11 мая на стадионе в Краснодаре состоится матч 12-го тура Второй лиги А между «Кубанью» и «Торпедо Миасс». Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы и остро нуждаются в очках, чтобы улучшить свои позиции. Ожидается осторожная игра с акцентом на надежность в обороне.

«Кубань»

«Кубань» после 11 туров занимает девятую строчку с 10 очками. Команда испытывает очевидные проблемы как в атаке, так и в обороне: за последние 5 матчей забито всего 2 гола (среднее – 0.40 за игру) и пропущено 7 мячей (1.40 в среднем). Хозяева проиграли 4 из 5 последних матчей и явно находятся в поисках стабильности. Единственное светлое пятно – небольшие улучшения в последнем туре, где удалось забить гол, пусть даже в матче с «Челябинском», который закончился поражением 1:2.

«Торпедо Миасс»

«Торпедо Миасс» занимает последнее место в лиге с 6 очками после 11 туров. Команда продолжает серию ничейных исходов: 4 подряд матча завершились мирно. За последние 5 игр коллектив забил лишь 1 гол (0.20 в среднем) и пропустил 2 (0.40 в среднем), что подтверждает их осторожную тактику и крепкую оборону. Хотя в атаке большие трудности, команда удачно сдерживает соперников, что позволяет им регулярно набирать хотя бы по одному очку.

Факты о командах:

«Кубань»

Пропускает в среднем 1.40 гола за матч (последние 5 игр).

Забивает в среднем 0.40 гола за матч (последние 5 игр).

4 поражения в 5 последних матчах.

«Торпедо Миасс»

Играет вничью в 4 последних матчах.

Пропускает в среднем 0.40 гола за матч (последние 5 игр).

Забивает в среднем 0.20 гола за матч (последние 5 игр).

Личные встречи 50% (1) 0% (0) 50% (1) 3 Забитых мячей 3 1.5 В среднем за матч 1.5 3:2 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч: 2:3 Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур Кубань 0 : 1 Торпедо Миасс Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур Торпедо Миасс 2 : 3 Кубань

Прогноз на матч «Кубань» – «Торпедо Миасс»

Анализ статистики показывает слабую результативность обеих команд. «Кубань» много пропускает, но «Торпедо Миасс» редко пользуется своими шансами. Вероятно, игра будет закрытой и с минимальным количеством моментов. Так как обе команды часто заканчивают матчи с минимальной разницей или нулевой ничьей, можно предположить очередной низовой результат. «Торпедо Миасс» делает упор на оборону и, судя по их серии ничьих, велика вероятность повторения сценария с дележом очков.

Прогноз на точный счет: 0:0.

Рекомендованные ставки: