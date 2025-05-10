Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Прогноз на точный счет матча «Кубань» – «Торпедо Миасс»: Вторая лига А, 11 мая 2025

10 мая 2025 11:25
Кубань - Торпедо Миасс
11 мая 2025, воскресенье 18:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур
Перейти в онлайн матча
5.8
Точный счет 0:0
Сделать ставку

11 мая на стадионе в Краснодаре состоится матч 12-го тура Второй лиги А между «Кубанью» и «Торпедо Миасс». Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы и остро нуждаются в очках, чтобы улучшить свои позиции. Ожидается осторожная игра с акцентом на надежность в обороне.

«Кубань»

«Кубань» после 11 туров занимает девятую строчку с 10 очками. Команда испытывает очевидные проблемы как в атаке, так и в обороне: за последние 5 матчей забито всего 2 гола (среднее – 0.40 за игру) и пропущено 7 мячей (1.40 в среднем). Хозяева проиграли 4 из 5 последних матчей и явно находятся в поисках стабильности. Единственное светлое пятно – небольшие улучшения в последнем туре, где удалось забить гол, пусть даже в матче с «Челябинском», который закончился поражением 1:2.

«Торпедо Миасс»

«Торпедо Миасс» занимает последнее место в лиге с 6 очками после 11 туров. Команда продолжает серию ничейных исходов: 4 подряд матча завершились мирно. За последние 5 игр коллектив забил лишь 1 гол (0.20 в среднем) и пропустил 2 (0.40 в среднем), что подтверждает их осторожную тактику и крепкую оборону. Хотя в атаке большие трудности, команда удачно сдерживает соперников, что позволяет им регулярно набирать хотя бы по одному очку.

Факты о командах:

«Кубань»

  • Пропускает в среднем 1.40 гола за матч (последние 5 игр).
  • Забивает в среднем 0.40 гола за матч (последние 5 игр).
  • 4 поражения в 5 последних матчах.

«Торпедо Миасс»

  • Играет вничью в 4 последних матчах.
  • Пропускает в среднем 0.40 гола за матч (последние 5 игр).
  • Забивает в среднем 0.20 гола за матч (последние 5 игр).

Личные встречи
50% (1)
0% (0)
50% (1)
3
Забитых мячей
3
1.5
В среднем за матч
1.5
3:2
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  2:3
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур
Кубань
0 : 1
11.05.2025
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Торпедо Миасс
2 : 3
23.03.2025
Кубань

Прогноз на матч «Кубань» – «Торпедо Миасс»

Анализ статистики показывает слабую результативность обеих команд. «Кубань» много пропускает, но «Торпедо Миасс» редко пользуется своими шансами. Вероятно, игра будет закрытой и с минимальным количеством моментов. Так как обе команды часто заканчивают матчи с минимальной разницей или нулевой ничьей, можно предположить очередной низовой результат. «Торпедо Миасс» делает упор на оборону и, судя по их серии ничьих, велика вероятность повторения сценария с дележом очков.

Прогноз на точный счет: 0:0.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счет 0:0 – коэффициент 5.80
  • ТМ 1.5 – коэффициент 1.90
  • Оба забьют – Нет – коэффициент 1.70

5.8
Точный счет 0:0
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна Торпедо Миасс Кубань
Другие прогнозы
Матч завершен
4 : 0
6.5
Бразилия. Серия А, 8 тур
Ботафого - Интернасьонал
Точный счёт 2:1 в пользу «Ботафого»
Матч завершен
2 : 2
9.0
США. МЛС, 18 тур
Ванкувер Уайткепс - Лос-Анджелес
Точный счёт 2:1 в пользу «Ванкувер Уайткэпс»
Матч завершен
3 : 2
6.5
Бразилия. Серия А, 8 тур
Атлетико Минейро - Флуминенсе
Точный счёт 2:1 в пользу «Атлетико Минейро»
Матч завершен
1 : 0
6.0
Бразилия. Серия А, 8 тур
Палмейрас - Сан-Паулу
Точный счёт 1:0 в пользу «Палмейрас»
Матч завершен
1 : 2
6.5
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта - Порту
Точный счет 1:2 в пользу Порту
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 