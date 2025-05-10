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Прогноз на точный счет матча «Аль-Иттихад» – «Аль-Фейха»: Высшая лига Саудовской Аравии, 11 мая 2025

10 мая 2025 12:51
Аль-Иттихад - Аль-Фейха
11 мая 2025, воскресенье 21:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
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7.0
Точный счёт 3:1 в пользу «Аль-Иттихад»
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11 мая на стадионе Prince Abdullah al-Faisal Stadium лидер чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» сыграет с «Аль-Фейхой» в рамках 31-го тура. Хозяева уверенно идут на первом месте с 71 очком и показывают стабильную форму, выиграв важный матч против «Аль-Насра Эр-Рияд» в прошлом туре. Гости занимают 12-е место с 33 очками и борются за сохранение позиции в середине таблицы. «Аль-Иттихад» традиционно силeн дома, но «Аль-Фейха» способна огрызнуться и навязать борьбу благодаря стабильной атакующей игре. Ожидается открытая игра с моментами у обеих команд.

«Аль-Иттихад»

«Аль-Иттихад» продолжает доминировать в чемпионате и имеет в активе больше всех побед (22). Команда показывает впечатляющую результативность, забив 10 мячей в последних 5 матчах (среднее – 2 гола за игру). Главная ударная сила – Карим Бензема с 21 голом в 30 матчах сезона. Однако, несмотря на атакующую мощь, оборона испытывает трудности: в последних 5 играх команда пропустила 8 мячей (1.6 гола в среднем за игру) и допускает ошибки, пропуская уже три матча подряд. Впрочем, на домашнем стадионе «Аль-Иттихад» почти не оставляет шансов соперникам.

«Аль-Фейха»

«Аль-Фейха» демонстрирует нестабильную, но боевую форму. Команда забивает в большинстве матчей, оформив 7 голов в последних 5 турах (1.4 гола за игру). Лидером атаки остаeтся Ренцо Лопес, на счету которого 10 мячей в 27 встречах. Главная проблема гостей – защита: 10 пропущенных мячей в последних 5 играх (2 гола в среднем за игру), причeм команда пропускает уже 5 матчей подряд. Несмотря на это, «Аль-Фейха» способна навязать борьбу даже топовым соперникам благодаря организованной атаке и быстрым контратакам.

Факты о командах:

«Аль-Иттихад»

  • Не проигрывает в 13 из 15 последних матчей.
  • Забивает в 29 из 30 последних игр.
  • В последних 5 матчах: 10 забитых и 8 пропущенных мячей.
  • Карим Бензема – 21 гол в 30 матчах.

«Аль-Фейха»

  • Забивает в 5 из 7 последних матчей.
  • Пропускает в 5 последних матчах подряд.
  • В последних 5 матчах: 7 забитых и 10 пропущенных мячей.
  • Ренцо Лопес – 10 голов в 27 матчах.

Личные встречи
50% (2)
50% (2)
0% (0)
7
Забитых мячей
2
1.75
В среднем за матч
0.5
3:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  3:1
Самая крупная ничья:  1:1
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Иттихад
3 : 0
11.05.2025
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Фейха
1 : 1
11.01.2025
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 25 тур
Аль-Иттихад
3 : 1
29.03.2024
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Фейха
0 : 0
29.09.2023
Аль-Иттихад

Прогноз на матч «Аль-Иттихад» – «Аль-Фейха»

С учeтом текущей формы обеих команд ожидается результативный поединок. «Аль-Иттихад» стабильно забивает и активно атакует, но слабая игра в защите даeт шанс гостям поразить ворота хозяев. «Аль-Фейха», несмотря на неудачи в обороне, регулярно забивает и имеет ресурсы для опасных атак. Ожидаем матч с обменом голами и победой хозяев за счeт более высокого класса.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Аль-Иттихад».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 3:1 в пользу «Аль-Иттихад» – коэффициент 7.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал «Аль-Иттихад» больше 2.5 – коэффициент 2.15

7.0
Точный счёт 3:1 в пользу «Аль-Иттихад»
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Автор: Мещеряков Денис
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Фейха Аль-Иттихад
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