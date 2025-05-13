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Прогноз на точный счет матча «Актобе» – «Кайсар»: Премьер-лига Казахстана, 14 мая 2025

13 мая 2025 10:03
Актобе - Кайсар
14 мая 2025, среда 18:30 | Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
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5.1
Точный счёт 2:0 в пользу «Актобе»
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14 мая в рамках 16-го тура Премьер-лиги Казахстана «Актобе» на домашнем стадионе «Орталык» примет «Кайсар». Команды находятся в противоположных полюсах таблицы – хозяева уверенно входят в тройку лидеров, а гости пока не могут выбраться из зоны вылета. Разница в игре и результатах последних недель очевидна: «Актобе» стабильно набирает очки и не пропускает, тогда как «Кайсар» проигрывает и много пропускает. Важным станет то, насколько уверенно хозяева смогут справиться с давлением статуса фаворита и реализовать своe игровое преимущество.

«Актобе»

Команда идeт на 2-м месте с 19 очками после 8 туров. «Актобе» выиграл три последних матча, не пропустив ни одного гола. В последних пяти турах у команды 3 забитых и 3 пропущенных мяча, что говорит о прагматичном стиле: надeжность в обороне и минимум риска в атаке. Дархан Бердибек остаeтся главным акцентом в атакующих действиях, но в целом «Актобе» не зависит от одного исполнителя. Особенно важно, что команда хорошо использует стандартные положения и надeжно закрывает зоны при обороне. На своeм поле действует уверенно и агрессивно в начале матча.

«Кайсар»

После 8 туров «Кайсар» располагается на 12-й строчке с 4 очками. Команда проиграла 3 из 5 последних матчей, включая разгром от «Ордабасы» со счeтом 0:5. За этот отрезок – 2 забитых и 9 пропущенных. Защита выглядит рыхло, часто допускаются ошибки в позиционной игре и при переходе из обороны в атаку. При этом в атаке команда создаeт немного – в среднем 0.4 гола за матч. Единственным стабильно опасным игроком остаeтся Айбар Жаксылыков, но и его эффективность резко снизилась на фоне общего игрового спада.

Факты о командах

«Актобе»

  • Побеждает в 3 матчах подряд
  • Не пропускает в 3 последних турах
  • В среднем забивает 0.6 и пропускает 0.6 гола за игру

«Кайсар»

  • Без побед в 11 матчах
  • В среднем забивает 0.4 гола и пропускает 1.8
  • В 3 последних матчах обязательно пропускает

Личные встречи
50% (12)
33% (8)
17% (4)
36
Забитых мячей
20
1.5
В среднем за матч
0.83
4:1
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  2:2
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Актобе
4 : 1
06.04.2025
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Актобе
1 : 1
18.08.2024
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Кайсар
1 : 3
01.03.2024
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Актобе
1 : 0
22.07.2023
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Кайсар
0 : 1
28.05.2023
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Кайсар
0 : 2
02.10.2021
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Актобе
1 : 1
14.05.2021
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Кайсар
1 : 3
31.08.2019
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Кайсар
0 : 1
20.07.2019
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Актобе
1 : 3
05.05.2019
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 33 тур
Актобе
0 : 2
11.11.2018
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Актобе
3 : 1
11.08.2018
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Кайсар
0 : 1
11.03.2018
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Актобе
0 : 1
24.09.2017
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Актобе
1 : 1
22.07.2017
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Кайсар
3 : 2
06.05.2017
Актобе
Казахстан. Премьер-Лига, 16 тур
Кайсар
0 : 0
20.06.2015
Актобе
Казахстан. Премьер-Лига, 6 тур
Актобе
0 : 0
11.04.2015
Кайсар
Казахстан. Финальный раунд, 8 тур
Кайсар
2 : 2
26.10.2014
Актобе
Казахстан. Финальный раунд, 4 тур
Актобе
0 : 0
20.09.2014
Кайсар
Казахстан. Премьер-Лига, 17 тур
Кайсар
2 : 2
22.06.2014
Актобе
Казахстан. Премьер-Лига, 7 тур
Актобе
3 : 0
19.04.2014
Кайсар
Казахстан. Премьер-Лига, 26 тур
Актобе
2 : 0
28.10.2012
Кайсар
Казахстан. Премьер-Лига, 1 тур
Кайсар
0 : 2
10.03.2012
Актобе
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Прогноз на матч «Актобе» – «Кайсар»

Форма и статистика обеих команд говорят в пользу «Актобе». Хозяева стабильны, мало ошибаются, уверенно действуют в обороне и реализуют свои моменты. «Кайсар» же находится в затяжном кризисе, пропускает в каждом туре и практически не угрожает чужим воротам. Сценарий матча будет под контролем «Актобе», и при текущем уровне соперника одного-двух голов должно хватить. Оптимальный прогноз – минимальная, но сухая победа фаворита. Прогноз: 2:0 в пользу «Актобе».

Рекомендованные ставки и коэффициенты

  • Точный счeт 2:0 в пользу «Актобе» – коэффициент 5.10
  • Победа «Актобе» – коэффициент 1.60
  • Победа «Актобе» и тотал меньше 3.5 – коэффициент 2.10
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.72

5.1
Точный счёт 2:0 в пользу «Актобе»
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Автор: Мещеряков Денис
Казахстан. Премьер-лига Кайсар Актобе
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