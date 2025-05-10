11 мая на стадионе Prince Abdullah al-Faisal Stadium лидер чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» сыграет с «Аль-Фейхой» в рамках 31-го тура. Хозяева уверенно идут на первом месте с 71 очком и показывают стабильную форму, выиграв важный матч против «Аль-Насра Эр-Рияд» в прошлом туре. Гости занимают 12-е место с 33 очками и борются за сохранение позиции в середине таблицы. «Аль-Иттихад» традиционно силeн дома, но «Аль-Фейха» способна огрызнуться и навязать борьбу благодаря стабильной атакующей игре. Ожидается открытая игра с моментами у обеих команд.

«Аль-Иттихад»

«Аль-Иттихад» продолжает доминировать в чемпионате и имеет в активе больше всех побед (22). Команда показывает впечатляющую результативность, забив 10 мячей в последних 5 матчах (среднее – 2 гола за игру). Главная ударная сила – Карим Бензема с 21 голом в 30 матчах сезона. Однако, несмотря на атакующую мощь, оборона испытывает трудности: в последних 5 играх команда пропустила 8 мячей (1.6 гола в среднем за игру) и допускает ошибки, пропуская уже три матча подряд. Впрочем, на домашнем стадионе «Аль-Иттихад» почти не оставляет шансов соперникам.

«Аль-Фейха»

«Аль-Фейха» демонстрирует нестабильную, но боевую форму. Команда забивает в большинстве матчей, оформив 7 голов в последних 5 турах (1.4 гола за игру). Лидером атаки остаeтся Ренцо Лопес, на счету которого 10 мячей в 27 встречах. Главная проблема гостей – защита: 10 пропущенных мячей в последних 5 играх (2 гола в среднем за игру), причeм команда пропускает уже 5 матчей подряд. Несмотря на это, «Аль-Фейха» способна навязать борьбу даже топовым соперникам благодаря организованной атаке и быстрым контратакам.

Факты о командах:

«Аль-Иттихад»

Не проигрывает в 13 из 15 последних матчей.

Забивает в 29 из 30 последних игр.

В последних 5 матчах: 10 забитых и 8 пропущенных мячей.

Карим Бензема – 21 гол в 30 матчах.

«Аль-Фейха»

Забивает в 5 из 7 последних матчей.

Пропускает в 5 последних матчах подряд.

В последних 5 матчах: 7 забитых и 10 пропущенных мячей.

Ренцо Лопес – 10 голов в 27 матчах.

Личные встречи 50% (2) 50% (2) 0% (0) 7 Забитых мячей 2 1.75 В среднем за матч 0.5 3:1 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 3:1 Самая крупная ничья: 1:1 Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур Аль-Иттихад 3 : 0 Аль-Фейха Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур Аль-Фейха 1 : 1 Аль-Иттихад Саудовская Аравия. Премьер-лига, 25 тур Аль-Иттихад 3 : 1 Аль-Фейха Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур Аль-Фейха 0 : 0 Аль-Иттихад

Прогноз на матч «Аль-Иттихад» – «Аль-Фейха»

С учeтом текущей формы обеих команд ожидается результативный поединок. «Аль-Иттихад» стабильно забивает и активно атакует, но слабая игра в защите даeт шанс гостям поразить ворота хозяев. «Аль-Фейха», несмотря на неудачи в обороне, регулярно забивает и имеет ресурсы для опасных атак. Ожидаем матч с обменом голами и победой хозяев за счeт более высокого класса.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Аль-Иттихад».

Рекомендованные ставки: