/4 финала, 14 мая 2025

13 мая 2025 11:02
Кызыл-Жар - Елимай
14 мая 2025, среда 16:00 | Казахстан. Кубок, 1/4 финала
Перейти в онлайн матча
5.4
Точный счёт 2:1 в пользу «Кызыл-Жара»
Сделать ставку

14 мая на стадионе Tobyl Arena пройдeт один из наиболее интригующих четвертьфиналов Кубка Казахстана. «Кызыл-Жар» примет «Елимай», и обе команды подходят к матчу с хорошими показателями в атаке. Хозяева особенно сильны на своeм поле, где они победили в трeх последних матчах подряд. «Елимай» проделал впечатляющий путь до стадии плей-офф, демонстрируя сбалансированную игру и дисциплинированную оборону. В этом матче многое будет зависеть от эффективности в завершающей стадии атак и ошибок в обороне – в равной степени для обеих сторон.

«Кызыл-Жар»

Команда уверенно смотрится дома, что особенно важно в кубковом формате. Три победы подряд на своeм стадионе, в том числе над «Кайсаром» и «Улытау», подтверждают боевой настрой и рабочую систему игры. В последних пяти матчах «Кызыл-Жар» забил 8 голов и пропустил 5. Команда играет с акцентом на атаку, много использует ширину поля, фланговые подключения и индивидуальные действия в финальной трети. Оборона не всегда надeжна: в четырeх из пяти последних игр команда пропускала, но компенсировала это активностью в нападении.

«Елимай»

Гости демонстрируют хорошие результаты в Кубке: победы над «Улытау» и «Женисом» позволили выйти в четвертьфинал. Команда забила 7 голов в 5 последних встречах, при этом пропустила всего 3 – хороший баланс между обороной и атакой. Основной акцент – компактная оборонительная линия и быстрые выпады. При этом «Елимай» умеет забивать первыми и сохранять преимущество, как это было в матчах с «Жетысу» и «Женисом». Но выездные игры часто проходят с минимальным числом моментов, и ставка делается скорее на осторожность, чем на высокую результативность.

Факты о командах

«Кызыл-Жар»

  • Побеждает в 3 последних матчах дома
  • В среднем забивает 1.6, пропускает 1.0 гола за матч
  • Пропускает в 4 последних играх, но забивает в 6 матчах подряд

«Елимай»

  • Победа в 3 из 5 последних матчей
  • Забивает в среднем 1.4, пропускает 0.6 гола за игру
  • Ставит на плотную оборону и быстрые контратаки

Личные встречи
0% (0)
67% (2)
33% (1)
2
Забитых мячей
3
0.67
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:1
Самая крупная ничья:  1:1
Казахстан. Кубок, 1/4 финала
Кызыл-Жар
0 : 0
14.05.2025
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Елимай
2 : 1
24.08.2024
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
02.06.2024
Елимай

Прогноз на матч «Кызыл-Жар» – «Елимай»

Матч обещает быть сбалансированным и сдержанным, особенно в первом тайме. «Кызыл-Жар» будет доминировать в атаке, опираясь на сильную форму дома, но при этом оставит зоны, которые «Елимай» может использовать. Гости способны воспользоваться моментом и отличиться, но более высокая плотность игры хозяев может дать им преимущество. Учитывая форму и стили обеих команд, наиболее вероятен сценарий – победа «Кызыл-Жара» в матче с голами с обеих сторон. Прогноз: 2:1 в пользу хозяев поля.

Рекомендованные ставки и коэффициенты

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Кызыл-Жара» – коэффициент 5.40
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.88
  • Победа «Кызыл-Жара» – коэффициент 2.15
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.95

5.4
Точный счёт 2:1 в пользу «Кызыл-Жара»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Казахстан. Кубок Елимай Кызыл-Жар
Другие прогнозы
Матч завершен
1 : 0
5.3
Испания. Примера, 36 тур
Алавес - Валенсия
Точный счёт 0:1 в пользу «Валенсии»
Матч завершен
3 : 0
6.0
Испания. Примера, 36 тур
Вильярреал - Леганес
Точный счёт 2:1 в пользу «Вильярреала»
Матч завершен
2 : 0
6.5
Россия. Кубок, Финал (Путь РПЛ)
ЦСКА - Зенит
Точный счёт 1:1
Матч завершен
1 : 1
5.5
Казахстан. Кубок, 1/4 финала
Женис - Астана
Точный счёт 1:2 в пользу «Астаны»
Матч завершен
0 : 2
5.3
Казахстан. Кубок, 1/4 финала
Туран - Тобол
Точный счёт 0:1 в пользу «Тобола»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 